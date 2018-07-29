رابط التقديم على وظائف الصندوق السعودي للتنمية 1439 المباشر علي موقع نظام التوظيف الإلكتروني الرسمي

متابعة لأحدث المستجدات داخل المملكة العربية السعودية، فقد كشف الصندوق السعودي للتنمية عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة لدية للعام 1439ه، وذلك وفقا للوائح والتعليمات الخاصة بنظام الخدمة المدنية بالمملكة، علي أن تكون الوظائف المطروحة تحت مسميات مختلفة بحسب المؤهل الدراسي.

هذا وقد حدد الصندوق في الإعلان الخاص بالوظائف المطروحة المسميات الوظيفية ورتبتها بحسب كل مؤهل دراسي والخبرات الحاصل عليها المتقدم كما هو موضح بالجدول التالي:

كما وضع الصندوق عدداً من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للتسجيل فى وظائف الصندوق السعودي للتنمية 1439 وهي كالآتي

1- أن يكون المتقدم سعودي، الوظائف خاصة بالرجال فقط.

2- يجب أن يكون المتقدم حاصل على المؤهل المطلوب لكل وظيفة.

3- وبالنسبة للمتقدمين من موظفي الصندوق فيجب أن يكون قد أمضي في المرتبة التي يشغلها سنتين على الأقل، بالإضافة إلى أنه يجب أن تتوافر لديه الشروط طبقا لما ورد في دليل تصنيف الوظائف، من حيث الخبرة ومطالب التأهيل.

4- وفي حال كان المتقدم موظفا فيجب أن تكون الوظيفة المتقدم لها تلي الرتبة التي يشغلها المتقدم، حيث انه يتم احتساب الخبرات المكتسبة كل أربع سنوات مرتبة للموظفين الغير خاضعين لنظام الخدمة المدنية، بحيث تكون في حدود 12 سنة من الخبرات المناسبة بعد المؤهل.

5- يجب أن تنطبق المادة الرابعة من نظام الخدمة المدنية علي الموظف المتقدم والغير موظف في وظيفة غير خاضعة للخدمة المدنية.

كما أوضحت إدارة الصندوق السعودي للتنمية ان التقديم على الوظائف المطروحة سيكون إلكترونيا عبر بوابة التوظيف الإلكتروني, ويجب إرفاق المستندات الآتية أثناء عملية التسجيل وهي كالآتي

1- نسخة من الهوية الوطنية.

2- نسخة من المؤهل العلمي

3- شهادة معادلة للمؤهل في حال كانت صادرة من خارج المملكة

4- نسخة من الخبرات العملية إذا كانت ضمن متطلبات الوظيفة المتقدم عليها.

5- إذا كانت الخبرة من القطاع الحكومي فيتم إرفاق شهادة خبرة ( بيان خدمات).

6- إذا كانت الخبرة من القطاع الخاص فيشترط إرفاق (صورة من التأمينات الإجتماعية و شهادة خبرة تبين طبيعة عمل الوظيفة.

7- بيان بمسميات الوظائف الشاغرة بالصندوق السعودي للتنمية والتي يرغب المتقدم في شغلها عن طريق المسابقة الوظيفية لعام 1439هـ.

مواعيد فتح التسجيل في وظائف الصندوق السعودي للتنمية 1439

أما عن المواعيد المقررة التي حددها الصندوق للتقديم على الوظائف فستبدأ يوم 16ذو القعدة 1439ه، والموافق يوم 29 يوليو 2018ه، ويستمر استقبال طلبات التقديم لمدة أربعة أيام, إذ سيتم إغلاق التسجيل فى 20 ذو القعدة 1439ه، والموافق 2 يوليو 2018 م.

والجدير بالذكر أن الهدف من الصندوق السعودي للتنمية هو المساهمة في تمويل المشاريع الإنمائية في الدول النامية، وتقديم الدعم المؤسسي وتمويل وضمان الصادرات لوطنية غير النفطية، علاوة علي المنح التي يقدمها الصندوق للمعونة الفنية والدراسات.

ويمكنكم متابعينا الراغبين في التقديم علي الوظائف المعلنة من الصندوق السعودي للتنمية التسجيل وتعبئة نموذج الوظائف عبر البوابة الإلكترونية للتوظيف من خلال الرابط التالي: الصندوق السعودي للتنمية SFD