التقديم على الوظائف الإدارية 1439 شروط وموعد التقديم علي وظائف المؤسسة العامة للتقاعد الإدارية 1439

في إطار متابعتنا علي “كابتن نيوز” بخدمة إخبارية شاملة لمتابعي وراغبي معرفة آخر اخبار الوظائف الشاغرة فى السعودية, ننشر لكم اليوم ما اعلنته مؤسسة التقاعد, إذ خرجت المؤسسة العامة للتقاعد ببيان جديد لها أوضحت خلاله عن توافر 36 وظيفة إدارية 1439 شاغرة لكلاً من الجنسين رجال ونساء لحاملي الجنسية السعودية بنظام التعاقد, والوظائف الادارية 1439 الشاغرة الجديدة فى مؤسسة التقاعدة متوفرة فقط للحاصلين علي شهادة العلمي بكالوريوس لبعض من التخصصات التى سنذكرها فى خلال هذا المقال.

وتفصيلاً لهذا الخبر, فالوظائف الادارية التى تم الإعلان عنها مؤخرا من قبل المؤسسة العامة للتقاعدة هي (أخصائي تدريب -( عدد 2 وظيفة-, مشرف إستقبال, إداري وثائق مساعد, باحث تقاعد -متوفر 4 وظائف-, باحث قانوني أول, باحث قانوني -متوفر 3 وظائف-, أخصائي مشتريات, ومحاسب).

وإشتملت الوظائف المعلنة من قبل المؤسسة العامة للتقاعد كلاً من الوظائف الشاغرة للتخصصات الآتية (باحثة قانونية, محاسبة -متوفر 2 وظيفة-, مسؤول نظمة, أخصائية موارد بشرية -متوفر 2 وظيفة-, مدير المحتوي والهوية, مديرة العناية بالعملاء, مصمم جرافيكس وموشن جرافيكس, مديرة فرع,أخصائي إعلام, باحثة تأمين -متوفر 5 وظائف-, أخصائي أمن معلومات, باحثة إحصاء -متوفر أربعة وظائف-).

شروط وموعد التقديم علي وظائف المؤسسة العامة للتقاعد الإدارية 1439

أولا: يفضل المتقدمين الذين تكون محل إقامتهم فى المقر الخاص بالوظيفة المتقدم لها.

ثانيا: لا يقبل فى هذه الوظائف إلا أصحاب الجنسية السعودية.

ثالثا: لا يكون المتقدم أو المتقدمة يعمل فى أي وظيفة حكومية.

رابعا: ان يكون المتقدمين لتلك الوظائف يجيدون التعامل مع أجهزة الكمبيوتر.

خامسا: لابد من إجادة الإنجليزية.

سادسا: أن يكون التقدير للمتقدم أو المتقدمة لا يقل عن جيد جداً بمؤهله العلمي.

سابعا: لابد من إجتياز مرحلة المقابلة الشخصية.

وفيما يخص مواعيد التقديم علي وظائف المؤسسة العامة للتقاعد 1439فقد قامت المؤسسة بإتاحة التقديم علي الوظائف الإدارية الشاغرة بها إبتداءاً من يوم الأربعاء الموافق 23 مايو 2018 ميلاديا, الموافق 7 رمضان 1439 هجريا, وتستمر عمليات التقديم لمدة عشرة أيام ليغلق باب التقدم فى التاريخ الموافق ليوم 17 رمضان 1439 هجرياً.

وحددت المؤسسة أن يتم التقدم علي هذه الوظائف من خلال الولوج إلي موقع نظام توظيف مؤسسة التقاعد أدناه.

رابط التقديم علي وظائف المؤسسة العامة للتقاعد الادراية 1439

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