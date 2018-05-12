تدشين موقع مدرسة جدة مخصص لتعليم النساء قيادة السيارات واصدار رخصة قيادة السيدات

أعلنت مدرسة جدة المتطورة لتعليم النساء والسيدات قيادة السيارات فى المملكة العربية السعودية من بتدشين رابط موقع مدرسة جدة لتعليم النساء قيادة السيارت والتى قد قامت جامعة الملك عبد العزيز بإستحداثها.

رابط موقع مدرسة جدة لتعليم النساء قيادة السيارات

وتسهيلاً عليكم نوفر لكم رابط موقع مدرسة جدة لتعليم السيدات قيادة المركبات من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمدرسة (هنا).

ويحتوي موقع مدرسة جدة علي كافة الإرشادات الخاصة بقيادة السيارات بهدف تعليم النساء جميع المعلومات والبيانات المرورية وأنظمتها واللوائح التأمينية وتعليم السيدات والنساء الراغبات بتعلم قيادة السيارات بعد سماح المملكة العربية السعودية قيادة السيارات للنساء مؤخراً.

كما يحتوي الموقع علي صفحات تشرح جميع انواع رخص القيادة بالإضافة إلي كيفية القيام بتجديد الرخص وإستبدالها وصفحات اخري تبين التعريف للأسعار (لم يتم الإعلان عنها حتي وقت كتابة هذا المقال) وصفحات أخري تضمنت نظام المرور فى السعودية والمهارات الأساسية لقيادة السيارات ولوائح التأمين.

وتم تخصيص هذا الموقع لإمكانية التدريب الإلكتروني للسيدات الراغبات بتعلم القيادة ملخصاً ذلك فى الأبواب التالية:

أولا: باب مخصص للتدريب بالمحاكاة.

ثانيا: تخصيص باب للقيادة الآمنة.

ثالثا: كيفية التعامل مع المخاطر أثناء القيادة.

رابعا: المهارات الخاصة بالقيادة.

خامسا: كيفية الإنطلاق بالسيارة.

سادسا: شرح جميع الاشارات الخاصة بتنظيم حركة المرور والسير.

سابعا: تخصيص باباً يشرح حميع انواع رخص القيادة للمركبات والمخالفات التى تتسبب بسحب تلك الرخص.

ثامنا: كيفية الإستعداد لقيادة المركلة فى ظروف الطقس المختلفة.