يلا شوت مشاهدة مباراة منتخب السعودية وروسيا بث مباشر اليوم الخميس 14/6/2018 كورة لايف الاسطورة مباراة منتخب السعودية فى روسيا 2018

فى خدمة جديدة من خدمات “كابتن نيوز” نقدم لكم رابط مشاهدة مباراة السعودية وروسيا بث مباشر اليوم يلا شوت الجديد علي موقع الاسطورة وتوفير قناة يوتيوب مجانية لبث المواجهةالتى ستقوم بالجمع بين الأخضر والدب الروسي فى لقاء الإفتتاح لمونديال البطولة الأكبر حاليا “كأس العالم 2018”, وهي المباراة التى ينتظرها جميع عشاق ومحبي الكرة العربية بشكل عام, وعشاق الكرة السعودية بشكل خاص, لما لها من أهمية كبيرة كما أنها المباراة الأولي فى هذه البطولة والتى سيتم إفتتاح المسابقة بها مساء اليوم الخميس, الموافق 14-6-2018, ويأمل لاعبي المنتخب الأخضر بأن يخرجوا من هذا اللقاء بكامل نقاطه لإدخال الفرحة علي جموع الجماهير المنتظرة لهذا اللقاء بكل شوق, وفي نفس الوقت معروف عن المباريات الإفتتاحية دائماً بأنها مواجهات ذا نكهه خاصة وتشهد الإحتدام بين طرفيها, وسيقوم المنتخب السعودي الأخضر بالدخول إلي هذه المباراة ليبدأ أولي خطواته فى مونديال روسيا 2018 ساعياً إلي تحقيق الإنتصار في أول مبارياته بالبطولة ليحجز ترتيب مميز فى مجموعته.

موعد مباراة السعودية وروسيا اليوم الخميس



وفيما يخض موعد وتوقيت مشاهدة مباراة السعودية وروسيا اليوم بث مباشر فقد تقرر بأن يتم بدء اللقاء فى مساء اليوم الخميس, الموافق 29 رمضان 1439 هجرياً, فى تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة, والسادسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية, ليتم خوضها علي أرضية ملعب لوجنيكي بموسكو.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وروسيا مباشرة اليوم مجانا



ولجميع من يسأل ما هي القنوات التى ستقوم بنقل مشاهدة ماتش منتخب السعودية يلا شوت اليوم, نجيب الآن بأن حتي هذه اللحظة لا يوجد إلا مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية المشفرة التى ستقوم بنقل هذه المباراة وباقي المباريات الأخري بكأس العالم, ولكن قامت مجموعة قنوات KSA SPORTS مؤخراً بالقيام بالدخول فى العديد من المفاوضات حتي تحصل علي إمكانية بث مباريات السعودية ولكن إلي وقت كتابة هذا المقال لا توجد أي أنباء تؤكد حصولها علي حقوق البث.

جدير بالذكر بأن منتخب السعودية الأخضر كان قد قام بخوض عدة مباريات ودية إستعداداً لمباراته اليوم أمام روسيا, وكان آخر لقاء ودي للأخضر أمام المنتخب الألماني, وتلقت شباك الأخضر فى هذا اللقاء هدفين مقابل إحراز السعودية هدف وحيد, وعلي الرغم من الخسارة فيه إلا أن لاعبي السعودية استطاعوا أن يظهروا المستوي الممتاز لهم الذي جعل الأمل يغمر الجميع بأن السعودية ستكون مؤثرة فى بطولة كأس العالم لهذا الموسم 2018, ولن تكون بالمنتخب السهل.

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وما هي إلا ساعات قليلة قادمة وسوف يتم إطلاق صافرة البدء للمعركة الكروية بين الأخضر والدب الروسي, وبدورنا علي كابتن نيوز سنقوم بوضع رابط البث المباشر للمباراة قبيل البث ببضع دقائق فقط, إنتظرونا.

وأخبرونا ما هي توقعاتكم لهذا اللقاء !.

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