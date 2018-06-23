يلا شوت مشاهدة مباراة تونس وبلجيكا بث مباشر اليوم السبت 23/6/2018 كورة لايف الاسطورة مباراة منتخب تونس فى روسيا 2018

ساعات قليلة سوف يبدأ اللقاء المنتظر ماتش تونس اليوم, وفى إطار الخدمات الجديدة التى يتم تقديمها عبر موقع “كابتن نيوز” نقدم لكم اليوم رابط مشاهدة مباراة تونس وبلجيكا بث مباشر اليوم يلا شوت الجديد علي موقع الاسطورة وتوفير رابط بث قناة يوتيوب مباشر مجانية لبث مجريات المواجهة التى ستقوم بالجميع بين نسور قرطاج والشياطين الحمر فى ثاني لقاء لهم بمونديال كأس العالم 2018 البطولة الأكبر بالوقت الراهن فى عالم الرياضة, وهي المباراة المرتقبة من قبل جميع مشجي المنتخبات العربية بشكل عام, وعشاق الكرة التونسية بشكل خاصة, لما تحمله هذه المباراة من أهمية بالغة خاصة بعد خروج جميع المنتخبات العربية من البطولة, وأمل تونس الوحيد هو أن تصعد دونا عن المنتخبات العربية بأن يكون لها حظ في مباراة اليوم أمام بلجيكا وأن تأخذ ثأرها بعد الهزيمة التي كانت يد الأخير بنتيجة 2-1 عنداما تدخل إلي مباراتها ظهر اليوم السبت, الموافق 23-6-2018, وأن يقوموا بالخروج من تلك المواجهة بنقاطها الثلاث كامله بإعتبارهم نقاط الكنز, فعن طريق هذه النقاط فقط يمكن أن يحقق منتخب تونس ما لا يستطيع أي منتخب عربي آخر تحقيقه فى البطولة اليوم.

موعد مباراة تونس وبلجيكا اليوم السبت



وفيما يخص موعد وتوقيت مشاهدة مباراة تونس وبلجيكا اليوم بث مباشر فقد تقرر بأن يتم بدء اللقاء فى ظهر اليوم السبت, الموافق 9 شوال 1439 هجرياً, فى تمام الساعة الثانية مساءا بتوقيت القاهرة, والثالثة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية, والواحدة ظهرا بتوقيت تونس ليتم خوضها علي أرضية ملعب سبارتاك اوتكريتي أرينا.

القنوات الناقلة لمباراة تونس وبلجيكا مباشرة اليوم



ولجميع من يسأل ما هي القنوات التى ستقوم بنقل مشاهدة ماتش منتخب تونس يلا شوت اليوم, نجيب الآن بأن حتي هذه اللحظة لا يوجد إلا مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية المشفرة التى ستقوم بنقل هذه المباراة وباقي المباريات الأخري بكأس العالم, ولكن ستكون قناة IRIB TV 3 ناقلة لمجريات هذا اللقاء, وتردد هذه القناة هو 11881 أو 11900, فهي قناة تقوم بنقل كافة المباريات باللغة الفارسية.

جدير بالذكر بأن المنتخب التونسي لم يستطيع تحقيق الفوز فى آخر 12 لقاء قام بخوضهم ضمن منافسات كأس العالم, إذ حقق التعادل فى أربع مباريات وتلقي الخسارة فى 8 مباريات في كأس العالم نسخة 1978, فى الوقت الذي لم يخسر المنتخب البلجيكي فيه فى آخر عشر مواجهات قام بخوضها, إذ استطاع الإنتصار فى خمس مباريات, والتعادل فى 5 لقاءات أخري.

رابط يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة تونس بث مباشر اليوم

وما هي إلا ساعات قليلة قادمة وسوف يتم إطلاق صافرة البدء للمعركة الكروية بين نسور قرطاج وبلجيكا, وبدورنا علي كابتن نيوز سنقوم بوضع رابط البث المباشر للمباراة قبيل البث ببضع دقائق فقط, إنتظرونا.

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