اسماء المرشحين النهائية للوظائف التعليمية 1439 ورابط موقع حجز مواعيد المقابلات الشخصية لوزارة التعليم الرسمي

فى آخر المتابعات الإخبارية لوزارة التعليم فى المملكة العربية السعودية, قامت الوزارة منذ قليل بالإعلان عن أسماء المرشحين النهائية للوظائف التعليمية 1439 هجرياً “أسماء المعينين للوظائف التعليمية للعام الهجري الجاري 1439” وهي الوظائف التى تم التقديم عليها علي رابط موقع نظام جدارة الرسمي التابع لوزارة الخدمة المدنية فى خلال الأيام المنصرمة وتحديداً التى كانت متاحه منذ يوم الإثنين الموافق الرابع من شوال 1439 هجرياً وإلي يوم الأحد الموافق العاشر من شوال 1439 هجرياً, أي لمدة 6 ليالي وذلك بعدما قامت وزارة التعليم السعودية بتمكين شغل الوظائف التعليمية للمرة الأولي.

إذ خرج مبارك العصيمي, الناطق الرسمي بإسم وزارة التعليم بالبلاد السعودية, بتصريح جديد أفاد فيه بأن الوزارة التعليمية وبتنسيقها مع “المدنية” قامت بترشيح عدد 4622 مواطناً من المتقدمين لشغل الوظائف التعليمية للرجال 1439 فى الفترة السابقة.

وفى آخر التصريحات الخاصة بوزارة التعليم الخاصة بأسماء المرشحين النهائية للوظائف التعليمية الجديدة 1439 هجرياً أوضحت بأن أسس المفائلة النهائية تمت وفقاً للعناصر المشتملة علي نقاط المفاضلة بالحد الأعلي لها والذي يبلغ “مائة” نقطة, وتلك النقاط يتم توزيعها كالتالي : 40 نقطة للمؤهلات بدرجة العلمي, و 40 نقطة خاصين بكفايات المعلمين, وفقاً للنتائج الواردة من مركز قياس, هذا ويتم اضافة نقطتين عن كل عام أقدميه وبحد أقصي عشر سنوات بقيمة عشرين نقطة عليهم.

وفيما يخص الأولويات فى التعيين بالوظائف التعليمية 1439 المعلنة, فقط أكدت الوزارة بان الأولوية ستكون لحاملي المؤهلات التربوية من الجامعات أو الكليات المعتمة وحاملي مؤهلات البكالوريوس الغير تربوي ومن ثم الحاصلين علي الدبلومات التروبية من أحد المؤسسات التعليمية المعتمدة بالبلادمن قبل لجنة التدريب والإبتعاث لموظفي وزارة الخدمة المدنية بنظام الإنتظام.

ومن ثم يأتي بعد ذلك حاملي المؤهلات الغير تربوية من الجامعات أو الكليات المعتمدة, وبعد ذلك حاملي المؤهلات الحاصلين علي البكالوريوس عن طريق نظام الإنتساب بالإضافة إلي الدبلوم التربوي من أحد المؤسسات التعليمية المعتمدة من قبل لجنة التدريب والإبتعاث لموظفي وزارة “المدنية” السعودية.

هذا وأكد مبارك العصيمي, الناطق الرسمي للوزارة, بأن علي جميع المرشحين الذين تم إعلان أسماؤهم أن يقوموا بمتابعة رابط موقع وزارة التعليم الإلكتروني وكافة الحسابات الخاصة بوزارة التعليم علي موقع التواصل الإجتماعي للتدوينات الصغيرة “تويتر” وذلك لمعرفة جميع الإجراءات والمواعيد الخاصةبإجراء المقابلات الشخصية.

يأتي ذلك بعد قيام الوزارة التعليمية بإطلاق الخدمة الجديدة التى جعلت بإمكان المرشحين علي الوظائف التعليمية أن يقوموا بتسجيل موعد المقابلة فى الإدارات التعليمية التى تم التوجيه إليها, ياتي ذلك فى إطار عمليات التسهيل علي المشرحين لتكملة كافة الإجراءات الخاصة بالتعيين بدون أي مشاكل أو عقبات او تأخير.

كما قام متحدث التعليم بأنه يمكن لجميع المرشحين للوظائف التعليمية 1439 الإستفادة الكاملة من الخدمة الجديدة وذلك عبر الولوج إلي رابط موقع نظام المقابلات الشخصية للتسجيل في النظام ومن ثم رفع مسوغات التعيين وأن يقوموا بإختيار المواعيد الخاصة بالمقابلات الشخصية.

كما قامت “التعليم” بالكشف عن مواعيد المقابلات الشخصية لـ المرشحات النهائية للوظائف التعليمية فى كافة الإدارات التعليمية بالمملكة, موضحة بأنها ستبدأ إعتباراً من الأحد المقبل الموفق 24 شوال 1439 هجرياً, وشددت علي كافة المرشحات سرعة القيام بالتسجيل عبر الخدمة التى تم ذكرها أعلاه, والتى تمكنهن أيضاً من القيام بتقديم الإعتذارات عن الوظائف قبيل إجراء المقابلات الشخصية.

هذا وقد قامت الوزارة التعليمية بإيضاح مواعيد المقابلات الشخصية للمرشحين النهائية فى كافة الإدارات التعليمية بالبلاد بأنها سوف تبدأ من يوم الأحد المقبل, داعية جميع المرشحين بأن يقوموا بالتسجيل فى الخدمة التى تم ذكرها أعلي المقال, والتى يمكن لجميع المرشحين بأن يقوموا من خلالها بتقديم الإعتذار عن الوظائف قبيل دخول إجراء المقابلة, إذ يمكن الدخول علي رابط موقع نظام حجز المقابلات الشخصية الرسمي التابع لوزارة التعليم من خلال الولوج إلي هذا الرابط هنا .

الاستعلام عن أسماء المرشحين النهائية للوظائف التعليمية 1439

وبدورنا علي موقع “كابتن نيوز” نقدم لكم خدمة رابط الاستعلام عن اللائحة التعليمية للعام الهجري الجاري 1439 وللراغبين بـ الاطلاع علي نتائج مطابقة ومفاضلة الوظائف من خلال تقديمنا لـ رابط استعلام أسماء المرشحين النهائية للوظائف التعليمية 1439 وموعيد المقابلات عبر هذا الرابط هنا.