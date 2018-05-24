التقديم على وظائف مؤسسة التقاعد واعلان اخر موعد للتقديم حتى 17 رمضان

في الاخبار السعودية العاجلة , تم الاعلان في ظهر اليوم الخميس بتاريخ 8 رمضان 1439 – 24 مايو 2018 , عن فتح باب التقديم والتسجيل في وظائف المؤسسة العامة للتقاعد في جميع فروعها ومكاتبها في مناطق المملكة العربية السعودية , وتلقي طلبات التقديم على وظائف مؤسسة التقاعد 1439 عبر الموقع الالكتروني الخاص بالمؤسسة والذي نوفر لكم رابط الدخول عليه مباشره عبر هذا المقال .

وفي اهم ماتم نشره بخصوص الوظائف الشاغرة من مؤسسة التقاعد والاعلان عنها , فقد شرعت المؤسسة العامة للتقاعد بدعوة جميع خريجي الشهادة الثانوبة وخريجي المعاهد والكليات للتقدم بطلب وظيفي ضمن وظائف مؤسسة التقاعد الشاغرة للجنسين “ذكور واناث” للعام الهجري الحالي 1439 هـ .

واصدار بيان من الجهة المسؤوله عن الاعلان الوظيفي يفيد بتوفر عدد من الوظائف الشاغرة لديها للرجال والنساء , وتجدر الاشاره الى ان المؤسسة ترمي الى شغل تلك الوظائف , بمجموعه من الشباب والشابات المؤهلين ليكونوا كوادر وطنية تتميز بالنشاط والرغبه في استلام الوظائف في المؤسسة العامة للتقاعد .

روابط التقديم على وظائف مؤسسة التقاعد

ولكل من يريد الاطلاع والتعرف على قائمة الوظائف الشاغرة التي اعلنتها مؤسسة التقاعد العامة , والتعرف تفصيلا على شروط كل وظيفة وكم العدد المطلوب لشغلها , والية التقديم عليها , الان يمكنكم ذلك الكترونيا وبكل سهوله بالدخول على الرابط الإلكتروني الرسمي لموقع المؤسسة العامة للتقاعد ..

رابط عروض وظائف مؤسسة التقاعد عبر الموقع الالكتروني ( من هنا )

رابط التقديم على الوظيفة ( من هنا )

رابط الدخول على موقع مؤسسة التقاعد الرسمي ( من هنا )

موعد التقديم على وظائف مؤسسة التقاعد 1439

وللتنويه فان التقديم سيكون مباشرة من خلال موقعهم الإلكتروني , وتحديد موعد التقديم على وظائف مؤسسة التقاعد , بدء من تاريخ اليوم الخميس 8 رمضان وحتى تاريخ يوم السبت ١٧ رمضان 1439هـ .

ونذكر لكم هنا ابرز شروط التقديم على وظائف مؤسسة التقاعد الشاغره , والتي وفرتها ادارة المؤسسة للتسهيل على المتقدمين التعرف عليها قبل البدء بتسجيل البيانات المطلوبه وملء خانات طلب التقديم عليها , حيث اشترطت المؤسسة في المتقدم والمتقدمة لشغل وظيفة لديها عدة شروط وهي :-

أن يكون سعودي الجنسية

ألا يكون على رأس العمل في وظيفة حكومية

ان لا يقل التقدير عن جيد جداً

التمكن من اجتياز المقابلة الشخصية.

أن تكون الإقامة في مقر الوظيفة

أن يجيد التعامل مع الحاسب الآلي

تفضيل من يجيد اللغة الإنجليزية على غيره في التوظيف اولاً

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