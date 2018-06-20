اعلان أسماء المرشحات للوظائف التعليمية 1439 خلال ساعات على موقع نظام جدارة وزارة الخدمة المدنية الرسمى

أوضح المتحدث الرسمي بإسم وزارة التعليم, الدكتور مبارك العصيمي, فى تغريده بالحساب الرسمي له علي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, بأنه قام بالمتابعة مع وزارة الخدمة المدنية, وأفاد بأن موعد المطابقة سيكون فى الإسبوع القادم, والإعلان عن اسماء المرشحات لمطابقة الوظائف التعليمية للعام 2018 سيكون فى خلال هذا اليوم, وذلك بسبب تمديد الأجازة وبداية الدوام إلي 10 شوال 1439 هجريا, إذ فى الوقت الحالي يتم العمل علي تحديد موعد الإعلان عن الأسماء المرشحة لمطابقة الوظائف.
كانت قد خرجت وزارة التعليم السعودية فى تصريح جديد لها منذ قليل, افادت خلاله بأن الساعات القليلة القادمة ستقوم بالإعلان عن أسماء المرشحات للوظائف التعليمية 1439 هجرياً, وتلك الأسماء التى قامت مسبقاً بالتقديم علي رابط موقع نظام جدارة الرسمي الذي يتبع وزارة الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية, وذلك بعدما قامت الوزارة بتمكين شغل الوظائف الخاصة بها.
جدير بالذكر بأن تقديم النساء علي الوظائف التعليمية 1439 كانت قد قامت وزارة التعليم السعودي بتعاونها مع وزارة الخدمة المدنية عبر بوابة جدارة بفتح التقديم علي ما يقرب من 4935 وظيفة وكان ذلك فى 20-9-1439هجريا واستمرت عمليات التقديم مفتوحة لمدة تسعة أيام, إذ تم إغلاق نظام جدارة للتقديم فى 29-9-1439 هجرياً.
هذا ومن المقرر بأن تقوم وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بدعوة المرشحات المدعوات لمطابقة الوظائف التعليمية 1439 هـ, وذلك وفقاً لما هو معتاد من الوزارة, إذ بعد إعلان أسماء المرشحات, يجب عليهم مراجعة فروع وزارة الخدمة المدنية المتواجدة فى كافة أنحاء المملكة, وحددت الوزارة مواعيد مراجعة الفروع موضحة بأنها تبدأ من يوم الأربعاء الموافق 6 شوال 1439 مستمرة لمدة خمس ليالي , حيث سيكون آخر موعد لمراجعة الفروع فى يوم الإثنين الموافق 11 شوال 1439 هـ, وأوضحت الوزارة التعليمية السعودية أساس المفاضلة إذ تمت وفقاً للنقاط المعمول بها فى المفاضلة.
كما أضافت الوزارة بأن هناك بعض المستندات علي المرشحات إحضارها فى أثناء مراجعتهم للفروع, وهي وثيقة التخرج التفصيلية للتقدير العام بالنسبة المئوية, وأصل الهوية الوطنية, وكشف الدرجات وتاريخ التخرج, وفيما يخص المرشحات أصحاب المؤهلات من خارج الممكلة العربية السعودية بأن عليهم إرفاق لجنة المعادلات فى وزارة التعليم مع إرفاق مفاتيح المعدل أثناء مراجعة الفروع.
وفيما يخص المرشحات الحاصلات علي مؤهلات الدبلومات التربوية فقد شددت بأن عليهم إحضار وثيقة الدبلوم العام فى التربية إذ كانت المرشحة معها مؤهلات غير تربوية, وفيما يخص المرشحات الحاصلات علي دبلومات التربية الخاصة عليهم إحضار وثيقة دبلوم التربية الخاصة أثناء موعد المراجعة.
كما شددت وزارة التعليم السعودية بان المرشحات اللاتي سيأتين إلي مواعيد المراجعة ولم يقوموا بإرفاق أصول المستندات المطلوبه أعلاه خلال الفترة المحددة للمطابقة, فلن يتم النظر فى هذه الوثائق التى سيتم إحضارها بعد إنتهاء الفترة المخصصة للمطابقة, كما أضافت بأن المرشحات اللاتي لم يراجعن خلال الفترة المخصصة للمطابقة سوف يتم إعتبار ذلك عدولا منهن عن رغباتهم فى التوظيف, ونوهت بأن الدعوة للمطابقة لا تعني أبداً الترشيح النهائي للوظائف التعليمية 1439.
رابط الإستعلام عن اسماء المرشحات للوظائف التعليمية 1439 هـ
هذا وأوضحت الوزارة بأن الراغبات بالإطلاع علي نتائج مطابقة ومفاضلة الوظائف التعليمية واستعلام أسماء المرشحات لمطابقة الوظائف التعليمية 1439 من هنا, وسيتم نشر الرابط عبر هذا المقال فور نشر هذه الأسماء.
تحديث: وفقاً لتغريدة, مبارك العصيمي, الناطق بإسم وزارة التعليم , سيتم الإعلان عن تطبيق المرشحات فى الإسبوع المقبل, والأسماء خلال اليوم.
التعليقات
ف الانتظار
شكرا جدا
الله يكتب اللي فيه خير منتظرين على اعضابنا
تتوقعون متى الأسماء تنزل؟
مطولين
يعني الاعلان غداً
كيف تبدأ المطابقة غدا والأسماء ماظهرت؟
الساعه كم طيب تطلع ترى خلاص تعبنا نفسيا من الانتظار
يمممممه خفت اوجعني بطني وبالاخيرماراح يطلع اسمي ونحمدالله على كل حال الخيره فيمااختاره الله😊
متى تطلع النتاااااااااائج ؟؟؟؟؟؟
الساعه كم ؟؟؟
ترى ملينا من الانتظار
بالله اللي عنده علم يكسب فينا اجر ويقول.
مو حالة والله تعبنا لا نوم تهنينا فيه ولا طلعه طلعناها والنهايه اسمنا مو موجود تعبنا من الاعلانات الوهميه ندخل الرابط مافيه شي
بعد. شوي
نتتظر لمتى
طلعت والله باقي
باقي
الاقتصاد ايش وضعه
في امل يطلعو اليوم ولا ننام ابرك
نامي ابرك
طلعت الاسماء ولا لسى
قولوا لنا متى تطلع بالضبط عشان نرتاح
هم وقلق والله يستر ويكتب لنا الخيرة يارب
الله يسامحهم كان قالوا خلال أيام أسابيع مو ساعات الظاهر ٧٢ساعة
أسأل الله ان يوفقنا
الله يسخرلكم يابنات جميع ويسهل رزق اختي وارزاقكم
اسئل الله ان يفرح قلب كل وحده تنتظر التعيين
يارب ينزل اسمي هالسنه تعبت كل مره وانا اقدم
بنات وين يعلنونها ؟
أفادني صحفي سبق انه ان شاء الله على اليوم تنزل وفالكم التعيين
تنزل فين الله يسعدك قولي لي يرسلون لنا رساله ولا فين نلاقيها
يارب اني اسالك انت تجعل لي ولهم نصيب فيها اللهم اتني سؤلي كما اوتيت موسى سؤله يااارب امين
فين نلاقيها ؟؟؟
تنزل هنا فيه رابط مكتوب عليه اسماء المرشحات اضغطي عليه بس ماراح يفتح الا اذا نزلت الاسماء
والله يوفق زوجتي ويوفق الجميع يارب العالمين
فين الأسماء
لسا مانزلت اخوي محمد
الظاهر يومهم بسنه وساعتهم بيوم
طيب انا لما ادخل عليه يدخلني على صفحة جداره الرئيسيه اللي فيها الرقم السري وكذا
دعواتكم اخواتي الله يعلم وش كثر اتمنى هالوظيفه
انا مو راضي يفتح معي بس حسب كلامهم ماراح يتفعل الا اذا نزلت الاسماء
اسأل الله العلي القدير ان يرزقكم جميعاً بالوظائف اللي تتمنونها
وين الرابط
الأسماء طلعت ولا لسا
فين الأسماء
طلعت الأسماء ولا لسا رد الله يسعدكم
لا لسا
يارب يكتب لنا الخير
كيف يقول المطابقه وهم ماطلعو الاسماء
ممكن يرسلون علي الايميلات
الله يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه
وين الاسماء الى الحين ما طلعت
الله ييسرها لكل محتاج
الله ييسرها ع الجميع
الأسماء موجوده على جداره الله يكتب للجميع الخير وين ماكان
وين نزلت الله يعافيكم
نزلت الاسماء يعني؟!
كيف اطلعها من جداره
ما المقصود بكشف الدرجاات هذا احترت فيه ماعندنا شي بهذا الاسم
ليتهم يلغون بس كفايات لانو طفشني كل مرة مااعدي فيه وش الحل
كشف الدرجات هو السجل الاكاديمي
الحمدلله ع كل حال اللهم ارضنا بقضاءك
هذه الاسماء قديمه
كشف الدرجات فيه مجموعة أوراق تاخذيها مع الوثيقه فيها نتايجك ودرجات كل ماده
طيب كيف اطلعها من جداره
اعتقد الرابط حق العام
ام رغد الرابط قديم
الحين نزلت الاسماء ولا لسا
الرابط اختي ام رغد حق العام
انا وعادي أعرف اسمي تنزل اولا
تغريده في تويتر اجلوها بعد 10/10وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم
ونعم بالله ..
كم الساعه راح تطلع الاسماء
حتى الموقع حاط الرابط اللي حاطته ام رغد ولكن قديم ١٠٠٪
اعتقد المطابقه تم تأجيلها إلى ١٠/١٠
صحيح
الله يسعدكم الاسماء طلعت والا لسى
لسا .. تم تأجيلها للاسبوع القادم.. وفقا لتغريدة الدكتور مبارك العصيمي, المتحدث الرسمي لوزارة التعليم, التفاصيل فى أول المقال
الاسماء راح تطلع بعد ساعات قليلة لكن المطابقة الاسبوع القادم
وين اللي قال بتطلع اليوم والله ماعرفنا لكم الله كريم
لعل هذا التأخير خيراً بأمر الله ..
تاخير التطبيق لان الاسماء بتطلع ان شاء الله قريبا
بالتوفيق للجميع
اصلاً هم حطو الرابط ولقيت اسماء وعلقت معي باقي الاسماء وطلعت من الموقع نهائي ولقيت انه اجلوها هل هذيك الاسماء اللي طلعت صدق ولا قديمه
قديمة .. والأسماء هيتم الإعلان عنها الاسبوع القادم ان شاء الله كما موضح بالخبر الآن ..
هل هذي الاسماء اللي طلعت صحيحه ام لا اسمي مالقيت وعلق معاي النظام ولا كمل الاسماء اه بس 😭💔
ساعه بالكثير وتنزل
السلام عليكم
تحيه طيبه
الاسماء متي يكون اعلانها
لسى ما راح تطلع الاسماء قبل عشرة الصباح
اعتقد اللي صبر كل ذي السنين اللي راحت يقدر يصبر كم يوم .تفائلوا بالخير تجدوه👍
يارب ان كانت الوظيفه خيرا لي فاكتبها لي واجعلعها من نصيبي
يارب هالمرة يطلع اسمي طولت كثير وانا اقدم ولا اشوف اسمي يارب تيسر وتوفقني وتبارك يارب
اسأل الله العظيم ان تبشرنا بالخير والمسلمين والمسلمات ونتوظف جميعا نساء رجال يارب العالمين ويارب الارزاق.
الساعة 10.30 صباح اليوم سيتم إعلان أسماء المرشحات
كل التوفيق لأخواتي الخريجات
يعني الاسامي في 10عشره تنزل خلاصه الكلام
وش دراك يابو ود
وش دراك يابو ود أن الأسماء بتنزل 10 ونصف صباح اليوم
تنزل الاحد ١٠/١٠
من يريد استجابة الدعاء يسبح الله عشرا ثم يحمدالله عشرا ثم يكبر الله عشرا ثم يسال الله حاجته اسال الله العلي القدير ان يوفق الجميع
الله كريم ،، كل تأخيره فيها خيره ان شاءلله
قولوا يارب
وتتسهل الأمور ان شاءلله
وربي يعطي برحمته ويمنع لحكمته
سبحانه
فلا احد يدري اين الخير يا اخواتي
وشكرا لكم
معلمات اجيال المستقبل ان شاءلله تعالى
جزاك الله يارب ياكريم
ربي اجبرنا جبرا يعجب منه اهل السماوات والارض جبرا يليق بجلالك واجعل لنا نصيب في هذه الوظائف يارب ياكريم وياجابر الخواطر اجبر خواطر كسرت من عشرات السنين
قالو بعد ساعات ورجعو غيرو كلامهم الاسبوع القادم
يارب اختي تتعين
يعني مو اليوم تنزل الاسماء؟
متى تنزل الاسماء تعبت ادور في المواقع وهل تجي رساله او في الموقع ممكن اعرف ا
المطابقة يوم الأحد المقبل ١٠ / ١٠
أسماء المرشحات للوظائف التعليمية بتنزل اليوم بإذن الله تعالى
وان حصل تأخير بالكثير الليلة راح تنزل اسماء المرشحات
كل التوفيق لأخواتي الخريجات
اللهم اني أسالك باسمك الأعظم يارب وفق اختي سووووم والجميع وارزقهم خير قادر كريم
الساعه الان ١١.٤٥ صباحا ولم تنزل الاسماء