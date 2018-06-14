مناشدة مستفيدي الضمان الاجتماعي خادم الحرمين لصرف مكرمة رمضان 1439 هجرياً علي تويتر

لجميع مستفيدي ومستفيدات برنامج الضمان الاجتماعي فى البلاد السعودية نتابعكم بآخر اخبار ومستجدات الضمان الاجتماعي اليوم علي “كابتن نيوز” كما عودناكم دوماً, إذ قام الآلاف من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي وإعانة التأهيل الشامل بالمناشدة القوية للملك سلمان بن عبد العزيز, خادم الحرمين الشريفين, بالعديد من مناطق السعودية طالبين صرف المكرمة الملكية السنوية التى تعود عليها المستفدين منها فى كل سنة هجرية بهذا الوقت منها.

وسبب إحتدام هذه المنشادات هذه الفترة خصيصاً لأن دوام البنوك فى المملكة العربية السعودية سينتهي فى يوم الثلاثاء القادم, وهو ما جعل مستفيدي برنامج الضمان والتأهيل الشامل يستمرون يومياً بالمناشدات علي تويتر تحت هذا الشهتاق #مكرمه_الضمان_التاهيل_ي_ملكنا.

وبدأت هذه المناشدات منذ تسعة ليالي مستمرة حتي الآن, إذ قام المنتفعين منها بتدشين هشتاج علي موقع التواصل الإجتماعي للتدوينات الصغيرة “تويتر” يناشدون فيه الملك سلمان بن عبد العزيز, بأن يقوم بالنظر إليهم وأن يتم تسريع إجراءات صرف مكرمة الضمان الاجتماعي التى يتم صرفها سنوياً.

وقام بعض المستفيدون بالتعبير عن توقعاتهم بأن خادم الحرمين الشرفين سيقوم بإدخال البجهة والفرحة الكبيرة بداخل قلوب العديد من المستفيدين المحتاجين والأرامل والأيتام مع إقتراب عيد الفطر لتكتمل الفرحة, داعين الله بأن يظل الملك سلمان عوناً للشعب السعودي وسندا له.

وتحدثت بعض من المصادر الإخبارية بأن موعد صرف المكرمة الملكية سيكون فى خلال هذا الإسبوع الجاري, فما نفت بعض من المصادر الإخبارية الأخري بأن هذا العام لن يتم صرف مكرمة الملك.

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