وزارة الاسكان.. رابط الاستعلام عن أسماء مستفيدي الدفعة السادسة من برنامج سكني 2018

فى إطار متابعة صحيفة “كابتن نيوز” المستمرة لمستجدات اخبار المملكة العربية السعودية, قامت وزارة الإسكان السعودبة بالتعاون مع صندوق التنمية العقاري فى صباح اليوم بالإعلان عن أسماء مستفيدي الدفعة السادسة من برنامج سكني 2018, وذلك لجميع مستفيدي المنتجات السكنية والتمويلية التي يتم تقديمها بواسطة برنامج الدعم السكني “سكني 2018” من الشعب السعودي.

هذا وقد أوضحت وزارة الإسكان بأن الدفعة السادسة من برنامج سكني بلغت ما يقرب من 23769 منتجاً سكنياً وتمويلياً, إذ تضمنت دفعة سكني السادسة هذه المرة تخصيص وحدات سكنية بلغ عددها 7644, كما اشتملت أيضاً علي 5715 أرض سكنية من المنتجات السكنية التى تقوم الوزارة بتقديمها فى برنامج الدعم السكني.

وعن أسماء المستفدين لـ الدفعة السادسة من سكني 2018 لبرنامج القرض العقاري “التمويل المدعوم” فقد بلغ عددهم 8300 مستفيد / مستفيده, جدير بالذكر بأن صندوق التنمية العقارية يعمل علي تسديد جميع أرباح هذه التمويلات عن المستفيدين كليا أو جزئياً, وهذا يتم تحديده وفقاً للدراسة التى يقوم بها الصندوق والتى تركز علي عدد الأفراد فى الأسرة ومستوي الدخل والسن, إذ يقوم الصندوق بتوجيه الدعم بنسبة 100% للمستفيدين أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة, وفقاً لما تنص عليها اللوائح.

يذكر بأن البداية لبرنامج سكني كانت فى عام 2017 ومنذ ذلك الحين ويواصل البرنامج عمله, إذ قام بتقديم ما يقرب من 285 ألف منتج سكني فى خلال السنة التى تم تدشينه فيها فقط.

ومع بداية العام الجديد 2018 قام البرنامج بتدشين النسخة الثانية منه ليبدأ مرحلته الثانية بعدما شهدت المرحلة الأولي نجاحاً كبيراً, والهدف الذي يسعي إليه برنامج 2018 هو العمل علي تقديم ثلاثمائة ألف منتجاً سكنياً وتمولياً, واستطاع البرنامج أن يخصص منذ بداية المرحلة الجديدة له وحتي الآن 12800 منتج سكني وتمويلي فى خلال الـ 5 أشهر السابقة.

اسماء مستفيدي الدفعة السادسة من برنامج سكني 2018

وهنا علي”كابتن نيوز” وكما عودناكم دائما بتوفير المجهود , نقدم لكم رابط الاستعلام عن اسماء المستفيدين من الدفعة السادسة للدعم السكني 2018 عبر الموقع الرسمي لوزارة الاسكان وصندوق التنمية العقاري بموقع سكني الرسمي .