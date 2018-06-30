تردد القنوات الناقلة لمباراة الارجنتين وفرنسا اليوم قناة بي إن ماكس 1 2018 beIN Sports Max 1 الجديد

مع بداية مساء اليوم السبت الموافق 30-6-2018 سوف تبدأ مشاهدة مباراة الأرجنتين وفرنسا اليوم مع إنطلاق مباريات دور الربع نهائي من مونديال روسيا للعام الميلادي 2018 التي يتم إقامته فى الدولة الروسية, بمباراة قوية ستقوم بالجمع ما بين منتخبي الارجنتين وفرنسا, وذلك بعدما نجح المنتخب الأرجنتيني بالصعود إلي هذا الدور بعدما تواجد فى وصافة مجموعته الرابعه بعد مروره بمباريات شديدة الصعوبة خرج منها وجعبه نقاطه تحتوي علي أربع نقاط.

أما عن المنتخب الفرنسي فسيدخل إلي مواجهة الارجنتين اليوم بعدما استطاع أن يتصدر المجموعة الثالثة بإحتواء جعبه نقاطه علي 7 نقاط.

موعد مباراة فرنسا والارجنتين

وتقرر بأن تنطلق مباراة الارجنتين وفرنسا اليوم فى تمام الساعة 16:00 بتوقيت القاهرة, وفى 17:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية علي أن يتم خوضها علي ملعب كازان ارينا بالمدينة الروسية “كازان”.

القنوات الناقلة لمباراة الارجنتين اليوم ضد فرنسا والمعلقين

وفيما يخص القنوات التى ستقوم بنقل المشاهدة المباشرة لماتش الارجنتين وفرنسا اليوم فقد صرحت مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية بأنها ستقوم بنقل المباراة عبر أحد قنواتها المشفرة bein sports max1 بتقنية الـ 4K, وسيتولي مهمة التعليق علي أحداث ومجريات اللقاء كلاً من خالد الحدي وعصام الشوالي.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأرجنتين وفرنسا مجانا اليوم في كأس العالم

( TRT 1 HD ) 11054 V 30000 التركي

‏sport 1 SD ‏Amos 4°W – 11031 V 27500

‏RTSH 1 HD Eutelsat 16°E – 11426 V 27500

تردد beIN Sports Max 1

القمر الاتجاه المداري التردد الاستقطاب معدل التصحيح معامل الترميز التشفير النايل سات Nile sat 101/102 7 درجة غربا 12245 V 2/3 27500 إرديتو 2 العربسات Arab sat 2C/2D/3A 26 درجة شرقا 11180 V 2/3 27500 إرديتو

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