جدارة الخدمة المدنية تفتح باب التقديم على الوظائف الصحية للعام 1439هـ

في جديد ماتقدم من اخبار محليه , فقد تم نشر خبر فتح باب التقديم على الوظائف الصحيه السعودية للعام 1439هـ , من قبل وزارة الخدمة المدنية , وتعميم الاعلان بموعد التقديم على الوظائف الصحية الكترونيا , اي قبل المقابله الشخصيه عبر صفحة وزارة الخدمة المدنية الرسميه لموقع تويتر , وفي هذا فقد دعت الخدمة المدنية الراغبين بشغل الوظائف الصحيه للعام الحالي , بالتقدم على رابط الوظائف الشاغره للرجال والنساء عبر موقعها الرسمي .

حيث ان الوزارة وبالتعاون مع الجهات الحكومية عملت على توفير اكثر من 200 وظيفة صحية في مختلف التخصصات الصحية واتاحة القبول فيها لكافة الخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية للتمكن بالدخول والتقديم على الوظائف الصحيه بحسب التخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة والمتوفره ضمن لائحة الوظائف الصحية التابعه لوزار الخدمة المدنية 1439 .

جدارة الخدمة المدنية

وبينت الخدمة المدينة عبر اعلانها عن تقديم الوظائف الصحيه للعام الجاري , بانه يلزم جميع الراغبين في التقدم عليها , توفير الاوراق والبيانات المطلوبة منهم , واهمها درجاتهم العلمية لنتائج شهادة التخرج , سواء كانت موثقه من داخل المملكة أو خارجها.

وفي هذا الصدد فقد دعت وزارة الخدمة المدنية لتعميم الإعلان عبر صفحتها السرمية على تويتر , وذلك حتى تتيح فرصة التعرف على الاعلان بوظائف الصحة لجميع الرغبين بالتقديم من الان , واجراء المقابلات الشخصية بغية شغل الوظائف الشاغرة المشمولة بلائحة الوظائف الصحية للنساء والرجال على حد سواء .

شريطة ان يكون التقديم ضمن شروط الوزارة بحيث يتطلب استدعاء من قبقل الجهات الحكومية غير الممكنة من شغل الوظائف الصحية في الوقت الحالي , والتقديم سيكون متاحا عبر من خلال رابط موقع نظام “جدارة” من تاريخ الخميس 29 رجب 1439 وحتى تاريخ 6 شعبان 1439 .

وللتنويه, فقد سبق وبينت الخدمة المدنية بان العدد الإجمالي لشغل الوظائف الصحية المتوفره حاليا في اعلانها يصل الى 101 وظيفة مابين رجال ونساء , وفي تقسيم اعداد الوظائف بالتخصصات المتوفره للرجال والنساء , فانها كالتالي ..

طبيب مقيم: 17 وظيفة للرجال 3 وظيفة للنساء – المجموع 20

طبيب مقيم اسنان: 2 وظيفة للرجال 9 وظيفة للنساء – المجموع 11

صيدلي: 3 وظيفة للرجال 3 وظيفة للنساء – المجموع 6

أخصائي صحي: 2 وظيفة للرجال 14 وظيفة للنساء – المجموع 16

فني: 5 وظيفة للرجال 41 وظيفة للنساء – المجموع 46

مساعد صحي: 2 وظيفة للرجال 0 وظيفة للنساء – المجموع 2

مجموع عدد الوظائف الصحية المتاحة: 31 70 101

وعن موعد تقديم الوظائف الصحية التاعة لوزارة الخدمة المدنية للعام 1439 عبر رابط نظام جدارة الالكتروني , فانه سيكون متاحا من تاريخ 29 رجب 1439 وحتى تاريخ 6 شعبان 1439 هـ , والتسجيل والتقديم الالكتروني متوفر على مدار 24 ساعه وفق الموعد المذكور اعلاه .

رابط التقديم على الوظائف الصحية 1439هـ

ونوفر لكم هنا للتسهيل رابط التقديم على الوظائف الصحية عبر نظام جدارة الالكتروني , ولطلبات الاستفسارات من الموقع الرئيسي والرسمي , الرابط هنا .. www.mcs.gov.sa