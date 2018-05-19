موعد مباراة ريال مدريد وفياريال اليوم السبت 3 رمضان – 19 مايو الجولة الاخيرة من الدوري الاسباني

يدخل نادي ريال مدريد في البطولة الاسبانية , لقاء مثير امام نادي فياريال في الجولة الثامنة والثلاثون والاخيرة من لاليجا , وتنبؤات تدور في الشارع الرياضي حول مشاركة نجم الريال “كريستاينو رونالدو” في مباراة ريال مدريد امام فياريال بسبب الاصابه التي لحقت به في مباراة الكلاسيكو , والتي ترتب على اثرها غياب اللاعب لاكثر من اسبوعين عن مواجهات الريال في الدوري الاسباني , ومن المقرر اقامة مباراة ريال مدريد وفياريال بتاريخ اليوم السبت 19 مايو 2018 – 3 رمضان 1439 .

موعد مباراة ريال مدريد وفياريال

وعن توقيت عرض و مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال اليوم والقناة الناقلة لها , حيث ستنطلق صافرة المواجهة عند الساعه الـ 9:45 مساء بتوقيت السعودية , عند الـ 8:45 مساء بتوقيت مصر , عند الساعه الـ 7:45 مساء بتوقيت GMT , حصريا بالبث المباشر عبر قنوات بي ان الرياضية beIN Sports HD3 , وسيخوض الريال وفياريال اللقاء على ارضية نادي فياريال , استاد سيراميك ستاديوم , وسيتابعنا بمجريات اللقاء المثير والقوي المعلق الرياضي محمد بركات .

وفي ابرز الاخبار المتصلة بلقاء فريقي ريال مدريد وفياريال قبل موعد المواجهه , باجراء المران الاخير للاعبين المشاركين في هذه المباراه , وقد نشرت الاخبار الرياضيه العالمية , بان لاعبي الملكي قد انهو استعداداتهم يوم امس الجمعة لملاقاة فياريال , وذكرت الصحف الاسبانيه بان نجم الملكي اللاعب البرتغالي رونالدو كان قد شارك زملاؤه لليوم الرابع على التوالي بعمليات المران , وذلك بعد ان اكد الفريق الطبي للملكي حول معاودة تعافي اللاعب عن اصابته .

كما وان اللاعب داني كارفاخال في طور الاستعدادا ايضا للتعافي من اصابته والتجهيزات مستمره لمباراة النهائي بين ريال مدريد وليفربول , بتكشيلة مكتمله لدى زين الدين زيدان .

وفي هذا فقد صرح مدير فني الريال زيدان , في المؤتمر الصحفي المقام قبيل اقتراب موعد مباراة ريال مدريد وفياريال اليوم , بقوله :

” أنا سعيد بوجود جميع اللاعبين الان , وبالرغم من ان البعض منهم واجهته كثير من المشكلات على مدار الموسم الحالي , الا انني اؤكد حول استعدادا الجميع لمباراة الغد امام فياريال ومباراة نهائي دوري الأبطال , وهذا يعتبر أمر جيد”

وتابع زيدان في تصريحاته حول غيابات اللاعبين امام فياريال وقال :

” انه لمن المؤسف أن البعض من لاعبي الفريق سوف يتم استبعاده من القائمة، ومع هذا فانا سعيد بما فعلوه طوال الأسبوع حيث انه تمرنوا بالرغم من علمهم بعدم المشاركة في مباراة الريال وفياريال ”

وحول مشاركة الثنائي المصاب “رونالدو وكارفاخال ” فقد اكد زيدان “مدير فني الريال” بانه من المحتمل ان يدخلهم في مباراة فريقه اليوم في جولة الدوري الاسباني الاخيره بين ريال مدريد وفياريال ولكن في جزء قصير من زمن اللقاء .