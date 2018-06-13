الدفاع السعودي يدمر صاروخ باليستي حوثي فى سماء جازان صباح الأربعاء 13-6-2018

استطاعت القوي الدفاعية الجوية بالمملكة العربية السعودية, صباح اليوم, الأربعاء, الموافق 13/6/2018, التصدي بكل نجاح لهجوم جديد من داخل أرض الدولة اليمنية, إذ قامت بإعتراض صاروخاً باليستياً تم إطلاقه بإتجاه السعودية من اليمن, وتسبب هذا الاعتراض بتفجير الصاروخ فى سماء جازان اليوم عند الساعة الرابعة إلا التلت فجراً.

وذلك وفقاً لما ذكرته أحد المصادر التى فضلت عدم ذكر اسمها, وكشفت نفس المصادر بأن تفجير قوات الدفاع الجوي السعودي لهذا الصاروخ تم بكل نجاح حيث لم يتم وضوع أي ضحايا أو أضرار, كما أوضحت بأن القوي الدفاعية الجوية السعودية استطاعت أن تتعامل مع هذا الأمر بإحترافية كبيرة.

هذا وقد قام شهود عيان بالكشف عن سماعهم لصوت إنفجار شديد بالمنطقة, والمراكز التى تتبعها, كما أكدوا بأن الأوضاع طبيعية للغاية وفقاً لما استطاعت قوات الدفاع الجوي السعودية بتحقيقه من نجاح بهذا الاعتراض.

جدير بالذكر بأن ميليشيا الحوثي الإنقلابية قامت بالعديد من المحاولات التى تستهدف خلالها المملكة العربية السعودية بواسطة اطلاقها العديد من الصواريخ الباليستية, ولكن قوات الدفاع الجوي السعودي الباسلة استطاعت ان تتصدي لمثل هذه الهجمات بكل نجاح.

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