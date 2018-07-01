أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1439 رجال لمطابقة البيانات على موقع نظام جدارة وزارة الخدمة المدنية الرسمى

فى آخر المتابعات الإخبارية للتعليم السعودي, قامت الوزارة التعليمية السعودية بالإعلان عن أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1439 للمطابقة, وجاء ذلك الإعلان بعد إنتهاء وزارة التعليم من إتمام فرز ومعالجات كافة الطلبات المقدمة قبيل ذلك والتي تخص التقديم للوظائف التعليمية للمتقدمين من فئه “رجال” للعام الحالي 1439 هـ.

تجدر الإشارة بأن الوزارة التعليمية بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية كانت قامت فى وقت سابق بفتح بوابة نظام جدارة لبدأ تلقي طلبات التقديم الخاصة بـ الرجال علي الوظائف التعليمية بالوزارة والتى بلغ عددها 4938 وظيفة تعليمية, إذ قامت بفتح وبدأ تلقي الطلبات لمدة 6 أيام إبتدءاً من 4 شوال إلي 10 شوال 1439 هجرياً.

ويعد هذا الإعلان للوظائف التعليمية بالوزارة التعليمية السعودية هو المرة الأولي بعد قيامها بتمكين شغل الوظائف التعليمية وجعلها منفصلة عن الجدولة الزمنية التى تقوم وزارة الخدمة المدنية بإصدارها فى كل سنة.

وبخصوص هذا الإعلان فقد قامت الوزارة التعليمية السعودية بدعوة عدداًمن المتقدمين المرشحين والمدعوين لمطابقة الوظائف التعليمية 1439, إذ شملت هذه الدعوة علي 4622, موضحه بأن عليهم القيام بمراجعة أحد الفروع الخاصة بوزارة الخدمة المدنية فى مختلف مناطق المملكة العربية السعودية, وحددت فترة المراجعة ابتدءاً من الإثنين الموافق 18 شوال 1439 هجرياً إلي يوم الخميس الموافق 21 شوال 1439 هجرياً علي أن يكون موعد المراجعات فى خلال الأوقات الرسمية للعمل بالوزارة.

ونوهت وزارة التعليم فيما يخص المستندات اللازم إحضارها وإصطحابها إلي مقرات المراجعة الخاصة بوزارة الخدمة المدنية بالسعودية, بأن علي جميع المرشحين أن يحضرواهذه الأوراق أثناء مراجعتهم (أصل الهوية الوطنية, وشهادة التخرج التفصيلية الموضح بها التقدير بالنسبة المئوية, وتاريخ التخرج بالإضافة إلي كشف الدرجات), كما شددت الوزارة علي جميع المرشحين الذين حصلوا علي الشهادات والمؤهلات من خارج المملكة العربية السعودية بضرورة احضار لجنة المعادلات بوزارة التعليم بالإضافة إلي إرفاق مفاتيح المعدل الخاصة بها.

أما بالنسبة للمستندات المطلوبة من المرشحين أصحاب مؤهلات الدبلومات التربوية, بأن عليهم إحضار (وثيقة الدبلوم العام فى التربية إذ كان المتقدم لديه مؤهل غير تربوي, وفيما يخص المتقدمين الحاصلين علي دبلوم التربية الخاصة أن يقوموا بإحضار وثيقة دبلوم التربية الخاصة.

وشدد وزارة التعليم السعودية علي جميع المرشحين بأن الذين سيأتون بدون إحضار وإرفاق الأوصول للأوراق والمستندات الموضحة أعلاه وغير مستوفيه لكافة المكونات النظاميه بها فى خلال الفترة المخصصة لمطابقة الوظائف التعليمية 1439 لن يتم النظر فى الوثائق التى سيتم إحضارها بعد إنتهاء هذه الفترة.

هذا وقد قامت الوزارة التعليمية بإيضاح الهدف الأساسي للإعلان عن الترشيح المبدئي, ألا وهو العمل علي مطابقة بيانات المرشحين وفقاً لما قاموا بتسجيله وتدوينه فى بوابة نظام جدارة التابعة لوزارة الخدمة المدنية أثناء عمليات التقديم علي الوظائف التعليمية 1439.

كما بينت وزارة التعليم بأن عمليات المفاضلة بين المرشحين للوظائف التعليمية بالوزارة تمت بناءً علي نقاط المفاضلة التى يتم العمل بها والمنصوص عليها بلوائح نظام الخدمة المدنية بالسعودية, موضحة بشده بأن هذه الدعوات لا تعني الترشيح النهائي للوظائف أبداً, وأن المرشحين الذين سيقوموا بالتخلف عن المطابقة والفترة المخصصة لها سوف تعتبر الوزارة بأن ذلك عدولا منه عن رغبته بالتوظيف.

كما قامت الوزارة التعليمية بالإيضاح بأن موعد الإعلان عن نتائج الترشيح النهائي للوظائف التعليمية للرجال والنساء سيكون بعد إنتهاء المرحلة الخاصة بمطابقة البيانات الخاصة بالمرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية 1439, إذ من المتوقع بأن يكون ذلك فى نهاية الأسبوع القادم.

رابط الاستعلام عن أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1439 هـ

وفيما يخص الراغبين بالإطلاع والاستعلام عن أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1439 نقدم لكم علي موقع “كابتن نيوز” رابط نتائج مطابقة ومفاضلة الوظائف التعليمية علي موقع وزارة التعليم الرسمي من هنا.