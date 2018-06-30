يلا شوت مشاهدة مباراة الارجنتين وفرنسا بث مباشر اليوم السبت 30/6/2018 كورة لايف الاسطورة مباراة منتخب الارجنتين فى روسيا 2018

فى خدمة جديدة من خدمات “كابتن نيوز” نقدم لكم رابط مشاهدة مباراة الارجنتين وفرنسا بث مباشر اليوم يلا شوت الجديد علي موقع الاسطورة وتوفير قناة يوتيوب مجانية لبث المواجهةالتى ستقوم بالجمع بين الديوك والأرجنتين فى اللقاء الأول بالدور الـ 16 بالمونديال الروسي البطولة الأكبر حاليا “كأس العالم 2018”, وهي المباراة التى ينتظرها جميع عشاق ومحبي الكرة العربية بشكل عام, وعشاق الكرة الأجنبية بشكل خاص, والتى من المقرر بأن تنطلق فى مساء اليوم السبت , الموافق 30-6-2018, وأن يخرجوا من هذه المواجهه بكامل نقاطها الثلاث لإعادة الإبتسامة والفرحة لجموع مشجعي الجماهير المنتظرة لرد إعتبار الأرجنتين.

موعد مباراة الارجنتين وفرنسا اليوم السبت لايف



وفيما يخص موعد وتوقيت مشاهدة مباراة الارجنتين وفرنسا اليوم بث مباشر فقد تقرر بأن يتم بدء اللقاء فى مساء اليوم السبت, الموافق 16 شوال 1439 هجرياً, فى تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة, والخامسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية, ليتم خوضها علي أرضية ملعب كازان أرينا.

القنوات الناقلة لمباراة الارجنتين وفرنسا مباشرة اليوم مجاناً



ولجميع من يسأل ما هي القنوات التى ستقوم بنقل مشاهدة ماتش منتخب الارجنتين يلا شوت اليوم, نجيب الآن بأن حتي هذه اللحظة لا يوجد إلا مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية المشفرة التى ستقوم بنقل هذه المباراة وباقي المباريات الأخري بكأس العالم, إذ سيتم نقل مباراة اليوم علي قناة بي ان سبورت ماكس اتش دي المشفرة.

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قناة مشاهدة مباراة الارجنتين وفرنسا بث مباشر يلا شوت لايف

جدير بالذكر بأن مباراة اليوم التي ستقوم بالجمع بين الارجنتين وفرنسا هي المباراة الـ 12, واستطاع المنتخب الأرجنتيني ان يحقق الفوز في ستة لقاءات مقابل فوزين فقط للمنتخب الفرنسي, وكان التعادل هو الحاسم فى باقي المباريات الثلاث, وقد نجح راقصي السامبا بالفوز فى مباريات كأس العالم أمام المنتخب الفرنسي مرتين, المرة الأولي كانت بهدف نظيف فى بطولة عام 1930 ميلادياً, والمرة الثانية كانت بهدفين مقابل هدف وحيد في بطولة كأس العالم لعام 1978.

رابط يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الارجنتين بث مباشر اليوم

وما هي إلا ساعات قليلة قادمة وسوف يتم إطلاق صافرة البدء للمعركة الكروية بين راقصي السامبا والديوك, وبدورنا علي كابتن نيوز سنقوم بوضع رابط البث المباشر للمباراة قبيل البث ببضع دقائق فقط, إنتظرونا.