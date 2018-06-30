يلا شوت مشاهدة مباراة البرتغال واوروجواي بث مباشر اليوم السبت 30/6/2018 كورة لايف الأسطورة مباراة منتخب الارجنتين فى روسيا 2018

انتهت أحدث الشوط الأول بفوز اوروغواي بهدف نظيف , واليوم وفى خدمة جديدة من خدمات “كابتن نيوز” نقدم لكم رابط مشاهدة مباراة البرتغال واوروجواي بث مباشر اليوم يلا شوت الجديد علي موقع الاسطورة وتوفير قناة يوتيوب مجانية لبث المواجهةالتى ستقوم بالجمع بين المنتخب البرتغالي والاوروغواي فى اللقاء الأول بالدور الـ 16 بالمونديال الروسي البطولة الأكبر حاليا “كأس العالم 2018”, وهي المباراة التى ينتظرها جميع عشاق ومحبي الكرة العربية بشكل عام, وعشاق الكرة الأجنبية بشكل خاص, والتى من المقرر بأن تنطلق فى مساء اليوم السبت , الموافق 30-6-2018, وأن يخرجوا من هذه المواجهه بكامل نقاطها الثلاث لإستمرار الإبتسامة والفرحة لجموع مشجعي الجماهير البرتغالية.

موعد مباراة البرتغال واوروجواي اليوم السبت لايف



وفيما يخص موعد وتوقيت مشاهدة مباراة البرتغال واوروجواي اليوم بث مباشر فقد تقرر بأن يتم بدء اللقاء فى مساء اليوم السبت, الموافق 16 شوال 1439 هجرياً, فى تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة, والتاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية, ليتم خوضها علي أرضية ملعب فيتش.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال واوروجواي مباشرة اليوم مجاناً



ولجميع من يسأل ما هي القنوات التى ستقوم بنقل مشاهدة ماتش منتخب البرتغال يلا شوت اليوم, نجيب الآن بأن حتي هذه اللحظة لا يوجد إلا مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية المشفرة التى ستقوم بنقل هذه المباراة وباقي المباريات الأخري بكأس العالم, إذ سيتم نقل مباراة اليوم علي قناة بي ان سبورت ماكس اتش دي المشفرة.

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جدير بالذكر بأن مباراة اليوم التي ستقوم بالجمع بين البرتغال واوروجواي هي المباراة الـ 3 لهم, ويسعي منتخب الأوروغواي بأن يحقق الفوز فى أربع مواجهات متتالية فى روسيا كما استطاع أن يفعل ذلك سابقا فى نسخة كأس العالم لعام 1930 عندما حقق المنتخب الظفر بكأس العالم للمرة الأولي له.

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وما هي إلا ساعات قليلة قادمة وسوف يتم إطلاق صافرة البدء للمعركة الكروية بين المنتخب البرتغالي واوروجواي, وبدورنا علي كابتن نيوز سنقوم بوضع رابط البث المباشر للمباراة قبيل البث ببضع دقائق فقط, إنتظرونا.