اعلان موعد التقديم علي الوظائف التعليمية للعام 1439 هجريا وتوفر 9800 وظيفة تعليمية عبر جدارة

قامت وزارة التعليم السعودية بتعاونها مع وزارة الخدمة المدنية “جدارة” بالإعلان عن فتح التقديم علي الوظائف التعليمية 1439 رجال ونساء عبر موقع نظام جدارة الخاص بالتوظيف الذي يتبع “الخدمة المدنية”.

يأتي ذلك بعد انتظار وترقب من قبل الراغبين بشغل الوظائف التعليمية للعام الهجري الحالي 1439هـ , وبالتعاون بين وزارة التعليم والخدمة المدنية بتوفير عدد من الوظائف التعليمية لخريجي المعاهد والكليات والجامعات والثانويه العامه , فقد انتهت حالات الانتظار باعلان متحدث وزارة التعليم “مبارك العصيمي” بـ اعلان موعد تقديم الوظائف التعليمية لشغل اكثر من 9800 وظيفة تعليمية للعام الحالي , ونشر بيان رسمي بهذا الخصوص على الحساب الرسمي لمبارك العصيمي وضح خلاله الموعد النهائي والاكيد للتقديم على الوظائف التعليمية في اواخر الشهر الحالي “شهر رمضان”.

موعد تقديم الوظائف التعليمية للعام 1439 هجرياً

حيث نشر المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم “مبارك العصيمي” عبر حسابه الشخصي بتويتر , بان الوزارة سعت الى تمديد فترة التقديم على الوظائف التعليمية المتاحه من قبلها , بالتعاون مع الخدمة المدنية , وذلك تحقيقا لرغبة الكثيرين , حتى يتسنى للجميع الدخول والتقديم الكترونيا على الوظائف التعليمية المتوفره و وتحديد موعد التقديم بدء من يوم 22 رمضان 1439 الموافق ليوم الاربعاء 7 يونيو 2018 , كما وان اخر موعد للتقديم على الوظائف التعليمية بالتوقيت سيكون عند الساعه 11:59 مساءً .

ولقد سعت كثير من المواقع الاخباريه السعودية الرسمية , بالاستفهاد عن تاخير الموعد الذي حدد مسبقا من قبل الوزارة لتقديم الوظائف التعليمية , والذي كان مقررا ان يكون في تاريخ 3 رمضان , وتوقف حال الالاف من الخريجين والخريجات بانتظار حلول موعد التقديم وملاحقة الركب لشغل وظيفة تعليمية للعام الجاري .

وبدوره “المتحدث باسم وزارة التعليم العصيمي” فقد سبق ووضح بان الوزارة قائمة بالعمل عمليات التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية وتوفير الوظائف المعلن عنها مسبقا , والعمل على فتح البوابة للتقديم عليها خلال الأسبوعين القادمين “اي اواخر شهر رمضان”

وتجدر الاشاره الى ان وزارة التعليم كانت قد خرجت بتصريح لها في 15 رمضان اكتفت خلاله بإعلان ارقام الوظائف المتاحه من قبلها “الوظائف التعليمية” وتوفر نحو 9817 وظيفة تعليمية , ومن هنا فقد اشارت مجددا باستمرار العمل مع وزارة الخدمة المدنية لكي يتم اخيرا تحديد موعد فتح بوابة التقديم , التي اعلن عنها من قبل الوزارة في تاريخ 22 رمضان الجاري , وقتح باب التقديم على الوظائف التعليمية في هذا التاريخ .

كما وان وزارة الخدمة المدنية على لسان متحدثها “حمد المنيف” قد سبق واكدت في تاريخ 16 رمضان في تغريدة جاءت ردا من قبله على مجموعة من الاستفسارات أكد فيها أن الإعلان سيكون قبل إجازة العيد أو أثناء الإجازة الصيفية , وكان الرد في تغريده قال فيها : “من الممكن أن تكون بنهاية الأسبوع”

موعد تقديم مستفيدي الوظائف التعليمية 1439

وبالفعل جاء الاعلان الرسمي من قبل وزارة التعليم بتحديد موعد تقديم الوظائف التعليمية في تاريخ 22 رمضان 1439 ونهاية توقيت التقديم اليومي عند الساعه 11 مساء , والهدف اعلام اكبر شريحة من الراغبين بالتقديم عن هذا الموعد .

رابط التقديم على الوظائف التعليمية 1439والتسجيل عبر جدارة

هذا وقد صرحت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بأن جميع الراغبين بالتقديم علي الوظائف التعليمية للعام الهجري 1439 عليهم التسجيل عبر الولوج إلي موقع نظام جدارة من هنا.

موضوعات متعلقة

جدراة: التقديم على الوظائف التعليمية للرجال 1439

رابط نظام جدارة يفتح باب التقديم علي الوظائف التعليمية 1439 هجرياً بموقع وزارة الخدمة المدنية الرسمي