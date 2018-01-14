موعد مباراة السعودية ومنتخب ماليزيا القادمة في كأس آسيا 2018

ففي هذا الوقت يعمل منتخب السعودية الأولمبي بكل قوة لكي يخطف الورقة التى ستجعله يتأهل إلي مباريات ومنافسات الربع النهائي, وذلك لإقتراب اللقاء القادم له والمقرر بأن يخوضه أمام منتخب ماليزيا فى المباراة التى تأتي فى ختام لقاءات دور المجموعات فى منافسات كأس آسيا لعام 2018, وهي المباراة التى تأتي فى مباريات المجموعة الـ (3) والتى نجد بأنها تشمل أيضاً علي كلاً من المنتخبات (الأردن والعراق), وهذا بعد تمكن المنتخب السعودي الأولمبي من تحقيقه التعادل فى المباريات السابقة له.

إذ استطاع منتخب السعودية الأولمبي من أن يقوم بخطف نتيجة التعادل أمام منتخب الأردن بثنائية أهداف لكل منتخب فى المباراة الأولي له فى ضمن المجموعة, وكان ذلك فى المباراة التي توقع لها الجميع بأن تكون لصالح منتخب السعودية لما قام به المنتخب من إستعدادات مكثفة وعلي مستوي عالي قام المنتخب بخوضها قبيل بدأ تلك البطولة, كما تجدر الإشارة هنا بان تحقيق المنتخب لهذا التعادل لم يكن أبداً بالنتيجة السيئة له, إذ كان المنتخب خاسرا بثنائية أهداف نظيفة فى تلك المباراة وذلك قبل تداركه الأمر وتعديله النتيجة فى آخر وقت المباراة, لكي يحصط نقطة غالية للغاية, وإلي اللقاء الثاني له أمام المنتخب العراقي فقد حقق أيضاً نتيجة التعادل وحصل علي النقطة التى من الممكن بأن تجعله يتأهل إلي مباريات الدور الثاني.

أما عن منتخب مالزيا فلم يتمكن من تحقيق الفوز فى المباراة الاولي له إذ نجده تلقي الخسارة الساحقة برباعية اهداف مقابل هدف وحيد لصالح منتخب العراق, أما فى المباراة الثانية للمنتخب العراقي تمكن من خطف نتيجة التعادل أمام منتخب الأردن إذ نجح بإقتناص نقطة فى غاية الاهمية إذ ستجعله يتمكن من التأهل فى حاله تحقيقه الفوز علي منتخب السعودية فى المباراة المقررة لهم قريباً.