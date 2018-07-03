جدارة: هنا التقديم على وظائف وزارة النقل 1439 الادارية والفنية ورابط التسجيل عبر موقع نظام التوظيف الرسمي

خرجت وزارة النقل السعودية وأعلنت عن وظائف جدارة 1439 جديدة, إذ طرحت مجموعة من الوظائف الشاغرة فى المملكة العربية السعودية للرجال والنساء مختلفه من حيث المراتب, موضحة طريقة التقديم علي وزارة النقل 1439 الإجارية والفنية بواسطة التسجيل عبر نظام التوظيف “بوابة جدارة” الرسمية.

جدارة يحدد موعد التقديم على وظائف وزارة النقل 1439

وأن مواعيد التقديم للوظائف الشاغرة المطروحة جديداً للرجال ستكون بداية من 19 شوال 1439 هجرياً إلي 21 شوال 1439هجرياً, أما عن مواعيد التقديم لهذه الوظائف للنساء بأن تبدأ من 21 شوال 1439 هجريا إلي 26 شوال 1439 هجرياً, علي أن يكون التقديم عبر رابط الموقع الرسمي لبوابة “نظام جدارة للتوظيف”.

وأفادت مصادر وزارة النقل السعودية بأن الوظائف الشاغرة بالوزارة والتى تم طرحها يبلغ عددها 127 وظيفة مختلفة المراتب ما بين (وظائف فنية وإدارية -من المرتبة 4 إلي المرتبة 8) بالنظام الآتي:

أولا: المرتبة رقم (4) عبارة عن (29 وظيفة بوزارة النقل متاحة للرجال فقط).

ثانيا: المرتبة رقم (5) عبارة عن (31 وظيفة بوزارة النقل متاحة للرجال فقط).

ثالثا: المرتبة رقم (6) عبارة عن (6 وظائف بوزارة النقل متاحة للجنسين -رجال ونساء).

رابعا: المرتبة رقم (7) عبارة عن (47 وظيفة فى وزارة النقل السعودية متاحة للرجال – وعدد 2 وظيفة شاعرة للنساء).

خامسا: المرتبة رقم (8) عبارة عن (وظيفة واحدة متاحة للرجال – وخمس وظائف بوزارة النقل السعودية متاحة للنساء).

هذا وقد قامت الوزارة بدعوة كافة الراغبين بالتقديم إلي وظائف وزارة النقل الإدارية والفنية 1439 الجديدة الحاصلين والحاصلات علي الشهادات العلمية التى تتناسب مع الوظائف المعن عنها بسلم رواتب الموظفين العام إلي قيامهم بإتمام عمليات التسجيل والتقديم لتلك الوظائف من خلال الولوج إلي رابط موقع نظام جدارة للتوظيف الإلكتروني الرسمي.

رابط التسجيل بموقع نظام جدارة لـ التقديم على وظائف وزارة النقل 1439 الإدارية والفنية الجديدة

وتسهيلاً علي الراغبين بشغل هذه الوظائف قامت الوزارة بنشر رابط الصفحة الرئيسية لبوابة نظام جدارة والتقديم علي الوظائف الشاغرة فى وزار النقل السعودية الجديدة 1439 من هنا.