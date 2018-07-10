تردد قناة اون سبورت الجديد 2018 ON Sport علي النايل سات

فى إطار تطوير الخدمة الإخبارية نسعي علي الدوم فى صحيفة كابتن نيوز بنشر كل ما يهم متابعي الأخبار العربية, وبما أن الآونة الأخيرة إرتفعت علميات البحث علي موقع البحث الأكبر فى العالم “جوجل” عن تردد قناة اون سبورت الجديد الفضائية المصرية من محبي ومتابعي الساحرة المستديرة المصرية, نتابعكم اليوم بالتردد الخاص بهذه القناة التى لاقت إستحسان المشاهدين وهو الأمر الذي ساهم فى نجاها وإزدياد نسب المشاهدة عليها فى الوطن العربي عامة وفى الدولة المصرية بشكل خاص.

إذ تهتم القناة بإمتاع المصريين بواسطة عرض مجموعة وتشكيلة من البرامج الرياضية المتنوعة, بالإضافة إلي إهتمام القناة بإذاعة البث المباشر لجميع متشات الدوري المصري لكرة القدم والمباريات المندرجة فى بطولة كأس مصر بالإضافة إلي إهتماها أيضا ببث مجريات العديد من المباريات الشهيرة والتى لها نسب مشاهدة عاليه مثل مبارايات الكلاسيكو الاسباني التى تقوم بالجمع ما بين برشلونة وريال مدريد إذ تتميز قناة اون سبورت المصرية ببث مجريات مثل هذه المباريات مجاناً وبدون إشتراك أو اي رسوم وفي نفس الوقت تكون الجودة عالية وممتازة HD.

تردد قناة اون سبورت الجديد 2018

ولجميع من يقوموا بالبحث عن ترددات قناة اون سبورت الجديد علي القمر الصناعي بالوطن العربي “النايل سات” فنخبرهم بأن تردد القناة الفضائية “اون سبورت 2018” أصبح متوفر علي تردد واحداً يمكنكم من خلاله إيجاد ومشاهدة قناة اون سبورت علي القمر الصناعي النايل سات, فقط بواسطة ظبط تردد جهازالإستقبال علي التردد الآتي.

اسم القمر تردد القناة

الإستقطاب معامل الترميز التصحيح اسم القناة قمر النايل سات 10853 أفقي 27500 5/6 قناة اون سبورت بجودات الاتش دي HD

وفيما يخص البرامج التى تقوم قناة اون سبورت الفضائية بإذاعتها علي شاشتها هي (ملاعب اون, برنامج مساء الأنوار, برنامج لايك, برنامج ستاد مصر, برنامج خاص مع سيف).

وتهتم القناة بعرض البث المباشر لكلاً من البطولات الآتية (المباريات الدولية, بطولة الدوري المصري, بطولة كأس السوبر المصري, بطولة كأس مصر).