رابط مشاهدة مباراة السعودية واوروجواي بث مباشر اليوم يلا شوت افتتاحية مونديال روسيا 2018 اونلاين

تقدم صحيفة “كابتن نيوز” خدمة إخبارية جديدة لجميع محبي وعشاق الساحرة المستديرة, إذ نتابعكم اليوم بـ رابط مشاهدة مباراة السعودية واورجواي بث مباشر بموقع يلا شوت الجديد فى بث حصري ومجاني بدون تقطيع وبدون تشويش يوتيوب, فى المباراة التى تأتي ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات كأس العالم “مونديال روسيا 2018”, إذ سيقوم لاعبي المنتخب الأخضر السعودي بالدخول إلي ثاني مبارياتهم مساء اليوم الأربعاء, الموافق 20-6-2018, بالمواجهة المرتقبة له أمام منتخب اوروجواي علي أرض الدولة الروسية التى تقوم بإستضافة كأس العالم لهذا الموسم 2018.

هذا وقد تقرر بأن يتم خوض مباراة منتخب السعودية مباشر اليوم يلا شوت ضد اوروجواي علي أرضية ملعب “روستوف أرينا”, إذ قام إتحاد الفيفا بالإعلان رسمياً عن موعد بدأ مباراة السعوديةواوروجواي اليوم فى إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لمونديال روسيا للنسخة 2018 فى تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية, وفى تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية, وفى 7:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

يذكر بان تأهل الأخضر “منتخب السعودية” إلي مسابقة كأس العالم هو الخامس له علي مر تاريخ المنتخب, وذلك بعدما نجح لاعبي الأخضر السعودي بأن يتواجدو فى وصافة ترتيب مجموعتهم الثانية من تصفيات أفريقيا للتأهيل لمونديال روسيا.

وخرجت بعد المصادر الإخبارية باأن منتخب السعودية سيقوم بالدخول إلي مباراته اليوم أمام اوروجواي ولا يري أمامه سوي تحقيق الفوز, ليظفر بالنقاط الثلاثة وتجديد آمال الصعود لمباريات الدور القادم من البطولة, خاصة وأن المدير الفني للمنتخب السعودي, خوان أنطونيو بيتزي, متوفر أمامه العديد من الخيارات التى تجعله قادرا علي أن يقوم بتغيير شكل منتخب السعودية, إذ أن قائمة السعودية كاملة ولا ينقصها لاعب لعدم تواجد أي اصابات أو إيقافات.

موعد مشاهدة مباراة منتخب السعودية واوروجواي بث مباشر يلا شوت اليوم لايف

وفيما يخص التوقيت المحدد لإنطلاق مشاهدة مباراة السعودية واوروجواي التى سيتم عرضها علي قناة بي إن سبورت ماكس المفتوحة والمجانية والتى يمكن العثور عليها بضبط جهاز الإستقبال علي التردد 12245 عمودي ومعدل الترميز للقناة 27500 علي القمر الصناعي نايل سات, فى تمام الساعة الـ 17:00 بتوقيت مصر, و 18:00بتوقيت السعودية والكويت, و 19:00 بتوقيت دولة الإمارات.

هذا وسيتم توفير رابط مشاهدة مباراة السعودية واوروجواي المباشر علي يلا شوت الجديد من خلال عرض الموقع للقنوات المفتوحة والمجانية التى ستقوم بنقل مباريات كأس العالم علي كافة الأقمار الصناعية وخاصة كلاً من القمرين “اموس” وقمر تركيا.

قناة يلا شوت مشاهدة مباراة منتخب السعودية مباشر واوروجواي اليوم لايف

وكما عودناكم سنوفر لكم أكثر من رابط وقناة لمشاهدة مباراة السعودية مباشر يلا شوت اليوم أمام اوروجواي بشكل مجاني, وستكون قناة بي ان سبورتس من أبرز القنوات الناقلة لماتش السعودية مباشر اليوم يوتيوب.

لجميع محبي ومتابعي المنتخب السعودي, توقعوا معنا نتيجة مباراة السعودية واوروجواي اليوم, هل يمكن للمنتخب السعودي يقوم بتحقيق الإنتصار علي اوروجواي فى مباراة اليوم, أم سيخسر أم سيكون مصير المباراة هو التعادل, شارك بتوقعاتك لهذا اللقاء الهام المرتقب.

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