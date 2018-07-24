وزارة الحج والعمرة: فتح التسجيل والتقديم لـ”وظائف الحج الموسمية 1439″ علي رابط الموقع الرسمي للوزارة

فى إطار متابعة مستجدات اخبار شغل وظائف موسمية فى الحج 1439 بالمملكة العربية السعودية, قامت وزارة الحج والعمرة بالإعلان عن فتحها أبواب التسجيل لشغل الوظائف الموسمية فى خلال موسم الحج لهذا العام الهجري الموافق 1439 هجرياً, وهذه الوظائف ستكون متاحة فقط لجميع حملة المؤهلات الآتية (الثانوية العامة , التجارية , الصناعية) أو ما يعادلها من مؤهلات.
كما أفادت الوزارة بأن الوظائف الموسميةلموسم حج هذا العام ستكون متوفرة لجميع حاملي المؤهلات الجامعية (البكالوريوس, بالإضافة إلي جميع حاملي الدبلومات (سنتين) بالإضافة إلي الشهادة الجامعية المتوسطة).
كما قامت وزارة الحج والعمرة بأن لمن يرغب بأن يقوم بـ التقديم علي وظائف الحج الموسمية يمكنه ذلك من خلال الولوج إلي رابط الموقع الرسمي للوزارة علي الرابط التالي هنا.
التعليقات
احتاج وظايف موسميه ف الحج
جامعيه واحتاج وظيفه فـِـيْ موسم الحج
حلاق للعمل موسم الحج
جامعية و اتحمل ضغط العمل واحتاج وظيفة بموسم الحج
احتاج وضيفة موسمية في الحج
احتاج وظيفه موسميه في الحج
محتاج وظيفه سائق عامل في اي مجال
اريد عمل موسم الحج في المخيمة مكتب الحج الداخليه والمشتشفي المني اوعرف
اريد عمل موسم الحج في المخيمة مكتب الحج الداخليه والمشتشفي المني اوعرف رقم الجوال0549621835
احتاج وظيفة موسمية في مخيمات الحج او اي مكان مناسب . بكالريوس لغة انجليزية. معلمة ثانوية
احتاج وظيفه موسميه في الحج
احتاج وظيفةفي الحج
احتاج وظيفة في موسم الحج
احتاج وظيفة في موسم الحج
احتاج وظيفة لموسم الحج
حاصل دبلوم الثانوية الصناعية
ابحث عن وظيفة لموسم الحج – في مكة … خريج IT لكن لا يهم اي شغل عادي… 0581808572
السلام عليكم
احتاج وظيفة في موسم الحج واتحمل ضغوطات العمل أو أي وظيفة بجده أو مكه أو المدينة أو ينبع انا بحاجة للعمل رقمي 0546347464
اريد وظيفة موسمية في الحج اي شي لا يهم 0551526384
احتاج وظيفه في موسم الحج حتي لو عامل نظافه
احتااج وظيفة ف موسم الحج شهاده ثانوي
انا والله العظيم احتاج وظيفه وانا بنت جامعيه الحمدلله ☹😭💔
ابحث عن عمل موسمي
ابغى شغل الحج والمخيمات
احتاج وظايف الحج شهادت اول ثانوي اي مجال واتحمل كل. الظغوطات
جامعي واحتاج وظيفة ف الحج
احتاج وظيفه في موسم الحج
احتاج وطيفه موسميه أرجو منكم الافاده برقم جوالي 0536409924
ثانوي ومحتاج وظيفة للحج
وين التقديم
مترجم لغة إنجليزية
وأبحث عن عمل في هذا الموسم ٠٥٦٩٦٧٣١٩٤
ابحث عن عمل في الحج
0545249198
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان وليد احتج وظائف المخيمات الحج والعمرة رقم 0577 039 154
وسيم حمود احتج وظائف الحج هاذا رقم سنابي عمري 17 osaem9
احتاج وظيفة لي موسم الحج طالب ثانوي مكة
احتاج وظيفة لي موسم الحج طالب ثانوي مكة
للتواصل : 0583965088
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , انا ممدوح وانا مترجم لغه انجليزيه ومصور فوتغرافي وابحث عن عمل في موسم الحج و وهذا رقمي 0533022543
انا جاامعيه
سلاااام
انا جامعيه و احتاج للوظيفه
اريد الحصول على وضيفه في موسم الحج وأتحمل كل الضغوطات رقم ج 57 033 7051
ارغب بوظيفه 0535744158
السلام عليكم انا خريجة جامعة هالسنة اريد وظيفة في موسم الحج
احتاج وظيفه بشده و اتحمل ضغوط العمل
حاصله على دبلوم 0503245681
ثانويه. احتاج وظيفة
ثانويه. احتاج وظيفة
٠٥٣٠٠٤٣١٣٢
0530043132
طالب ثنوي ادرس في مدرسه عالميا قسّم الدبلومه و ابغى شغل في موسم الحج