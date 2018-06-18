يلا شوت مشاهدة مباراة تونس وانجلترا بث مباشر اليوم الاثنين 18/6/2018 كورة لايف الاسطورة مباراة منتخب تونس فى روسيا 2018

فى خدمة جديدة من خدمات “كابتن نيوز” نقدم لكم رابط مشاهدة مباراة تونس وانجلترا بث مباشر اليوم يلا شوت الجديد علي موقع الاسطورة وتوفير قناة يوتيوب مجانية لبث المواجهة التى ستقوم بالجمع بين النسور والمنتخب الانجليزي فى لقاء الإفتتاح لمونديال البطولة الأكبر حاليا “كأس العالم 2018”, وهي المباراة التى ينتظرها جميع عشاق ومحبي الكرة العربية بشكل عام, وعشاق الكرة التونسية بشكل خاص, لما لها من أهمية كبيرة كما أنها المباراة الأولي لمنتخب تونس فى هذه البطولة والتى سيتم خوضها بالمسابقة فى مساء اليوم الاثنين, الموافق 18-6-2018, ويأمل لاعبي النسور بأن يخرجوا من هذا اللقاء بكامل نقاطه لإدخال الفرحة علي جموع الجماهير المنتظرة لهذا اللقاء بكل شوق, وسوف تشهد هذه المواجهة الإحتدام القوي بين طرفيها, وسيقوم المنتخب التونسي العربي بالدخول إلي هذه المباراة ليبدأ أولي خطواته فى مونديال روسيا 2018 ساعياً إلي تحقيق الإنتصار في أول مبارياته بالبطولة ليحجز ترتيب مميز فى مجموعته.

موعد مباراة تونس وانجلترا اليوم الاثنين



وفيما يخض موعد وتوقيت مشاهدة مباراة تونس وانجلترا اليوم بث مباشر فقد تقرر بأن يتم بدء اللقاء فى مساء اليوم الاثنين, الموافق 4 شوال 1439 هجرياً, فى تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة, والتاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية, والسابعة بتوقيت تونس, ليتم خوضها علي أرضية ملعب فولغوجراد.

القنوات الناقلة لمباراة تونس وانجلترا مباشرة اليوم مجانا



ولجميع من يسأل ما هي القنوات التى ستقوم بنقل مشاهدة ماتش منتخب تونس يلا شوت اليوم, نجيب الآن بأن حتي هذه اللحظة لا يوجد إلا مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية المشفرة التى ستقوم بنقل هذه المباراة وباقي المباريات الأخري بكأس العالم, ولهذا ستيم نقل اللقاء علي قناة beIN SPORTS MAX HD 1.

جدير بالذكر بأن منتخب النسور “منتخب تونس” نجح بأن يصعد إلي مباريات مونديال روسيا 2018 بعدما استطاع تصدر مجموعته الأولي بضمن تصفيات افريقا المؤهلة لمنافسات كأس العالم 2018, إذ كانت جعبته بها 14نقطة, بعدما المنتخب التونسي بتقديم الأداء المميز له فى هذه التصفيات,ويأمل بإستكمال مسيرته فى البطولة بنفس المنوال لعبر إلي دور المجموعات وأن يصل إلي مباريات دور الـ 16.

رابط يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة تونس بث مباشر اليوم

وما هي إلا ساعات قليلة قادمة وسوف يتم إطلاق صافرة البدء للمعركة الكروية بين النسور والمنتخب الإنجليزي, وبدورنا علي كابتن نيوز سنقوم بوضع رابط البث المباشر للمباراة قبيل البث ببضع دقائق فقط, إنتظرونا.

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