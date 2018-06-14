رابط مشاهدة مباراة السعودية وروسيا بث مباشر اليوم يلا شوت افتتاحية مونديال روسيا 2018 اونلاين

تقدم صحيفة “كابتن نيوز” خدمة جديدة لمحبي وعشاق الساحرة المستديرة, إذ نقدم لكم اليوم رابط مشاهدة مباراة السعودية وروسيا بث مباشر بموقع يلا شوت الجديد فى بث حصري ومجاني بدون تقطيع وبدون تشويش يوتيوب, فى المباراة التى تأتي ضمن مباريات إفتتاح المونديال الروسي 2018, إذ سيقوم لاعبي الأخضر إلي أول المباريات المقرر للمنتخب السعودي فى مساء اليوم الخميس, بالمواجهة المرتقبة له أمام منتخب روسيا, مع العلم أن روسيا هي المستضيفة لبطولة كأس العالم لهذا الموسم 2018.

وتقرر بأن يتم خوض مباراة منتخب السعودية مباشر اليوم يلا شوت ضد روسيا علي أرضية استاد “لوجنيكي” فى المدينة الروسية موسكو, إذ تم الإعلان رسمياً بأن يكون موعد بدأ مباراة السعوديةوروسيا اليوم بإفتتاح كأس العالم بنسخة عام 2018 فى تمام الساعة الخامسة بتوقيت جمهورية مصر العربية, وفى السادسة مساءً بتوقيت السعودية.

جدير بالذكر بأن صعود منتخب السعودية إلي نهائيات كأس العالم هذه المرة, يعد هو الخامس له علي مدار تاريخ الأخضر, وذلك بعدما نجح لاعبي السعودية بأن يتواجدون فى أعلي ترتيب المجموعة الثانية من تصفيات التأهيل إلي كأس العالم, بتواجدهم فى المركز الـ 2.

هذا وقد أفادت بعض المصادر الرياضية داخل المنتخب السعودية, بأن المدير الفني للأخضر, الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي, سيدخل إلي هذا اللقاء لتحقيق الفوز فقط ليكون أول المعاندين للدب الروسي الذي سيقوم بدوره بالإعتماد علي عاملي الجمهور والأرض.

تجدر الإشارة إلي ان للمنتخب السعودية إنجازات عديدة, منها بأنه نجح فى كأس العالم لعام 1994 الذي تم إقامته في أمريكا, بالوصول إلي دور ثمن النهائي من البطولة, وذلك قبيل خروجه بسبب الهزيمة التى تلقاها علي يد المنتخب السويدي الذي أحرز فى شباب الأخضر ثلاثية أهداف مقابل هدف وحيد لمنتخب السعودية, ويدخل لاعبي الأخضر إلي مباراتهم أمام روسيا اليوم وهم أملين تحقيق الإنتصار فى أول مباراة لهم فى المونديال الروسي 2018.

موعد مشاهدة مباراة منتخب السعودية وروسيا بث مباشر يلا شوت اليوم لايف

وفيما يخص التوقيت المحدد لإنطلاق مشاهدة مباراة السعودية وروسيا التى سيتمعرضها علي قناة بي إن سبورت ماكس المفتوحة والمجانية والتى يمكن العثور عليها بضبط جهاز الإستقبال علي التردد 12245 عمودي ومعدل الترميز للقناة 27500 علي القمر الصناعي نايل سات, فى تمام الساعة الـ 17:00 بتوقيت مصر, و 18:00بتوقيت السعودية والكويت, و 19:00 بتوقيت دولة الإمارات.

هذا وسيتم توفير رابط مشاهدة مباراة السعودية وروسيا المباشر علي يلا شوت الجديد من خلال عرض الموقع للقنوات المفتوحة والمجانية التى ستقوم بنقل مباريات كأس العالم علي كافة الأقمار الصناعية وخاصة كلاً من القمرين “اموس” وقمر تركيا.

هذا وقد قام التلفزيون المصري بالإعلان فى خبر عاجل بأنه سيقوم بنقل مشاهدة 22 لقاء من مواجهات المونديال الروسي 2018,من ضمنهم مباراة السعودية وروسيا بث مباشر يلا شوت التى سيتم خوضها اليوم علي القناة الأرضية المصرية المتواجده علي هذا التردد 11766.

قناة يلا شوت مشاهدة مباراة منتخب السعودية مباشر وروسيا اليوم لايف

وكما عودناكم سنوفر لكم أكثر من رابط وقناة لمشاهدة مباراة السعودية مباشر يلا شوت اليوم أمام روسيا بشكل مجاني, وستكون قناة بي ان سبورتس من أبرز القنوات الناقلة لماتش السعودية مباشر اليوم يوتيوب.

لجميع محبي ومتابعي المنتخب السعودي, توقعوا معنا نتيجة مباراة السعودية وروسيا اليوم, هل يمكن للمنتخب السعودي يقوم بتحقيق الإنتصار علي روسيا فى مباراة اليوم, أم سيخسر أم سيكون مصير المباراة هو التعادل, شارك بتوقعاتك لهذا اللقاء الهام المرتقب.

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