جدراة: التقديم على الوظائف التعليمية للرجال 1439 وموعد وشروط التسجيل عبر رابط نظام جدارة وزارة الخدمة المدنية

فى ضمن المتابعة الإخبارية المقدمة من موقع “كابتن نيوز” لجموع الشعب السعودي المنتظرين لـ الوظائف التعليمية 1439 فى المملكة العربية السعوية, ننشر لكم مستجدات الأخبار لها, إذ قامت وزارة التعليم بالسعودية بالإعلان عن فتحها رابط التقديم علي الوظائف التعليمية 1439هجرياً, وذلك بعدما قامت وزارة الخدمة المدنية بالمملكة بتمكين شغل الوظائف الخاصة بالتعليم, ليتم فتح نظام جدارة للتوظيف أمام الراغبين بـ التقديم علي الوظائف التعليمية للرجال علي جدارة للعام الهجري الحالي 1439 هـ.

جدارة تحدد موعد التقديم والتسجيل علي الوظائف التعليمية للرجال 1439

إذ خرج الناطق الرسمي لوزارة التعليم بالسعودية, مبارك العصيمي, بتصريح جديد كتبه عبر تغريده بالحساب الرسمي له علي موقع التدوينات الصغيرة “تويتر” أوضح خلاله عن قيام الوزارة التعليمية السعودية بـ “تحديد مواعيد التقديم علي وظائف الرجال التعليمية الجديدة علي موقع جدارة الرسمي للتوظيف” إبتداءً من يوم الإثنين المقبل الموافق الرابع من شوال للعام الهجري 1439 هجرياً, ليستمر لمدة ستة أيام ليتم إغلاق باب التقديم علي الوظائف التعليمية 1439 فى يوم الأحد الموافق العاشر من شوال 1439 هجريا.

يذكر بأن وزارة التعليم السعودية كانت قد قامت بفتح باب التقديم علي الوظائف التعليمية 1439 للنساء عبر موقع نظام جدارة الرسمي فى 20-9-1439 واستمرت لمدة تسعة أيام, إذ تم إغلاقها فى 29-9-1439 هجريا.

شروط التقديم علي الوظائف التعليمية 1439 للرجال علي موقع نظام جدارة الخدمة المدنية

هذا وقد قامت الوزارة التعليمية بالمملكة العربية السعودية بإيضاح كافة الشروط الواجب توافرها فى راغبي التقديم علي الوظائف التعليمية الجديدة 1439 للرجال فى الوزارة كما يلي.

أولا: علي المتقدم أن لا يكون شاغل وظيفة رسمية يتوازي دخلها مع الدرجة العلمية التى حصل عليها.

ثانيا: أن يكون المتقدم للوظائف التعليمية الجديدة حاصلاً علي البكالوريس من أحد الكليات أو الجامعات معتمدة الشهادة.

ثالثا: علي المتقدمين الحاصلين علي درجات علمية من الخارج “أي خارج المملكة العربية السعودية” إحضار قرار معادلة من وزارة التعليم السعودية.

رابعا: يجب علي المتقدمين النجاح فى إختبارات كفايات المعلمين والمعلميت بقسيمة العام والتخصصي.

خامسا: توافق الدرجات العلمية للمتقدمين مع الوظائف والتخصصات للمواد التعليمية التى تم الإعلان عنها.

المؤهلات المستهدفة فى الوظائف التعليمية 1439 عبر جدارة

وفيما يخص الفئات المستهدفة التى سيتم قبولها فى إعلان وظائف اللائحة التعليمية 1439 هجرياً من وزارة التعليم السعودية علي موقع نظام جدارة للتوظيف, فهي كالآتي:

أولا: حاملي مؤهلات البكالوريوس الجامعي المنتسبون الحاصلون علي الدبلون التربوي.

ثانيا: حاملي مؤهلات البكالرويوس الغير تربوي المنتظمين من الكليات أو الجامعات معتمدة الشهادات من الوزارة.

ثالثا: حاملي مؤهلات البكالوريوس الغير تربوي فئة المنتظمون, بالإضافة إلي الحاصلون علي الدبلومات التربوية من أحد المؤسسات التعليمية المتعمدة من قبل لجنة التدريب والإبتعاث لموظفي الخدمة المدنية بالمملكة.

رابعا: حاملي مؤهلات البكالوريوس التربوية من الكليات أو الجامعات معتمدة الشهادة من الوزارة.

وفيما يخص نظام الترشيخ المعمول به, فقط قامت الوزارة التعليمية بالتشديد بأن الأولوية ستكون للمتقدمين أصحاب البكالوريوس التربوي فئة المنتظمون من ثم المتقدمين أصحاب البكالوريوس غير التربوي , ويليهم حملة البكالوريوس التربويون فئة الإنتساب.

كما أوضحت بأن الترشيح النهائي لـ الوظائف التعليمية 1439 عبر جدارة سيكون وفقاً للإحتياج الفعلي الذي سيتم تحديده فى ضوء ما سوف تسفر عنه حركة المتقاعدين السنوية والترتيبات التنظيمية التى تتعلق بمدارس السعودية.

رابط التقديم على الوظائف التعليمية للرجال 1439 عبر نظام جدارة للتوظيف

وكما عودناكم علي كابتن نيوز, ننشر لجميع الراغبين التسجيل فى هذه الوظائف الرابط الرسمي للتقديم علي الوظائف التعليمية للرجال 1439 عبر الموقع الرسمي لنظام جدارة للتوظيف الذي يتبع وزارة الخدمة المدنية السعودية علي هذا الرابط eservices.mcs.gov.sa.

ويمكن للراغبين بالإطلاع علي دليل التخصصات للوظائف التعليمية للمعلمين الرجال 1439 لمعرفة المواد الدراسية من هنا, كما يمكن الإطلاع أيضاً علي إحتياجات التخصصات والإدارات المتوفرة فى الوظائف التعليمية للرجال 1439 من هنا.