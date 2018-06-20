يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية واوروجواي بث مباشر اليوم الأربعاء 20/6/2018 كورة لايف الاسطورة مباراة منتخب السعودية فى روسيا 2018

فى خدمة جديدة من خدمات “كابتن نيوز” نقدم لكم رابط مشاهدة مباراة السعودية واوروجواي بث مباشر اليوم يلا شوت الجديد علي موقع الاسطورة وتوفير قناة يوتيوب مجانية لبث المواجهةالتى ستقوم بالجمع بين الأخضر واوروجواي فى اللقاء الثاني بالمونديال الروسي البطولة الأكبر حاليا “كأس العالم 2018”, وهي المباراة التى ينتظرها جميع عشاق ومحبي الكرة العربية بشكل عام, وعشاق الكرة السعودية بشكل خاص, لما لها من أهمية كبيرة خاصة بعد الهزيمةالأخيرة للأخضر علي يد روسيا بخماسية أهداف وآمال لاعبي السعودية بتعويض تلك الهزيمة عند مقابلتهم لمنتخب أوروجواي فى مساء اليوم الأربعاء, الموافق 20-6-2018, وأن يخرجوا من هذه المواجهه بكامل نقاطها الثلاث لإعادة الإبتسامة والفرحة لجموع مشجعي الجماهير المنتظرة لرد إعتبار السعودية.

موعد مباراة السعودية واوروجواي اليوم الاربعاء



وفيما يخص موعد وتوقيت مشاهدة مباراة السعودية واوروجواي اليوم بث مباشر فقد تقرر بأن يتم بدء اللقاء فى مساء اليوم الاربعاء, الموافق 6 شوال 1439 هجرياً, فى تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة, والسادسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية, ليتم خوضها علي أرضية ملعب روستوف أرينا.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية واوروجواي مباشرة اليوم مجانا



ولجميع من يسأل ما هي القنوات التى ستقوم بنقل مشاهدة ماتش منتخب السعودية يلا شوت اليوم, نجيب الآن بأن حتي هذه اللحظة لا يوجد إلا مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية المشفرة التى ستقوم بنقل هذه المباراة وباقي المباريات الأخري بكأس العالم, ولكن قامت مجموعة قنوات KSA SPORTS مؤخراً بالقيام بالدخول فى العديد من المفاوضات حتي تحصل علي إمكانية بث مباريات السعودية ولكن إلي وقت كتابة هذا المقال لا توجد أي أنباء تؤكد حصولها علي حقوق البث.

جدير بالذكر بأن منتخب السعودية الأخضر كان قد قام بخوض عدة مباريات ودية إستعداداً لمباراته اليوم أمام اوروجواي, وكان آخر لقاء ودي للأخضر أمام المنتخب الروسي, وتلقت شباك الأخضر فى هذا اللقاء خمسة أهداف ولم تستطيع السعودية إحراز أي أهداف, وعلي الرغم من الخسارة فيه إلا أن لاعبي السعودية استطاعوا أن يظهروا المستوي الممتاز لهم الذي جعل الأمل يغمر الجميع بأن السعودية ستكون مؤثرة فى بطولة كأس العالم لهذا الموسم 2018, ولن تكون بالمنتخب السهل.

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وما هي إلا ساعات قليلة قادمة وسوف يتم إطلاق صافرة البدء للمعركة الكروية بين الأخضر واوروجواي, وبدورنا علي كابتن نيوز سنقوم بوضع رابط البث المباشر للمباراة قبيل البث ببضع دقائق فقط, إنتظرونا.

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