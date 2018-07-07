إعلان أسماء المرشحات النهائية للوظائف التعليمية 1439 رابط موقع حجز مواعيد المقابلات الشخصية الرسمى لوزارة التعليم

فى آخر المتابعات الإخبارية السعودية الخاصة بالمرشحات للوظائف التعليمية للعام الهجري 1439, قامت الوزارة التعليمية بالبلاد السعودية بالإعلان عن أسماء المرشحات النهائية للوظائف التعليمية 1439هجرياً.

جدير بالذكربأن هذه الوظائف هي التى تم التقديم عليها فى وقت سابق عبر موقع نظام جدارة الرسمي التابع لوزارة الخدمة المدنية بالمملكة وذلك بعد قيام الوزارة بإتاحة التمكن لشغل وظائفها للمرة الأولي.

إذ قام مبارك العصيمي, الناطق الرسمي بإسم وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية, بالإعلان علي الصفحة الرسمي الخاصة به بموقع التواصل الإجتماعي تويتر, بأن “التعليم” وبالتنسيق مع “المدنية” قاموا بترشيح عدد 4845 مواطنه بشكل نهائي لشغل الوظائف التعليمية للنساء فى السعودية 1439 وهي تلك الوظائف التى تم الإعلان عنها سابقاً فى العشرين من شهر رمضان المبارك المنصرم لنفس العام الهجري الجاري 1439 .

وفيما يخص الأساسيات التى تم بناءاً عليها إجراء عمليات المفاضلة النهائية للمرشحات للوظائف التعليمية فقد أوضحت الوزارة بأنها تمت لما منصوص عليه فى نقاط المفاضلة بحدها الأعلي والذي يبلغ عدد نقاطة 100 نقطة موزعين علي وفقا كالتالي: (40 نقطة موزعين علي المؤهلات العلمية, و40 نقطة علي درجة كفايات المعلمين, وفقاً لما يردمن النتائج المعنلة من مركز قياس, ودرجات الأقدمية تكون نقطتين عن كل سنة وبحد أقصي 20 نقطة لعشر سنوات).

هذا وقد قامت الوزارة التعليمية بالتأكيد بأن الأولوية فى تعين وشغل الوظائف التعليمية كانت لجميع من يحمل المؤهلات التربوية من الجامعات أو الكليات المعتمدة وأيضاً لحاملات شهادات البكالوريوس غير التربوي والحاصلات علي الدبومات التربوية من أحد المؤسسات التعليمية المعتمدة من قبل لجنة التدريب والإبتعاث لموظفين الخدمة المدنية بنظام الـ (الإنتظام), وبعد ذلك يأتي النظر لحاملات المؤهلات الغير تربوية من الجامعات / الكليات المعتمدة, وبعد ذلك يتم النظرإلي حاملات المؤهلات بنظام الـ (انتساب) بجانب الدبلومات التربوية من أحد المؤسسات التعليمية المعتمدة من لجان التدريب والإبتعاث لموظفي الخدمة المدنية بالبلاد السعودية.

هذا وقد قام “العصيمي” بالتأكيد علي جميع المرشحات للوظائف التعليمية أن يقمن بمتابعة الموقع الرسمي لوزارة التعليمي الإلكتروني والحسابات الإلكترونية الخاصة بوزارة التعليم علي موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات الصغيرة “تويتر” ليتعرفوا أول بأول الإجراءات اللازمة والمواعيد الخاصة بالمقابلات الشخصية لهن.

يأتي ذلك بعد قيام الوزارة التعليمية بإطلاق الخدمة الجديدة التى جعلت بإمكان المرشحات علي الوظائف التعليمية أن يقمن بتسجيل موعد المقابلة فى الإدارات التعليمية التى تم التوجيه إليها, ياتي ذلك فى إطار عمليات التسهيل علي المرشحات حتي يكلمن كافة الإجراءات الخاصة بالتعيين بدون أي مشاكل أو عقبات او تأخير.

كما قام متحدث التعليم بأنه يمكن لجميع المرشحات للوظائف التعليمية 1439 الإستفادة الكاملة من الخدمة الجديدة وذلك عبر الولوج إلي رابط موقع نظام المقابلات الشخصية للتسجيل في النظام ومن ثم رفع مسوغات التعيين وأن يقمن بإختيار المواعيد الخاصة بالمقابلات الشخصية.

كما قامت “التعليم” بالكشف عن مواعيد المقابلات الشخصية لـ المرشحات النهائية للوظائف التعليمية فى كافة الإدارات التعليمية بالمملكة, موضحة بأنها ستبدأ إعتباراً من الأحد المقبل الموفق 24 شوال 1439 هجرياً, وشددت علي كافة المرشحات سرعة القيام بالتسجيل عبر الخدمة التى تم ذكرها أعلاه, والتى تمكنهن أيضاً من القيام بتقديم الإعتذارات عن الوظائف قبيل إجراء المقابلات الشخصية.

وأن أخر موعد للمقابلات الشخصية, سيكون فى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 26 شوال 1439 هجرياً, إذ أوضحت الوزارة بأنها لن تستقبل أية مقابلات بعد التاريخ المذكور أعلاه.

الاستعلام عن المرشحات النهائية للوظائف التعليمية 1439

وبدورنا علي موقع “كابتن نيوز” نقدم لكم خدمة رابط الاستعلام عن اللائحة التعليمية للعام الهجري الجاري 1439 وللراغبات بـ الاطلاع علي نتائج مطابقة ومفاضلة الوظائف من خلال تقديمنا لـ رابط استعلام أسماء المرشحات النهائية للوظائف التعليمية 1439 وموعيد المقابلات عبر هذا الرابط هنا.

موقع نظام المقابلات

كما نوفر لكم رابط موقع نظام حجز المقابلات الشخصية الرسمي للوزارة التعليمية السعودية من هنا.