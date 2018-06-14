مناشدة مستفيدي الضمان الاجتماعي خادم الحرمين لصرف مكرمة رمضان 1439 هجرياً علي تويتر

لجميع مستفيدي ومستفيدات برنامج الضمان الاجتماعي فى البلاد السعودية نتابعكم بآخر اخبار ومستجدات الضمان الاجتماعي اليوم علي “كابتن نيوز” كما عودناكم دوماً, إذ قام الآلاف من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي وإعانة التأهيل الشامل بالمناشدة القوية للملك سلمان بن عبد العزيز, خادم الحرمين الشريفين, بالعديد من مناطق السعودية طالبين صرف المكرمة الملكية السنوية التى تعود عليها المستفدين منها فى كل سنة هجرية بهذا الوقت منها.
وسبب إحتدام هذه المنشادات هذه الفترة خصيصاً لأن دوام البنوك فى المملكة العربية السعودية سينتهي فى يوم الثلاثاء القادم, وهو ما جعل مستفيدي برنامج الضمان والتأهيل الشامل يستمرون يومياً بالمناشدات علي تويتر تحت هذا الشهتاق #مكرمه_الضمان_التاهيل_ي_ملكنا.
وبدأت هذه المناشدات منذ تسعة ليالي مستمرة حتي الآن, إذ قام المنتفعين منها بتدشين هشتاج علي موقع التواصل الإجتماعي للتدوينات الصغيرة “تويتر” يناشدون فيه الملك سلمان بن عبد العزيز, بأن يقوم بالنظر إليهم وأن يتم تسريع إجراءات صرف مكرمة الضمان الاجتماعي التى يتم صرفها سنوياً.
وقام بعض المستفيدون بالتعبير عن توقعاتهم بأن خادم الحرمين الشرفين سيقوم بإدخال البجهة والفرحة الكبيرة بداخل قلوب العديد من المستفيدين المحتاجين والأرامل والأيتام مع إقتراب عيد الفطر لتكتمل الفرحة, داعين الله بأن يظل الملك سلمان عوناً للشعب السعودي وسندا له.
وتحدثت بعض من المصادر الإخبارية بأن موعد صرف المكرمة الملكية سيكون فى خلال هذا الإسبوع الجاري, فما نفت بعض من المصادر الإخبارية الأخري بأن هذا العام لن يتم صرف مكرمة الملك.
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التعليقات
الله لا يحرمنا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه انشاء الله بتشفون الخير
يعني هسنه مافي اكرامية
اللهم امين يارب العالمين الله يسمع منك الله يرزقنا يارب لأن والله العظيم محتاجين هالمكرميه 😥
احد يرد اذا عندكم علم
متى تصرف المكرمة نبى تسدد البقالات
الله يرحمه الملك عبدالله ابو متعب كان كل سنه يفرح شعبه في المكرمه
الله المستعان الظاهر راحت المكرمه ماعاد فيه شي
نناشد والدنا سلمان ان يعجل علينا بكرمه وان يوجه بنزول المكرمه التي تعود علينا بلمنفعه وتخفيف بعض الشيئ
ابي مكرمه انا ام ايتام ٦
ابي مكرمه انا ام ايتام ٦ تكفا ياملكنا سلمان
يارب تنزل نزلي الضمان وقضيت لعيالي ومعد معايه اصرف لشهر شوال
بتنزل يعني اليوم
عودتنا ياملكنا عودتنا
في كل رمضان تفرقنا
ونناشدك ياملكنا بربنا
هذه السنةلاتخذلنا
ياملكنا
استلمت راتب الضمان في رمضان وقضيت عزبة رمضان . يارب لك الحمد.
واستلمت راتب شوال في رمضان دفعة ايجار شهر رجب الماضي يارب لك الشكر .
املي في الله ثم في هل المكرمة بس عشان اكسي عيالي. ولدين وبنت واسعدهم …. أجبر خواطرنا يالله ي مجيب دعاء من نادك . . واكرمونا بالمكرمه واسعدونا
اين مكرمىة الملك الذي تعودنا عليها. أشاد الله انا محتاجين حتى المهربة لم نستطيع تسديدها
لاحول
ماعند الله خير
الله كريم ابو فهد يقدر وأنتم تستاهلون
عن جد لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم نزلت لي عام 1463 لحد الان نحن 1439 ولا نزلت لي انا ما ابغى اسوق ولا ابغى اي شي نزلو لي المقطوعة وجزاكم الله خير
اسأل الله عز وجل ان يجبر بخاطر كل مستفيدي الضمان الاجتماعي وان تنزل المكرمه اليوم
امين يارب ياكريم
الناس اللي مثلنا ماعندهم دخل الا الضمان .. وسددنا الاجار والكهرباء.. من معاش شوال .. بالله كيف افرح اطفالي الاربعة .. يكفي اني عشت طول عمري يتيمة .. ماابغى عيالي يحسون نفس الشعور.
والله محتاجه المكرمه واناابي اعرف هي بتنزل ولالا
الحمدلله
يارب رحمتك ..عجزنا يوميا نغرد بالهاشتاق ..لكن الرزق بيد الرحمن ..يارب ارحم ضعفنا وقلة حيلتنا
الله يفرج الهم
والله محتاجه بعد المقطوعه العيد الفطر ..الله يخليك ي ملكلنا
ادعوا الله ماخاب من رجاه
مكرمه الظاهر هالسنة مافيه..
وراتب الضمان راح للكهرباء وبعض ملابس العيد عيدنا هالسنه غير
يارب تنزل والله محتاجينها
انشاءلله اليوم تنزل المكرمة
نناشد ملك الانسانيه ونلهج له بالدعاء بان يصدر امره الكريم. ادام الله عزه.ابن الوطن
نناشد ملك الانسانيه
الناس عيدة دوروغيرهاالله يرزكم
اذا انت عندك راتب ثابت .. غيرك ماعنده الا الضمان الاجتماعي .. وبيته اجار .. وعنده اطفال .. الحمدلله انك مو انت مقسم الارزاق .. والحمدلله إن الله وفق عيال عبدالعزيز واختارهم .
تسئل الله تيسير الامور
انت ابو الكرم ونحن نستاهل يارب فرجك في هذى الايام المباركة
والله محتاج. انشاءلله اليوم تنزل المكرمة قول معايا آمين الله يعافيك لن يا سلمان نزله الن.اليوم
كلنا أمل يالخادم الحرمين الشريفين المكرمة حنانحبك حنانحب المكرمه
الأمن أكبر نعمه نعيشها فإن جات المكرمة فالحمد لله
وانا احد مستفيدين الضمان
يارب تنزل والله صرفنا راتب شوال وننتظر المكرمه تعيشنا سهر عشره ظروفي انا وبناتي زي الزفت الله يعين
الله يسر اموركم انشاالله
الله يسر اموركم انشاالله
ث
يارب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
الرزق من عندالله سبحانه ….وأتوقع الأشقاء العرب هم أحوج مننا للمكرمه …يكفينا الأمن والأمان و…..😔
اللهم لك الحمد والشكر يا الله نسالك العفو والعافية والمعافاة الدائمة
اصلا لو فيه مكرمه كان تم الافصاح عنها سابقا ولكن اظن انها لن تصرف هذا العام والله اعلم بسبب او باخر الله يرزكم بالعافيه وطول العمر وان يصبركم علي ما تمرون به من معاناة لا يعلمها سواه العزيز الكريم،،،،،
يا رب فرج
انشالله بتنزل. واجد ناس محتاجينها. وانا ابوي وامي عايشين ولا عطوني ولا ريال ونا مطلقه وعندي بنت. مافرحوني بشي. الله يعز حكومتنا والضمان
نسأل الله ان يرزقنا من فضله
والله ان محتاجين المكرمه
ابو عزوز
الله يعين ويرزق كل محتاج ويسر اموره
الحمد لله امر بصرف المكرمة خلال الساعات القادمة
حفظ الله ملكنا وولي عهده 🇸🇦🇸🇦