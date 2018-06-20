يلا شوت مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال بث مباشر اليوم الأربعاء 19/6/2018 كورة لايف الاسطورة مباراة منتخب مصر في روسيا 2018

نقدم لكم علي موقع كابتن نيوز قناة اليوتيوب المفتوحة والمباشرة لمشاهدة ماتش المغرب اليوم مجاناً, إذ نعمل علي تقديم خدمة إخبارية متطورة لجميع عشاق الساحرة المستديرة من خلال توفير رابط مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال بث مباشر اليوم يلا شوت الجديد علي موقع الاسطورة وتوفير رابط قناة يوتيوب مجانية ليث المباراة التى من المقرر أن تجمع بين أسود الأطلسي والمنتخب البرتغالي فى ثاني لقاء لهم بضمن مباريات بطولة “كأس العالم 2018”, وهي المواجة التى ينتظرها جميع متابعي وعشاق الكرة العربية بشكل عام, وعشاق الكرة المغربية بشكل خاص, لما تحمل من أهمية بالغة وكبيرة حيث أنها المباراة الثانية لمنتخب المغرب فى هذه البطولة والتى سيقوم بخوضها فى مساء اليوم الأربعاء, الموافق 20-6-2018, ويدخل لاعبي منتخب المغرب “أسود الأطلسي” وهم آملين أن يخرجوا منها وهم معهم النقاط الثلاث الكاملة حتي يدخلوا الفرحة علي جموع المشجعين والجماهير المنتظرة هذه المواجة بكل شوق وشغف, وسوف تشهد مباراة اليوم الإحتدام القوي بين طرفيها المغربي والبرتغالي, ولكن سيقوم المنتخب المغربي العربي بالدخول إلي مجريات اللقاء وأمامه هدف وحيد يريد تحقيقه ألا وهو تحقيق الفوز فى ثاني مباراه له بالبطولة حتي ضمن حجز مقعد مميز فى مجموعته بالمونديال الروسي.

موعد مباراة المغرب والبرتغال اليوم اونلاين



وفيما يخص موعد وتوقيت مشاهدة مباراة المغرب البرتغال اليوم بث مباشر فقد تقرر بأن يتم بدء اللقاء فى مساء اليوم الأربعاء, الموافق 6 شوال 1439 هجرياً, فى تمام الساعة الثانية بتوقيت مصر, والثالثة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية, والرابعة بتوقيت الامارات, ليتم خوضها علي أرضية ملعب لوجنيكي.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب والبرتغال مباشرة اليوم



ولجميع من يسأل ما هي القنوات التى ستقوم بنقل مشاهدة ماتش منتخب المغرب يلا شوت اليوم, نجيب الآن بأن حتي هذه اللحظة لا يوجد إلا مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية المشفرة التى ستقوم بنقل هذه المباراة وباقي المباريات الأخري بكأس العالم, ولهذا ستيم نقل اللقاء علي قناة beIN SPORTS MAX HD 1.

وحقق المنتخب المغربي فوزا ثمينا على مضيفه ساحل العاج بهدفين مقابل لا شيء.وتصدر المنتخب المغربي المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة بينما حل ساحل العاج ثانيا برصيد 8 نقاط ليتأهل “أسود الأطلس” للمونديال لأول مرة منذ عام 1998.أحرز هدفي نبيل ديرار في الدقيقة 25 ومهدي بنعطية في الدقيقة 30.

جدير بالذكر بأن منتخب اسود الأطلسي “منتخب المغرب” نجح بأن يصعد إلي مباريات مونديال روسيا 2018 بعدما استطاع أن يتواجد فى صدارة مجموعته الثالثة بضمن تصفيات افريقا المؤهلة لمنافسات كأس العالم 2018, إذ كانت جعبته بها 12 نقطة, بعدما قام المنتخب المغربي بتقديم الأداء المميز له فى هذه التصفيات,ويأمل بإستكمال مسيرته فى البطولة بنفس المنوال لعبور إلي دور المجموعات وأن يصل إلي مباريات دور الـ 16.

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وما هي إلا ساعات قليلة قادمة وسوف يتم إطلاق صافرة البدء للمعركة الكروية بين اسود الأطلسي والمنتخب البرتغالي , وبدورنا علي كابتن نيوز سنقوم بوضع رابط البث المباشر للمباراة قبيل البث ببضع دقائق فقط, إنتظرونا.

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