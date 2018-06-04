موعد مباراة السعودية وبيرو القادمة

سيقوم المنتخب الأخضر السعودي بالدخول فى مباراة ودية أمام نظيره منتخب بيرو فى ضمن المواجهات والتحضريات الخاصة بالمنتخبات المشاركة فى موديال روسيا 2018, إذ سيتم خوض هذه المباراة فى مساء يوم الغد, الأحد, الموافق 3/6/2018, وسيتم خوض المباراة علي أرضية استاد إيه إف جي أرينا, فى المدينة السويسرية “سانت غالن”.

ونجح منتخب السعودية بالتأهل إلي كأس العالم 2018 بعدما استطاعأن يتواجد فى المركز الثاني للمجموعة الثانية بالجولة الـ8 من تصفيات آسيا المؤهلة لمسابقة كأس العالم, خاصة بعد أن كان مجموع نقاطه تسع عشر نقطة, وهو الأمر الذي جعل منتخب السعودية يتفوق علي منتخب استراليا بهدف, حيث تواجد المنتخب الاسترالي فى المركز الـ3 بنفس النقاط, لكي تتمكن السعودية بالصعود إلي مونديال روسيا, لتأتي القرعة وتضع المنتخب السعودي فى ضمن الفرق المتواجدة بالمجموعة الأولي والتى تشمل كلاً من المنتخبات الآتية ( روسيا و أوروجواي ومصر).

جدير بالذكر بأن منتخب السعودية كان قد قام بخوض خمس مواجهات ودية كان أولهم عندما قابل نظيره مولدوفا والتى حقق فيها المنتخب الأخضر السعودي الفوز بنتيجة 3-0, وأنهاهم بخوضه لقاء أمام إيطاليا والتى تلقي الهزيمة فيها بثنائية أهداف مقابل هدف وحيد أحرزه اللاعب يحي الشهري.

موعد مباراة السعودية وبيرو

هذا وتقرر أن يكون توقيت ماتش السعودية وبيرو فى مساء يوم الأحد الموافق الثامن عشر من رمضان 1439, و3/6/2018 ميلادياً, لتنطلق صافرة اللقاء فى تمام الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية, وفى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة, وفيما يخص القنوات الناقلة لمباراة السعودية وبيرو فسيتم نقل مجريات المباراة بشكل مباشر علي قناة بي إن سبورتس.

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موعد مباراة السعودية وبيرو