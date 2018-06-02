الضمان الاجتماعي: صرف المساعدة المقطوعة لمستفيدين شهر رمضان المبارك 1439 هجريا

قامت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية فى الربوع الماضي بإيداع وصرف مبالغ برنامج المساعدة المقطوعة لدفعة شهر رمضان المبارك 1439 فى حسابات المستفيدين والمستفيدات, وجاء ايداع المساعدة المقطوعة هذا شاملاً للمعاشات الضمانية والمساعدة النقدية المقدمة من أجل التغذية وسداء أجزاء من فاتورة الكهرباء, وذلك بعدما تم دمجها فى حساب واحد فقط الذي يشمل أيضا بدل الغلاء المعيشي, يأتي ذلك تنفيذاً لأوامر القيادة السعودية التى تنص علي إضافة بدل غلاء المعيشة إلي المخصص الشهري ومبالغ المساعدات المقطوعة التى يتم صرفها لجميع مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي لشهر رمضان.
حيث سيتم صرف المقطوعة لعدد جديد من منتبعي الضمان الاجتماعي والذين يمثلون دفعة هذا الشهر (رمضان المبارك) للعام الهجري 1439.
الضمان الاجتماعي يتيح الاستعلام عن المساعدة المقطوعة دفعة شهر رمضان 1439
- الرابط الرسمي لموقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
- الرابط المخصص لـ الاستعلام عن موعد ايداع معاشات الضمان الاجتماعى
- رابط الاستعلام عن المساعدات المقطوعة 1439
وتم صرف المساعدات المقطوعة لجميع من قام بتقديم الطلبات والتسجل فى الثلاث شهور الأولي من العام الهجري 1438والمسجلين فى القوائم الخاصة بالإنتظار لدي وكالة الضمان, وفي خلال يومين سيكون تم إيداع معاشات المساعدات المقطوعة والضمان الاجتماعي لشهر رمضان 1439 فى الحسابات البنكة الخاصة بالمستفيدين الذين جاءت حالتهم تحت بند المسجلين والمستوفيين للأهلية والإستحقاق, بعدما يتم إعتماد هذه المبالغ بواسطة اللجان المختصة لدي وزارة التنمية والعمل.
إذ أفاد الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي, وكيل الوزارة لبرنامج الضمان الاجتماعي فى المملكة العربية السعودية فى تصريحه الأخير: “بأن مساعدات بدل غلاء المعيشة يتم صرفها لكافة المنتفعين من مقطوعة الضمان الاجتماعي لدفعة شهر رمضان 1439 الذين ليس لهم أي استفادة من مبالغ معاشات التقاعد سواء كانت تلك المعاشات من المؤسسات العامة للتقاعد أو المؤسسات العامة للتأمين الإجتماعي, وذلك بسبب أن كلاً من الجهتين اللذين تم ذكرهما سيقوما بصرف بدل غلاء المعيشية لجميع المستفيدين منهما, بعد الأمر الكريم الذي يقضي بعدم الجمع ما بين كلاً م البدلين للمنتفعين من مقطوعة الضمان الاجتماعي ومستفيدين ومستفيدات المعاشات التقاعدية لدفعة شهر رمضان 1439”.
الضمان الاجتماعي يحدد موعد صرف المساعدة المقطوعة 1439
وللذين يسألوا متي ايداع وصرف المساعدة المقطوعة لشهر رمضان 1439 قام بن الشافي, وكيل الوزارة للضمان الإجتماعي, بالإيضاح بأن مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي يتم إيداعها لمستفيدي المقطوعة مع بداية كل شهر هجري جديد وفقاً لتقويم ام القري, كما أشار بن الشافي, بأن مبالغ المساعدات المقطوعة التى تم صرفها لجميع المنتفعين من برنامج الضمان الاجتماعي سواء مستفيدين أو مستفيدات بلغت ما يزيد عن 1.920 مليار ريال سعودي, موضحاً بأن أعداد من تم صرف المساعداة المقطعوعة دفعة شهر رمضان 1439 بلغت 930.966 مستفيد ومستفيدة سيجدون فى الحسابات البنكية الخاصة بهم مبالغ المقطوعة التى تم صرفها لهم فى إطار سعي القيادة السعودية علي تحسين الظروف المعيشية لجميع مواطني المملكة.
تحديث: الضمان الاجتماعي يصرف المساعدة المقطوعة لشهر رمضان 1439
موضوعات متعلقة
ايداع معاشات الضمان الاجتماعي والاستعلام عن صرف المساعدة المقطوعة لشهر رمضان 1439 بعد صرف الدفعة جديدة
موعد صرف معاشات الضمان الاجتماعي دفعة شهر رمضان 1439
ايداع وصرف الضمان الاجتماعي ورابط الاستعلام عن المساعدات المقطوعة لشهر رمضان
التعليقات
يارب انا منهم
كلنا منتظرين ومحتاجينها والله
والله محاتجينها قسم
انشالله يارب تصرف المقطوعه
متى تصرف المقطوعه انا مقدمه شهر ٥ /١٤٣٨
يارب انا منهم والله يرزق من يشاء بغير حساب
يارب تزل لكل محتاج ياااارب
اسال الله انه تنزال في هذي والله محتاجين ياكريم
أسأل الله العظيم ان تنزل للجميع وانا معكم صح اني مقدم عليها شهر شعبان 1438
بس جد والله محتاجها
انا اول مرة اقدم على مقطوعة وهذا تاريخ التقديم 1439/2/10 الآن 7 شهور ولا نزلي شي هذا رقم طلب 3902226326 وهذا رقم الهوية 1026454627 ولدي متوفي ومحتاج المساعدة والله يعلم بظروف اتمناء من أكبر مسول يقراء رسالتي يساعدني بتسريع عملية انزل المساعدة في حسابي
ايش مكتوب لمن تستعلم عن عنها هل مكتوب قائم ولا تحت الاجراء
انا مقدم شهر ٧
متا تنزل للي مقدم فى ١٤٣٨/٨
انا مكتوب تحت الإجراء
انا مسنة وعمري 93 سنه وظروفي تحت الصفر ولله الحمد ولكم التأكد من ذلك وعجزت أن أرسل للوزارة واحتاج صرف المساعده وانا اول مره أتقدم لطلبه ولم احصل عليها من قبل ارجو من كل يستطيع إيصال طلبي مساعدة وله خالص الدعاء رقم سجل المدني 1039435027 أسألكم بالله مساعدتي فأنا محتاجتها هذه الأيام ولكم الأجر