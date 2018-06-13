الاستعلام عن إعانة التأهيل الشامل رمضان 1439 بعد إيداع راتب شهر رمضان 1439 هجريا

فى آخر ما ورد من مستجدت الأخبار فى البلاد السعودية فيما يخص رابط الاستعلام عن اعانة التأهيل الشامل رمضان 1439, فقد قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة بالإعلان عن إيداع إعانة مستفيدي التأهيل الشامل المخصصة لشهر رمضان الجاري 1439 هجريا.

هذا وقد قامت الوزارة بفتح إمكانية قيام المستفيدين من إعانة الاعاقة أو الرعاية الإجتماعية الإستعلا بشكل مباشر من خلال الدخول إلي موقع البوابة الالكتروني الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ولمن يسأل كيف يتم الاستعلام إعانات التأهيل الشامل, هنا علي “كابتن نيوز” نوضح لكم طريقة الاستعلام عن إعانة التأهيل الشامل, فتتخلص خطواتها بأن يقو المستفيد بإدخال الرقم الخاص به ومن ثم رقم الهوية الوطنية له وبعد ذلك يقوم بختار نوع الإعانة سواء كانت تلك الإعانة إعانة إعاقة أو إعانة رعاية أيتام, ومن ثم يقوم بإضافة كود التحقق الظاهر أمامه,وأخيراً ينقر علي ايقونة “عرض”, وبهذا الطريقة أيضاً يمكن للمستفيد أن يطلع علي الإعانات من خلال سجل المدفوعات الشهري الظاهر أمامه.

رابط الاستعلام عن إعانة التأهيل الشامل المالية لشهر رمضان 1439 هجريا

وبدورنا علي “كابتن نيوز” نوفر لجميع المستفيدين رابط الاستعلام عن اعانة التأهيل الشامل المالية من خلال الولوج إلي هذا الرابط هنا .

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