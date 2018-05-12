رابط التسجيل في برنامج تطوير الخريجين 2018 بالموقع الرسمي لصندوق الاستثمارات العامة pif.gov.sa

فى إنطلاقة مميزة من المملكة العربية السعودية نحو مزيد من تطوير البلاد التى أصبحت تنافس دول العالم الأوروبي من حيث إراحة المواطنين السعوديين والإعتماد علي تكنولوجيا المعلومات بشكل محلوظ خرج صندوق الإستثمارات العامة ليطلق برنامج تطوير الخريجين 2018 وهو البرنامج المميز الذي يستهدف تطوير مواهب أبناء الوطن وتطويرها ورعاياتها.

حيث يتم اختيار المرشحين فى برنامج تطوير الخريجين لعام 2018 بعناية شديدة فلا يتم ترشيح إلا من يجده الصندوق قادراً علي أداء الأدوار الفعاله والفاعلة والتى من شأنها تحقيق الأهداف التى تسعي المملكة العربية السعودية لها فى المستقبل القريب.

ويهدف هذا البرنامج إلي ثلاث رؤي اساسية وهم :

أولا: إنشاء البيئة المميزة التى تجعل المرشحين فى برنامج تطوير الخريجين قادرين علي تولي المسؤوليات القيادية وتحمل جميع أعبائها منذ بدايه المراحل الخاصة بالمسيرات المهنية لهم وهو الأمر الذي يعود علي البلاد بتوفير نخبة مميزة من المواهب والكفاءات المبهره.

ثانيا: العمل علي دعم النمو المهني والإحترافي لمن تم ترشيحهم فى برنامج تطوير الخريجين 2018 بالإعتماد علي الدعم طويل المدي.

ثالثا: إتاحة الفرص العديدة للمرشحين فى هذا البرنامج بتعزيز المهارات والمعارف لديهم وتدريبهم بشكل جدي علي تولي وتحمل مسئولية بحجم القيادة.

ولهذا قام صندوق الإستثمارات العامة فى السعودية بالإعلان عن فتح باب التسجيل فى برنامج تطوير الخريجين للعام 2018 لإستقطاب أفضل المواهب المدفونه فى المملكة وتمنية مهارتها والإستفادة منها في المستقبل المشرق للوطن, وذلك وفقاً علي المعايير الأساسية التى يتم خلالها إختيار المرشحين فى هذا البرنامج من إختيار الأشخاص الذين تظهر عليهم القدرة والكفاءة اللازمة بأن يساهموا فى تحقيق الأهداف الإستراتيجية للبلاد.

ويشمل برنامج تطوير الخريجين علي أعلي المعايير العالمية وأفضلها ممن يتم تقديها من الجامعات الدولية المعروفة, فى العاصمة السعودية الرياض بأكاديمية صندوق الإستثمارت العامة, ويوفر البرنامج للمرشحين فيه فترة تدريب عملية مخصصة لهم فى المقر الرسمي لصندوق الإستثمارات العامة المتواجد بمدينة الرياض.

هذا وقد أوضح الصندوق بأن المدة المخصصة لهذا البرنامج هي 240 يوماً وهو ما يعادل 8 شهور مقسمين علي مرحلتين.

المرحلة الأولي: تدريب المرشحين بالبرنامج بمقر صندوق الإستثمارات العامة فى العاصمة السعودية (الرياض) فى قاعاته المخصصة للدراسة.

المرحلة الثانية: توفير التدريب العملي لهم فى مقر صندوق لإستثمارات العامة.

شروط التسجيل والتقديم فى برنامج تطوير الخريجين 2018

وضع البرنامج عدة شروط يجب توافرها لمن يرغب التسجيل والتقديم فيه وهي:

أولا: أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

ثانيا: أن يكون المتقدم معه أي من المؤهلات (دكتوراه , بكالوريوس, ماجسيتر).

ثالثا: علي المتقدمين أن يكونوا ذو خبرة عملية لا تقل عن سنة واحدة علي أقل تقدير.

وبين البرنامج بأنه يوفر راتب شهر خلال الفترة المخصصة للتدريب كما يوفر تأمين صحي ويعطي شهادة تخرج معتمدة لمن تمكنوا من النجاح بإتمام مراحل البرنامج.

مواعيد التسجيل فى برنامج تطوير الخريجين

هذا وقد أوضح صندوق الإستثمارات العامة المواعيد المخصصة للتسجيل فى البرنامج بفتح أبواب التسجيل لمدة ثلاثين يوماً بداية من التاريخ 6-5-2018 إلي 6-6-2018.

كما بين الصندوق الخطوات اللازمة لإتمام عمليات التسجيل فى البرنامج بشكل صحيح بإتباع الآتي:

أولا: قيام المتقدم أو المتقدم بتعبئة الإستمارة الإلكترونية.

ثانيا: جلب آخر الشهادات التى تم الحصول عليها ونسخة طبق الأصل منها, وشهادات تثبت مقدرة المتقدم/ة علي إتقان اللغة الإنجليزية..

ثالثا: جلب أصل بطاقة الهوية الوطنية.

رابعا: فى حاله كان المتقدم أو المتقدمة كانت دراستهم خارج المملكة العربية السعودية عليهم إرفاق وثيقة معادلة الشهادة الجامعية.

خامسا: كتابة سيرة ذاتية حديثة.

رابط التسجيل فى برنامج تطوير الخريجين 2018

ونوفر لكم هنا للتسهيل رابط التسجيل فى برنامج تطوير الخريجين عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للبرنامج , الرابط هنا ..www.pif.gov.sa .