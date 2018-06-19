يلا شوت مشاهدة مباراة مصر وروسيا بث مباشر اليوم الثلاثاء 19/6/2018 كورة لايف الاسطورة مباراة منتخب مصر فى روسيا 2018

نتابعكم علي كابتن نيوز فى خدمة جديدة من خدماته, إذ نقدم لكم رابط مشاهدة مباراة مصر وروسيا بث مباشر اليوم يلا شوت الجديد علي موقع الاسطورة وتوفير قناة يوتيوب مجانية لبث المواجهة التى ستقوم بالجمع بين الفراعنة والمنتخب الروسي فى ثاني لقاء لهم بمونديال البطولة الأكبر حاليا “كأس العالم 2018”, وهي المباراة التى ينتظرها جميع عشاق ومحبي الكرة العربية بشكل عام, وعشاق الكرة المصرية بشكل خاص, لما لها من أهمية كبيرة كما أنها المباراة الأولي لمنتخب مصر فى هذه البطولة والتى سيتم خوضها بالمسابقة فى مساء اليوم الثلاثاء, الموافق 19-6-2018, ويأمل لاعبي منتخب مصر بأن يخرجوا من هذا اللقاء بكامل نقاطه لإدخال الفرحة علي جموع الجماهير المنتظرة لهذا اللقاء بكل شوق, وسوف تشهد هذه المواجهة الإحتدام القوي بين طرفيها, وسيقوم المنتخب المصري العربي بالدخول إلي هذه المبار ساعياً إلي تحقيق الإنتصار في ثاني مبارياته بالبطولة ليحجز ترتيب مميز فى مجموعته.

موعد مباراة مصر وروسيا اليوم الثلاثاء



وفيما يخض موعد وتوقيت مشاهدة مباراة مصر روسيا اليوم بث مباشر فقد تقرر بأن يتم بدء اللقاء فى مساء اليوم الثلاثاء, الموافق 5 شوال 1439 هجرياً, فى تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة, والتاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية, والعاشرة بتوقيت الامارات, ليتم خوضها علي أرضية ملعب كريستوفسكي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وروسيا مباشرة اليوم مجانا



ولجميع من يسأل ما هي القنوات التى ستقوم بنقل مشاهدة ماتش منتخب مصر يلا شوت اليوم, نجيب الآن بأن حتي هذه اللحظة لا يوجد إلا مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية المشفرة التى ستقوم بنقل هذه المباراة وباقي المباريات الأخري بكأس العالم, ولهذا ستيم نقل اللقاء علي قناة beIN SPORTS MAX HD 1.

جدير بالذكر بأن منتخب الفراعنة “منتخب مصر” نجح بأن يصعد إلي مباريات مونديال روسيا 2018 بعدما استطاع أن يكون وصيف مجموعته الخامسة بضمن تصفيات افريقا المؤهلة لمنافسات كأس العالم 2018, إذ كانت جعبته بها 12 نقطة, بعدما قام المنتخب المصري بتقديم الأداء المميز له فى هذه التصفيات,ويأمل بإستكمال مسيرته فى البطولة بنفس المنوال لعبور إلي دور المجموعات وأن يصل إلي مباريات دور الـ 16.

رابط يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة مصر بث مباشر اليوم

وما هي إلا ساعات قليلة قادمة وسوف يتم إطلاق صافرة البدء للمعركة الكروية بين الفراعنة والمنتخب الروسي, وبدورنا علي كابتن نيوز سنقوم بوضع رابط البث المباشر للمباراة قبيل البث ببضع دقائق فقط, إنتظرونا.

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