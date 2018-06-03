رابط الاستعلام عن أسماء المستفيدين من مقطوعة شهر رمضان برقم السجل المدني 1439 هجرياً

متابعة لآبرز وآخر مسجدات اخبار المساعدة المقطوعة اليوم, أعلنت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية اليوم, عن أسماء المستفيدين من مقطوعة شهر رمضان المبارك بالسجل المدني للعام الهجري 1439 هجرياً, إذ أفادت الوزارة بأنها قامت بالفعل بإيداع مبالغ المساعدة المقطوعة فى الحسابات البنكية لجميع مستفيدي مقطوعة رمضان 1439 هجريا بكل مباشر, وفيما يخص الآلية التى تم علي أساسها إختيار هذه الأسماء, أوضحت الوزارة بأنها جاءت وفقاً لأولوية التقديم, وهذه الأسماء تمثل جزءاً من الحالات المتواجدة بالفعل علي قوائم الإنتظار, وهنا علي بوابة “كابتن نيوز” سنقوم بتوضح كافة الشروط اللازمة للحصول علي المساعدة المقطوعة 1439, وأيضاً سننشر لكم رابط التسجيل والاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي.

شروط الحصول علي مقطوعة رمضان 1439 بالسجل المدني

أوضحت وزارة العمل والتنمية الشروط الواجب توافرها للحصول علي المساعدات المقطوعة وهي كالآتي.

أولا: يجب أن يزيد سن المتقدم للحصول علي مقطوعة برنامج الضمان الاجتماعي عن 35 عاماً.

ثانيا: أوضحت الوزارة بأن الحد الأقصي للمساعدة المقطوعة هو مبلغ ثلاثين ألف ريال سعودي خلال السنة.

ثالثا: للراغبين بالحصول علي المساعدات المقطوعة يجب بأن لا يتخطي دخلهم الشهري الحد المانع للصرف.

رابعا: برنامج المساعدة المقطوعة يركز فقط علي السعوديين محدودي ومعدومي الدخل لمساعدتهم علي الظروف المعيشية الصعبة.

خامسا: يجب أن يقوم الراغب بالحصول علي المساعدات أن يقوم بالتسجيل فى المساعدة المقوعة عبر الرابط الرسمي الذي أوضحته وزارة العمل والذي ستجدوه آخر هذا المقال.

رابط الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي لشهر رمضان برقم السجل المدني 1439 هجرياً

وبالطبع يوجد الكثير فى الوقت الراهن يرغب بالإستعلام عن المقطوعة أو التسجيل فى البرنامج, ولهذا قامت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالسعودية, بإنشاء موقع متخصص للتسجيل والاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1439 حتي يتم توفير الوقت والمجهود لجميع المواطنين السعوديين وإغنائهم عن الذهاب إلي مكاتب الضمان الاجتماعي, جدير بالذكر بأن برنامج الضمان يقوم بدراسة جميع حالات المواطنين المتقدمين للحصول علي المساعدة المقطوعة, حتي يتم إختيار الحالات التى فى حاجة إلي الإعانه بشكل ضروري وعاجل.

وأوضحت وزارة العمل والتنمية بأن المواطنين الراغبين بـ التسجيل والاستعلان عن مقطوعة شهر رمضان يمكنهم الآن الدخول علي هذا الرابط هنا.

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