اعلان أسماء المرشحات للوظائف التعليمية 1439 خلال ساعات علي موقع نظام جدارة وزارة الخدمة المدنية الرسمى

صرحت الوزارة التعليمية بالمملكة العربية السعودية, بأن المطابقة للوظائف التعليمية ستتم خلال الإسبوع المقبل إذ أوضح المتحدث الرسمي بإسم وزارة التعليم, الدكتور مبارك العصيمي, فى تغريده بالحساب الرسمي له علي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, بأنه قام بالمتابعة مع وزارة الخدمة المدنية, وأفاد بأن موعد المطابقة سيكون فى الإسبوع القادم, والإعلان عن اسماء المرشحات لمطابقة الوظائف التعليمية للعام 2018 سيكون فى خلال هذا اليوم, وذلك بسبب تمديد الأجازة وبداية الدوام إلي 10 شوال 1439 هجريا, إذ فى الوقت الحالي يتم العمل علي تحديد موعد الإعلان عن الأسماء المرشحة لمطابقة الوظائف.

كانت قد خرجت وزارة التعليم السعودية فى تصريح جديد لها منذ قليل, افادت خلاله بأن الساعات القليلة القادمة ستقوم بالإعلان عن أسماء المرشحات للوظائف التعليمية 1439 هجرياً, وتلك الأسماء التى قامت مسبقاً بالتقديم علي رابط موقع نظام جدارة الرسمي الذي يتبع وزارة الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية, وذلك بعدما قامت الوزارة بتمكين شغل الوظائف الخاصة بها.

جدير بالذكر بأن تقديم النساء علي الوظائف التعليمية 1439 كانت قد قامت وزارة التعليم السعودي بتعاونها مع وزارة الخدمة المدنية عبر بوابة جدارة بفتح التقديم علي ما يقرب من 4935 وظيفة وكان ذلك فى 20-9-1439هجريا واستمرت عمليات التقديم مفتوحة لمدة تسعة أيام, إذ تم إغلاق نظام جدارة للتقديم فى 29-9-1439 هجرياً.

هذا ومن المقرر بأن تقوم وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بدعوة المرشحات المدعوات لمطابقة الوظائف التعليمية 1439 هـ, وذلك وفقاً لما هو معتاد من الوزارة, إذ بعد إعلان أسماء المرشحات, يجب عليهم مراجعة فروع وزارة الخدمة المدنية المتواجدة فى كافة أنحاء المملكة, وحددت الوزارة مواعيد مراجعة الفروع موضحة بأنها تبدأ من يوم الأربعاء الموافق 6 شوال 1439 مستمرة لمدة خمس ليالي , حيث سيكون آخر موعد لمراجعة الفروع فى يوم الإثنين الموافق 11 شوال 1439 هـ, وأوضحت الوزارة التعليمية السعودية أساس المفاضلة إذ تمت وفقاً للنقاط المعمول بها فى المفاضلة.

كما أضافت الوزارة بأن هناك بعض المستندات علي المرشحات إحضارها فى أثناء مراجعتهم للفروع, وهي وثيقة التخرج التفصيلية للتقدير العام بالنسبة المئوية, وأصل الهوية الوطنية, وكشف الدرجات وتاريخ التخرج, وفيما يخص المرشحات أصحاب المؤهلات من خارج الممكلة العربية السعودية بأن عليهم إرفاق لجنة المعادلات فى وزارة التعليم مع إرفاق مفاتيح المعدل أثناء مراجعة الفروع.

وفيما يخص المرشحات الحاصلات علي مؤهلات الدبلومات التربوية فقد شددت بأن عليهم إحضار وثيقة الدبلوم العام فى التربية إذ كانت المرشحة معها مؤهلات غير تربوية, وفيما يخص المرشحات الحاصلات علي دبلومات التربية الخاصة عليهم إحضار وثيقة دبلوم التربية الخاصة أثناء موعد المراجعة.

كما شددت وزارة التعليم السعودية بان المرشحات اللاتي سيأتين إلي مواعيد المراجعة ولم يقوموا بإرفاق أصول المستندات المطلوبه أعلاه خلال الفترة المحددة للمطابقة, فلن يتم النظر فى هذه الوثائق التى سيتم إحضارها بعد إنتهاء الفترة المخصصة للمطابقة, كما أضافت بأن المرشحات اللاتي لم يراجعن خلال الفترة المخصصة للمطابقة سوف يتم إعتبار ذلك عدولا منهن عن رغباتهم فى التوظيف, ونوهت بأن الدعوة للمطابقة لا تعني أبداً الترشيح النهائي للوظائف التعليمية 1439.

رابط الاستعلام عن أسماء المرشحات للوظائف التعليمية 1439 هـ

هذا وأوضحت الوزارة بأن الراغبات بالإطلاع علي نتائج مطابقة ومفاضلة الوظائف التعليمية واستعلام أسماء المرشحات لمطابقة الوظائف التعليمية 1439 من هنا, وسيتم نشر الرابط عبر هذا المقال فور نشر هذه الأسماء.

تحديث: وفقاً لتغريدة, مبارك العصيمي, الناطق بإسم وزارة التعليم , سيتم الإعلان عن تطبيق المرشحات فى الإسبوع المقبل, والأسماء خلال اليوم.