اعلان أسماء المرشحات للوظائف التعليمية 1439 خلال ساعات علي موقع نظام جدارة وزارة الخدمة المدنية الرسمى

صرحت الوزارة التعليمية بالمملكة العربية السعودية, بأن المطابقة للوظائف التعليمية ستتم خلال الإسبوع المقبل إذ أوضح المتحدث الرسمي بإسم وزارة التعليم, الدكتور مبارك العصيمي, فى تغريده بالحساب الرسمي له علي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, بأنه قام بالمتابعة مع وزارة الخدمة المدنية, وأفاد بأن موعد المطابقة سيكون فى الإسبوع القادم, والإعلان عن اسماء المرشحات لمطابقة الوظائف التعليمية للعام 2018 سيكون فى خلال هذا اليوم, وذلك بسبب تمديد الأجازة وبداية الدوام إلي 10 شوال 1439 هجريا, إذ فى الوقت الحالي يتم العمل علي تحديد موعد الإعلان عن الأسماء المرشحة لمطابقة الوظائف.
كانت قد خرجت وزارة التعليم السعودية فى تصريح جديد لها منذ قليل, افادت خلاله بأن الساعات القليلة القادمة ستقوم بالإعلان عن أسماء المرشحات للوظائف التعليمية 1439 هجرياً, وتلك الأسماء التى قامت مسبقاً بالتقديم علي رابط موقع نظام جدارة الرسمي الذي يتبع وزارة الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية, وذلك بعدما قامت الوزارة بتمكين شغل الوظائف الخاصة بها.
جدير بالذكر بأن تقديم النساء علي الوظائف التعليمية 1439 كانت قد قامت وزارة التعليم السعودي بتعاونها مع وزارة الخدمة المدنية عبر بوابة جدارة بفتح التقديم علي ما يقرب من 4935 وظيفة وكان ذلك فى 20-9-1439هجريا واستمرت عمليات التقديم مفتوحة لمدة تسعة أيام, إذ تم إغلاق نظام جدارة للتقديم فى 29-9-1439 هجرياً.
هذا ومن المقرر بأن تقوم وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بدعوة المرشحات المدعوات لمطابقة الوظائف التعليمية 1439 هـ, وذلك وفقاً لما هو معتاد من الوزارة, إذ بعد إعلان أسماء المرشحات, يجب عليهم مراجعة فروع وزارة الخدمة المدنية المتواجدة فى كافة أنحاء المملكة, وحددت الوزارة مواعيد مراجعة الفروع موضحة بأنها تبدأ من يوم الأربعاء الموافق 6 شوال 1439 مستمرة لمدة خمس ليالي , حيث سيكون آخر موعد لمراجعة الفروع فى يوم الإثنين الموافق 11 شوال 1439 هـ, وأوضحت الوزارة التعليمية السعودية أساس المفاضلة إذ تمت وفقاً للنقاط المعمول بها فى المفاضلة.
كما أضافت الوزارة بأن هناك بعض المستندات علي المرشحات إحضارها فى أثناء مراجعتهم للفروع, وهي وثيقة التخرج التفصيلية للتقدير العام بالنسبة المئوية, وأصل الهوية الوطنية, وكشف الدرجات وتاريخ التخرج, وفيما يخص المرشحات أصحاب المؤهلات من خارج الممكلة العربية السعودية بأن عليهم إرفاق لجنة المعادلات فى وزارة التعليم مع إرفاق مفاتيح المعدل أثناء مراجعة الفروع.
وفيما يخص المرشحات الحاصلات علي مؤهلات الدبلومات التربوية فقد شددت بأن عليهم إحضار وثيقة الدبلوم العام فى التربية إذ كانت المرشحة معها مؤهلات غير تربوية, وفيما يخص المرشحات الحاصلات علي دبلومات التربية الخاصة عليهم إحضار وثيقة دبلوم التربية الخاصة أثناء موعد المراجعة.
كما شددت وزارة التعليم السعودية بان المرشحات اللاتي سيأتين إلي مواعيد المراجعة ولم يقوموا بإرفاق أصول المستندات المطلوبه أعلاه خلال الفترة المحددة للمطابقة, فلن يتم النظر فى هذه الوثائق التى سيتم إحضارها بعد إنتهاء الفترة المخصصة للمطابقة, كما أضافت بأن المرشحات اللاتي لم يراجعن خلال الفترة المخصصة للمطابقة سوف يتم إعتبار ذلك عدولا منهن عن رغباتهم فى التوظيف, ونوهت بأن الدعوة للمطابقة لا تعني أبداً الترشيح النهائي للوظائف التعليمية 1439.
رابط الاستعلام عن أسماء المرشحات للوظائف التعليمية 1439 هـ
هذا وأوضحت الوزارة بأن الراغبات بالإطلاع علي نتائج مطابقة ومفاضلة الوظائف التعليمية واستعلام أسماء المرشحات لمطابقة الوظائف التعليمية 1439 من هنا, وسيتم نشر الرابط عبر هذا المقال فور نشر هذه الأسماء.
تحديث: وفقاً لتغريدة, مبارك العصيمي, الناطق بإسم وزارة التعليم , سيتم الإعلان عن تطبيق المرشحات فى الإسبوع المقبل, والأسماء خلال اليوم.
التعليقات
هل هذي الاسماء اللي طلعت صحيحه ام لا اسمي مالقيت وعلق معاي النظام ولا كمل الاسماء اه بس 😭💔
ساعه بالكثير وتنزل
السلام عليكم
متى باالله
السلام عليكم
تحيه طيبه
الاسماء متي يكون اعلانها
لسى ما راح تطلع الاسماء قبل عشرة الصباح
اعتقد اللي صبر كل ذي السنين اللي راحت يقدر يصبر كم يوم .تفائلوا بالخير تجدوه👍
يارب ان كانت الوظيفه خيرا لي فاكتبها لي واجعلعها من نصيبي
يارب هالمرة يطلع اسمي طولت كثير وانا اقدم ولا اشوف اسمي يارب تيسر وتوفقني وتبارك يارب
اسأل الله العظيم ان تبشرنا بالخير والمسلمين والمسلمات ونتوظف جميعا نساء رجال يارب العالمين ويارب الارزاق.
الساعة 10.30 صباح اليوم سيتم إعلان أسماء المرشحات
كل التوفيق لأخواتي الخريجات
امين
يعني الاسامي في 10عشره تنزل خلاصه الكلام
وش دراك يابو ود
وش دراك يابو ود أن الأسماء بتنزل 10 ونصف صباح اليوم
تنزل الاحد ١٠/١٠
من يريد استجابة الدعاء يسبح الله عشرا ثم يحمدالله عشرا ثم يكبر الله عشرا ثم يسال الله حاجته اسال الله العلي القدير ان يوفق الجميع
الله كريم ،، كل تأخيره فيها خيره ان شاءلله
قولوا يارب
وتتسهل الأمور ان شاءلله
وربي يعطي برحمته ويمنع لحكمته
سبحانه
فلا احد يدري اين الخير يا اخواتي
وشكرا لكم
معلمات اجيال المستقبل ان شاءلله تعالى
جزاك الله يارب ياكريم
قالو بعد ساعات ورجعو غيرو كلامهم الاسبوع القادم
يارب اختي تتعين
يعني مو اليوم تنزل الاسماء؟
متى تنزل الاسماء تعبت ادور في المواقع وهل تجي رساله او في الموقع ممكن اعرف ا
المطابقة يوم الأحد المقبل ١٠ / ١٠
أسماء المرشحات للوظائف التعليمية بتنزل اليوم بإذن الله تعالى
وان حصل تأخير بالكثير الليلة راح تنزل اسماء المرشحات
كل التوفيق لأخواتي الخريجات
اللهم اني أسالك باسمك الأعظم يارب وفق اختي سووووم والجميع وارزقهم خير قادر كريم
الساعه الان ١١.٤٥ صباحا ولم تنزل الاسماء
اللي مقدم بواسطة يتطمن ويرتاح بينزل اسمو .لكن اللي زي حالاتنا لايبحث نصيحة عن الاسماء لانو ما حيلاقي شي ☺
اعتقد الكتروني يعني الواسطه مالها دخل 🌚
يارب رحمتك من خريجات عام ١٤١٨ منتظرة حكمك يارب تعبونا البشر
ايش اختصاصك وكم الكفايات
05564665437
اجيب على الأ سيله على الواتسب فقط🚻
05564665437هذي ١١ رقم استاذ الرقم غلط
الله يعافيكم نزلت الاسماء ولاباقي
ألله يوفق الجميع يارب
سلام عليكم امانه عليكم ياجماعه ابي فاعل خير يساعدني عندي ايتام ضروفي صعبه تكفون امانه عليكم يكتب لكم الأجر هذا رقمي 0500317420 تكفون يسعدكم ربي دنيا وآخره
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية الأستاذ عبد العزيز بن عبد الرحمن الخنين بأن الوزارة سوف تعلن نتائج مفاضلة الوظائف التعليمية النسوية عبر موقعها الاربعاء القادم .-.
ماعرفنا لهم اليوم الاسماء تطلع ولا ١٠/١٠ نبي نفهم تكفون
بتنزل اليوم ولا لا
!
طلعت الاسماء او لا انا ع بالي طالعه من زمان 😥
متى بتنزل الاسماء
– الرياض
أوضح المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، اليوم الأربعاء، أنه بالمتابعة مع وزارة الخدمة المدنية ونظراً لتمديد الإجازة وتأخر بدء الدوام إلى ١٠/١٠ فسيكون موعد التطبيق للمرشحات الأسبوع المقبل، بدلاً من اليوم.
وأشار العصيمي، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إلى أنه يجري حالياً تحديد موعد إعلان الأسماء المرشحة.
وكان العصيمي قد كشف عن الخطة العامة للإعلان عن وظائف التعليم لعام رمضان 1439 هـ، والتي أوضح خلالها أن مطابقة الوظائف بالنسبة للرجال ستكون بداية من 12 إلى 14 شوال الجاري.
الله ييسر اموركم ويحقق امنياتكم جميعآ
يعني بتنزل اليوم ولا لا
اللهم اجعل لنا نصيب في هذي الوظائف
اسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يفرح الجميع
قالكم المنيف النتايج والمطابقة كلها الاسبوع الجاي .. فارتاحوا
يارب وماخاب من قال يارب
يارب ياكريم اجعلي لي رزق ونصيب ياكريم دعووواتكم محتاجه جدا جدا والرزق على الله وحده
الي يطلع اسمه وعملها بالرياض علمنوني اخطبها
تنزل اليوم
النوم طيب
الله يكتب اللي فيه خير للجميع
اللهم فرجها على كل محتاج
ربي يرزق الجميع
الله يوفقكن يا اخواتي لما يحب ويرضى
ويسهل أموركن وتتوظفن بإذن الله
نزلت الاسماء ؟؟ ولا باقي و وين تنزل ؟؟ عشان نعرف وكيف اعرف اذا ترشحت او لا؟؟
ان شاء الله اليوم تنزل الأسماء لان الأحد المطابقة وفالكن الترشيح بإذن الله
بالتوفيق يا أخواتي توظيف + سواقة سيارات + كل شي
الله يوفقكن
هي طلعت الاسماء
يارب ترزقنا يارب😭😭😭
السلام عليكم كيف نزلت الاسماء ولا باقي ارجو الرد الله يرزق الجميع باذن واحد احد
لا حياة لمن تنادي
متى نزول الأسماء يا وزارة التعليم
والله انهم هبلو في روسنا
يالله انك تكتب اللي فيه خير
الكل يريح باله ويصبر وأن شاء الله التأخير خيره
اتوقع يوم ٨ تنزل الاسماء
تلفوا اعصابنا متى تنزل الاسماء على هالانتظار وماراح اشوف اسمي احد عنده خبر متى تنزل؟!
يوم ٨يكون جمعه
يا جماعه يوم عشره عشره الاسماء تنزل
اي كلام بالواتس كذب واشاعه فلا تصدقوا اي حاجه
العصيمي قال في عشره كلها يومين اصبروا راح الكثير وباقي القليل والله يكتب اللي فيه خير للجميع
من التعليقات فهمت ان الاسماء راح تنزل الاسبوع الجاي يالله يارب انك ترزق الجميع وتسهل امورنا
السلام عليكم ماحد رد نزلت الاسماء ولا لسة يالله يارب توفيقك
الله يكتب الخير الى الجميع يارب
الاسماء متى طيب بتكون والمطابقه الاحد المفروض تكون طلعت او اليوم
يقولو اعلنو الاسماء
الله يوفق الجميع
احد يرد واين الاسماء موجوده اذا نزلت لو سمحتو ادخل على ايش
الله يسعدكو ويفرحكو نزلت الاسماء واذا نزلت كيف اطلعها