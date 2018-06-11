الإجتماعي الرباعي بالمملكة يكتمل بوصول الشيخ صباح الأحمد لجدة اليوم

شهد يوم أمس الأحد, حدثاً هاماً ورد فى أبرز وآخر مستجدات اخبار السعودية, إذ وصل أمير الدولة الكويتية, الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح, إلي مدينة جدة.

وكان كلاً من مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة, الأمير خالد الفيصل, والمستشار بالديوان الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد, ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عبد اللطيف الشتري, فى إستقباله علي أرض مطار الملك عبد العزيز الدولي.

وعن سبب زيارة صباح الأحمد للمملكة العربية السعودية, حتي يقوم بحضور الإجتماع الرباعي الذي قام الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بالدعوه إليه, وهو الإجتماع الذي سيتم خلاله مناقشة كافة الطرق الممكمة بهدف دعم الأردن.

تجدر الإشارة بإن هذا الإجتماعي يشهد مشاركة كلاً من (السعودية , والإمارات, والكويت, والمملكة الأردنية الهاشمية).