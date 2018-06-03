تردد قناة ON Sport الرياضية 2018 أبرز القنوات الرياضية فى مصر

بما أن تردد قناة اون سبورت ON Sport أصبح من أهم الترددات التى يتم البحث عنها الآن من قبل عشاق مشاهدة المباريات المصرية, بسبب تفوق القناة بنقلها البث المباشر للعديد من المباريات الهامة فى مصر وللمنتخب المصري, وبعض الدوريات المصرية التى منها (مباريات كأس مصر, مباريات الدوري, والمباريات الدوية للمنتخب المصري استعداداً لمونديال روسيا 2018) بالإضافة إلي إهتمام القناة بتقديم عدداً لا بأس به من البرامج الرياضية وأفضل الإستوديوهات التحليلية المتخصصة.

تردد قناة أون سبورت

اسم القمر الصناعي النايل سات تردد القناة 10853 معامل الترميز 27500 الإستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 5/6

البرامج المعروضة علي قناة ON Sport

تتميز قناة أون اسبورت الفضائية المصرية بتقديمها باقة من أفضل وأحب البرامج الرياضية لعشاقي الرياضة والمباريات التي منها (برنامج خاص الذي يقدمه الاعلامي سيف الشهير, وبرنامج مساء الأنوار المقدم من الكابتن مدحت شلبي) بالإضافة إلي عدد كبير من معلقي ومحللي المباريات ذو الشهرة الكبيرة فى المجال الرياضي, وطاقم عمل ذو خبرة واسعة.

وهو ما جعل القناة الفضائية (قناة ON Sport) تخصص فى نقل البث المباشر لجميع مباريات الدوري الأوروبي والدوري الإسباني والإيطالي عبر شاشتها الصغيرة بعدما يتم عرضها بيوم أو مايزيد عنه وذلك فقط عندما لا تمتلك حق بث المشاهدة المباشرة لمباريات المسابقات الأوروبية 2018.

جدير بالإشارة هنا إلي أن قناة ON Sport الرياضية المصرية ستقوم بنقل مباراة مصر وبلجيكا مباشرة علي الهواء مجاناً.