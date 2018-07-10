يلا شوت مشاهدة مباراة فرنسا وبلجيكا بث مباشر اليوم موقع كورة لايف الاسطورة مباراة منتخب فرنسا فى روسيا 2018

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والآن نوفر لكم كافة المعلومات اللازمة حول مشاهدة بلجيكا وفرنسا اليوم فرنسا VS بلجيكا: فهذا اللقاء يأتي ضمن المواجهات التى يتم خوضها فى ضمن بطولة كأس العالم 2018, والقنوات الناقله له مباشراً: القناة الرياضة القطرية بي إن سبورت (القناة المفتوحة) بالإضافة إلي قناة بي إن ماكس 1 و 2, كما تقرر بان يتم خوض هذا اللقاء علي أرضية استاد كريستوفسكي, والمعلقين علي أحداثه سيكون كلاً من عصام الشوالي علي قناة بي إن ماكس وان 1 , والمعلق علي محمد علي , علي قناة بي إن ماكس 2.

وفيما يخص أهم الأخبار الجديدة حول المباراة وأقوال الصحافات العالمية عن هذا اللقاء, فقد جاء العديد من الأقوال المتبانية حول مباراة ملعب سانت بطرسبيرغ المقرر خوضها مساء اليوم بين المنتخبين فرنسا وبلجيكا فى ضمن مباريات نصف نهائي مونديال كأس العالم بروسيا FIFA 2018 لهذا الموسم.

وهو ما أظهر الثقة الكبيرة من كثير من المحررين الفرنسيين فى منتخب فرنسا بأنه لديه القدرة الكبيرة علي هزيمة بلجيكا فى مواجهة اليوم, موضحين بان المنتخب لديه مهارات كبيرة يحركها ديدييه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي.

ولكن فى نفس الوقت خرج البعض الآخر من الإعلاميين فى فرنسا وأعلنوا بأن لديهم خوف كبير من الثقة المفرطة التى سيدخل بها منتخب فرنسا اليوم أمام بلجيكا حيث يمكن أن تكون مواجهة اليوم صعبة للغاية خاصة وأن الديوك يدخل إلي مباراة اليوم بعد تحقيقه فوزين كبيرين علي الأرجنتين وأوروجواي بشكل متوالي فى المربع الذهبي من بطولة كأس العالم 2018.

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وفيما يخص توقيت وموعد مشاهدة بلجيكا وفرنسا يوتيوب مباراة بلجيكا وفرنسا فقد تم تحديد موقد بدأ المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية, والثامنة مساءاً بتوقيت جمهورية مصر العربية, بين ماتش مشاهدة مباراة بلجيكا وفرنسا مباشر لايف بلجيكا وفرنسا بث حي اليوم الثلاثاء, 10-7-2018 فى مونديال روسيا 2018 , موقع كورة ستار مشاهدة بلجيكاوفرنسا اليوم.

يوفر سايت يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة فرنساوبلجيكا بث مباشر ماتش فرنسا وبلجيكا اليوم الموافق 10 يوليو 2018 فى مونديال كأس العالم للموسم 2018, قناة بث حي فرنسا وبلجيكاكورة اون لاين مشاهدة مباراة فرنسا وبلجيكا من خلال رابط البث المباشر يوم الثلاثاء فى ضمن مباريات نصف النهائي لكأس العالم بلجيكا 2018 متاحة بشكل حصري ومباشر علي قناة بي ان سبورتس beIN.

هذا ومن المقرر بان يلتقي كلا من المنتخبين فى ختام مباريات الدور نصف النهائي من كأس العالم فرنسا 2018 مساء اليوم الثلاثاء 10-7-2018 فى تمام الساعة :

الثامنة مساءً (20:00) بتوقيت مصر

التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت السعودية

العاشرة مساءً (22:00) بتوقيت الإمارات

السابعه مساءً (19:00) بتوقيت دولة تونس الشقيقة

وفيما يتعلق بالقنوات التى سيتم نقل المباراة عليها فقد أعلنت مجموعة سبكة قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية المشفرة بث المبارة مباشرة علي قناتي beIN MAX HD 1 : beIN MAX HD 2.

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