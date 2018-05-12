سكني تستعد لاطلاق الدفعة الخامسة مايو 2018 لمستفيدي الاسكان عبر بوابة سكني

تستعد وزارة الاسكان عبر برنامج سكني الوطني لاطلاق الدفعة الخامسة من برنامج سكني الذي يطرح دفعات شهرية في تاريخ 15 من كل شهر ميلادي, وباعتبار ان الدفعة المقبله هي دفعة شهر مايو 2018 , فانها الندفعة الخامسه للعام الحالي , وكما عودتنا وزارة الاسكان والعقاري بطرح الاسماء ودفعات سكني عبر موقعها الرسمي الالكتروني .

فان المتقدمين بطلب سلفة البنك العقاري او طلب منازل واراضي في مشاريع سكنيه شامله لجميع مناطق المملكة , بانتظار اطلاق اسماء الدفعة الخامسة لبرنامج سكني والعقاري المقرر اعلانها بتاريخ يوم الثلاثاء 15 مايو 2018 – 29 شعبان 1439

وتجدر الاشاره الى ان سكني قام باطلاق الدفعة الماضية “الرابعه” دفعة شهر ابريل بتخصيص 21840 وحدة سكنية وقورض تمويلية للمواطنين اللذين كانوا ينتظرون ادوارهم وسبق لهم التقديم على سكني والعقاري , تم خلالها تخصيص عدد 21 الف وحدة سكنية وقرض عقاري و مابين 7 الاف وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة .

وعدد 5 الاف ارض سكنية في مختلف مدن المملكة في الرياض وجدة ومكة المكرمة والدمام , وعدد 8 الاف قرض عقاري , تم خلاله اعلان اسماء مستفيدي الدعم العقاري في شهر ابريل الماضي ضمن دفعة برنامج سكني لشهر ابريل الدفعه الرابعه .

ومن هنا تستمر حالات الانتظار لجميع المتقدمين من المواطنين السعوديين على طلب قروض عقاريه او اراضي سكنية او فلل جاهزه ضمن مشاريع الوحدات السكنيه التي انطلقت اوائل العام الجاري 2018 , في جميع مدن ومناطق المملكة .

ونوفر لكم هنا زوارنا الكرام رابط بوابة سكني للتعرف على تحديثات الاسماء والارقام المخصصه لدفعة شهر مايو من وزارة الاسكان والصندوق العقاري , وتجديد روابط اسماء مستفيدي الدعم السكني بمجرد اعلانها في تاريخ يوم 15 مايو المقبل “الدفعة الخامسه للعام 2018” للاطلاع على اسماء مستفيدي الدعم السكني والعقاري للدفعة المقبله ..

وفي اخر الاخبار التي نشرت بمتابعات وزارة الاسكان واعلان دفعة برنامج سكني الخامسه لشهر مايو الجاري , فقد تم التشديد من جانب المتحدث باسم وزارة الاسكان “سيف السويلم” بخصوص الجودة في تاسيس كافة المشاريع السكنية المخصصه لاطلاقها في الدفعات الشهريه, ومايخص الاسعار المتناسبه للمتقدمين بطلب الوحدات السكنية والقروض العقاريه التمويليه .

ومن جهته “السويلم” فقد صرح في تغريده تم نشرها من حسابه الرسمي على تويتر بالرد على احد استفسارات المتابعين بخصوص تسليم الوحدات السكنية في المشاريع الحكوميه العامه , و قال فيها :

“التأكيد أن ضخ المشاريع في المناطق والمدن المختلفه بشكل عام مستمر ضمن برنامج سكني كما وان جميع الوحدات السكنية يتم تسليمها بالشراكه والاتفاق مع المطورين العقاريين يتم تسليمها للمستفيدين في فتره تتراوح مابين 24 إلى 36 شهرًا , يبدا من تاريخ العقود الموقعه مع البنوك والوزارة ”