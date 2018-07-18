إتمام التسجيل والحجز فى المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1439 عبر بوابه وزارة الحج والعمرة

فى آخر المتابعات الإخبارية بالمملكة العربية السعودية, قام موقع وزارة الحج والعمرة فى البلاد بالإعلان عن فتح رابط بوابة المسار الالكتروني لحجاج الداخل 1439 هجرياً علي الموقع الرسمي لوزارة الحج والعمرة, وذلك يأتي فى إطار بدء عمليات سداد الرسوم المقرر دفعها عبر البرنامج المخصص لهذا الأمر “برنامج سداد”, وذلك لجميع راغبي إتمام الإجراءات الخاصة بالحجوزات عبر الشركات والمؤسسات التى لها تراخيص فقط للقيام بهذا الأمر.

ويكون ذلك وفقاً للبرامج التى تم الإعلان عنها لجميع حجاج الداخل 1439 والتى قاموا من قبل بالتقديم والحجز عليها, من برامج الحج المخفضة من ناحية التكاليف والميسر, والتى قامت الوزارة بسردها علي رابط موقع المسار الإلكتروني وبوابة الوزارة الإلكترونية الرسمية للحج والعمرة.

وخرج عضو المجس التنسيقي لشركات ومؤسسات حج الداخل, الدكتور محمد القرشي, فى تصريحات جديده له, أفاد خلالها بأنه من المتوقع بأن يدخل ما يقرب من 1000000 زائر علي رابط موقع بوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1439 لهذا الموسم, إذ توقع بأن يشهد موقع المسار الإلكتروني ضغط علي السيرفر الخاص به من كثرة الراغبين بإتمام إجراءات الحج الداخلي لهذا الموسم 1439 هجريا, موضحاً بأن وزارة الحج والعمرة قامت بالعمل علي هذا الأمر لكي تكون مستعدة لإجراء بعض التعديلات الإلكترونية علي السيرفر الخاص بموقع المسار الالكتروني لحجاج الداخل للعام الهجري 1439 حتي لا يتوقف عن العمل فى خلال الفترة المخصصة لسديد المصاريف الخاصة ببرامج حج الداخل 1439.

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موعد فتح رابط التسجيل لموقع بوابة المسار الالكتروني 1439 لحجاج الداخل

وفيما يخص الموعد المحدد لفتح التسجيل فى موقع وبوابة المسار الالكترونية لحجاج الداخل 1439 أوضحت وزارة الحج والعمرة في آخر التصريحات لها بأن التسجيل سيكون متاحاً بدءاً من صباح يوم السبت الموافق 14 – 7 – 2018 ميلادياً وهو التاريخ الموافق 1 ذي القعدة 1439 هجرياً, وفقا لتوقيت وتقويم أم القري.

رابط التسجيل المباشر بموقع المسار الالكتروني للحج الداخلي 1439

كما أوضحت وزارة الحج والعمرة بأن رابط موقع تسجيل المسار الالكتروني هو الموقع الوحيد الخاص بإتمام تسجيل وإجراءات حجز الحج الداخلي لهذ العام, وهنا علي موقع “كابتن نيوز” نوفر لكم رابط التسجيل فى موقع المسار الالكتروني لحجاج الداخل 1439 عبر هذا الرابط هنا.