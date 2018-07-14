فتح التقديم على وظائف جامعة جازان الإدارية 1439 للرجال والنساء عبر بوابة توظيف

في أخر مستجدات الأخبار بالبلاد السعودية الخاصة بإعلانات الوظائف الشاغرة الجديدة 1439 فى السعودية, قامت جامعة جازان بالمملكة العربية السعودية بإصدار إعلان جديد لها يفيد بتوفير عدداً من الوظائف الإدارية الشاغرة 1439 للجنسين “الرجال والنساء” من خلال بوابة التوظيف الرسمية لجميع السعوديين الحاملين للمؤهلات العلمية والخبرات المطلوبة فى تلك الوظائف عبر المسابقة الوظيفية المخصصة لحاملي الجنسية السعودية فقط.

هذا وقد أفادت الجامعة المواعيد الخاصة بفتح التحديد علي الوظائف, إذ أعلنت بأن موعد التقديم علي الوظائف بجامعة جازان سيكون بداية من يوم الغد الأحد الموافق 15 يوليو 2018 إلي 20 يوليو 2018, حيث سيكون التقديم علي الوظائف متاح لمدة 5 ليالي فقد عبر رابط موقع الجامعة الرسمي علي الشبكة العنكبوتية المرفق في آخر المقال.

رابط التقديم على الوظائف الشاغرة فى جامعة جازان الادارية 1439

وبدورنا علي “كابتن نيوز” نوفر لجميع راغبي وراغبات التقديم علي الوظائف الإدارية الشاغرة فى جامعة جازان 1439 رابط التسجيل والتقدم المباشر لمسابقة الوظائف المطروحة علي رابط بوابة التوظيف الخاصة بالجامعة من هنا.