التقديم على وظائف مؤسسة التقاعد واعلان اخر موعد للتقديم حتى 17 رمضان

في الاخبار السعودية العاجلة , تم الاعلان في ظهر اليوم الخميس بتاريخ 8 رمضان 1439 – 24 مايو 2018 , عن فتح باب التقديم والتسجيل في وظائف المؤسسة العامة للتقاعد في جميع فروعها ومكاتبها في مناطق المملكة العربية السعودية , وتلقي طلبات التقديم على وظائف مؤسسة التقاعد 1439 عبر الموقع الالكتروني الخاص بالمؤسسة والذي نوفر لكم رابط الدخول عليه مباشره عبر هذا المقال .
وفي اهم ماتم نشره بخصوص الوظائف الشاغرة من مؤسسة التقاعد والاعلان عنها , فقد شرعت المؤسسة العامة للتقاعد بدعوة جميع خريجي الشهادة الثانوبة وخريجي المعاهد والكليات للتقدم بطلب وظيفي ضمن وظائف مؤسسة التقاعد الشاغرة للجنسين “ذكور واناث” للعام الهجري الحالي 1439 هـ .
واصدار بيان من الجهة المسؤوله عن الاعلان الوظيفي يفيد بتوفر عدد من الوظائف الشاغرة لديها للرجال والنساء , وتجدر الاشاره الى ان المؤسسة ترمي الى شغل تلك الوظائف , بمجموعه من الشباب والشابات المؤهلين ليكونوا كوادر وطنية تتميز بالنشاط والرغبه في استلام الوظائف في المؤسسة العامة للتقاعد .
روابط التقديم على وظائف مؤسسة التقاعد
ولكل من يريد الاطلاع والتعرف على قائمة الوظائف الشاغرة التي اعلنتها مؤسسة التقاعد العامة , والتعرف تفصيلا على شروط كل وظيفة وكم العدد المطلوب لشغلها , والية التقديم عليها , الان يمكنكم ذلك الكترونيا وبكل سهوله بالدخول على الرابط الإلكتروني الرسمي لموقع المؤسسة العامة للتقاعد ..
رابط عروض وظائف مؤسسة التقاعد عبر الموقع الالكتروني ( من هنا )
رابط التقديم على الوظيفة ( من هنا )
رابط الدخول على موقع مؤسسة التقاعد الرسمي ( من هنا )
موعد التقديم على وظائف مؤسسة التقاعد 1439
وللتنويه فان التقديم سيكون مباشرة من خلال موقعهم الإلكتروني , وتحديد موعد التقديم على وظائف مؤسسة التقاعد , بدء من تاريخ اليوم الخميس 8 رمضان وحتى تاريخ يوم السبت ١٧ رمضان 1439هـ .
ونذكر لكم هنا ابرز شروط التقديم على وظائف مؤسسة التقاعد الشاغره , والتي وفرتها ادارة المؤسسة للتسهيل على المتقدمين التعرف عليها قبل البدء بتسجيل البيانات المطلوبه وملء خانات طلب التقديم عليها , حيث اشترطت المؤسسة في المتقدم والمتقدمة لشغل وظيفة لديها عدة شروط وهي :-
- أن يكون سعودي الجنسية
- ألا يكون على رأس العمل في وظيفة حكومية
- ان لا يقل التقدير عن جيد جداً
- التمكن من اجتياز المقابلة الشخصية.
- أن تكون الإقامة في مقر الوظيفة
- أن يجيد التعامل مع الحاسب الآلي
- تفضيل من يجيد اللغة الإنجليزية على غيره في التوظيف اولاً
موضوعات متعلقة
التقديم على الوظائف الإدارية 1439 شروط وموعد التقديم علي وظائف المؤسسة العامة للتقاعد الإدارية 1439
التعليقات