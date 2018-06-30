رابط مشاهدة مباراة البرتغال واوروجواي بث مباشر اليوم يلا شوت ربع نهائى مونديال روسيا 2018 اونلاين

تقدم صحيفة “كابتن نيوز” خدمة إخبارية جديدة لجميع محبي وعشاق الساحرة المستديرة, إذ نتابعكم اليوم بـ رابط مشاهدة مباراة البرتغال واوروجواي بث مباشر بموقع يلا شوت الجديد فى بث حصري ومجاني بدون تقطيع وبدون تشويش يوتيوب, فى المباراة التى تأتي ضمن مباريات بداية الدور الـ 16 من منافسات كأس العالم “مونديال روسيا 2018”, إذ سيقوم لاعبي المنتخب البرتغالي بالدخول إلي ثالث مباراة لهم بالمونديال الروسي, والثانية بشكل عام فى مباريات الدور الـ 16 مساء اليوم السبت, الموافق 30-6-2018, بالمواجهة المرتقبة له أمام منتخب واوروجواي علي أرض الدولة الروسية التى تقوم بإستضافة كأس العالم لهذا الموسم 2018.

هذا وقد تقرر بأن يتم خوض مباراة منتخب البرتغال مباشر اليوم يلا شوت ضد اوروغواي علي أرضية ملعب “فيشت”,وذلك بعدما قام الإتحاد الرسمي لكرة القدم “الفيفا” بالإعلان عن التوقيت والموعد الرسمي المخصص لبدأ مباراة البرتغال واوروجواي اليوم التى سيتم خوضها فى ضمن مباريات جولات الربع نهائي من دور مجموعات كأس العالم 2018, إذ سيتم إطلاق صافرة الحكم فى تمام الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة, وفى تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية, وفى 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية.

تجدر الإشارة إلي أن منتخب الأوروجواي استطاع أن يعلوا أول المراكز فى مجموعته الأولي بعد المستوي الرائع الذي قام بتقديمه فى الثلاث مواجهات التى قام بخوضها والتى تمكن من خطف الفوز فيهم, وساهم فى صعوده الترتيب الأول علي مجموعته سحقه لكلا من المنتخبات (مصر والسعودية) بهدف نظيف فى كل مباراه منهم, كما سحق المنتخب الروسي بثلاثية أهداف ليتواجد فى صداره مجموعته الأولي.

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موعد مباراة البرتغال واوروجواي والقنوات الناقلة

موعد مشاهدة مباراة منتخب البرتغال واوروجواي بث مباشر يلا شوت اليوم لايف

وفيما يخص التوقيت المحدد لإنطلاق مشاهدة مباراة البرتغال واوروجواي التى سيتم عرضها علي قناة بي إن سبورت ماكس المفتوحة المشفرة والتى يمكن العثور عليها بضبط جهاز الإستقبال علي التردد 12245 عمودي ومعدل الترميز للقناة 27500 علي القمر الصناعي نايل سات, فى تمام الساعة الـ 20:00 بتوقيت مصر, و 21:00بتوقيت السعودية والكويت, و 22:00 بتوقيت دولة الإمارات.

هذا وسيتم توفير رابط مشاهدة مباراة البرتغال واوروجواي المباشر علي يلا شوت الجديد من خلال عرض الموقع للقنوات المفتوحة والمجانية التى ستقوم بنقل مباريات كأس العالم علي كافة الأقمار الصناعية وخاصة كلاً من القمرين “اموس” وقمر تركيا.

قناة يلا شوت مشاهدة مباراة منتخب البرتغال مباشر واوروجواي اليوم لايف

وكما عودناكم سنوفر لكم أكثر من رابط وقناة لمشاهدة مباراة البرتغال مباشر يلا شوت اليوم أمام اوروجواي بشكل مجاني, وستكون قناة بي ان سبورتس من أبرز القنوات الناقلة لماتش البرتغال مباشر اليوم يوتيوب.

لجميع محبي ومتابعي المنتخب البرتغالي, توقعوا معنا نتيجة مباراة البرتغال واوروجواي اليوم, هل يمكن للمنتخب البرتغالي أن يقوم بتحقيق الإنتصار علي اوروجواي فى مباراة اليوم, أم سيخسر أم سيكون مصير المباراة هو التعادل, شارك بتوقعاتك لهذا اللقاء الهام المرتقب.



