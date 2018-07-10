استعلام أهلية صرف الدفعة الثامنة من حساب المواطن عبر رابط موقع البوابة الرسمي

فى آخر المستجدات الإخبارية الجديدة الخاصة بـ “برنامج حساب المواطن” فى السعودية, قامت الصفحة الرسمية لبرنامج حساب المواطن اليوم علي موقع التواصل الإجتماعي للتدوينات الصغيرة “تويتر” بالإعلان عن صدور نتائج أهلية دورة الصرف للدفعة الثامنة من حساب المواطن لشهر يوليو الجاري للعام الميلادي 2018.

وبناءاً علي هذا قام البرنامج بدعوة كافة المستفيدين منه إلي القيام بالإطلاع علي نتائج الأهلية وذلك من خلال توفيره لـ الرابط الرسمي لبوابة حساب المواطن وتسجيل الدخول ومن ثم النقر علي استعلام الأهلية من خلال القائمة الخاصة بـ “دراسة الأهلية”, كما أوضحت الصفحة فى خلال هذا الإعلان بأن المستفيدين أصحالة “حالة الأهلية” لهذا الشهر سيتقبلون رسائل نصية قصيره علي الجوالات الخاصة بهم تفيدهم بأهليتهم.

فيما قام البرنامج بالإيضاح أيضاً بأن الأهلية ستشمل جميع المستفيدين الذين قاموا بإتمام كافة طلبات تسجيلهم حتي العاشر من يونيو 2018, وبدورنا هنا علي “كابتن نيوز” نوفر لكم رابط استعلام أهلية صرف الدفعة الثامنة عبر الموقع الرسمي الخاص بالبرنامج من هنا.