نموذج اجابة امتحان اللغة العربية الثانوية العامة 2018 نظام البوكليت الجديد

بالتزامن مع إنطلاق إمتحانات الثانوية العامة فى مصر 2018 سيقوم طلاب وطالبات الشهادة الثانوية بالبحث عن نموذج إجابة إمتحان اللغة العربية 2018 نظام البوكليت وهو النظام الجديد الذي قامت وزارة التربية والتعليم بإعتماده هذا العام فى الإمتحانات, وذلك بعد الإنتهاء من أداء الطلاب لإمتحان اللغة العربية وإمتحان التربية الدينية لكلاً من قسم العلمي وقسم الأدبي بالثانوية العامة, جدير بالذكر بأن إمتحانات الثانوية العامة بدأت اليوم الأحد, الموافق 3 / 6 / 2018 فى وسط قلق وتوتر كبير من قبل أولياء الأمور والطلاب خوفاً من مستويات الإمتحانات التى وضعتها الوزارة.

ولهذا خرج الدكتور طارق شوقي, وزير التربية والتعليم فى مصر, ليؤكد فى تصريح جديد له, بأن النظام الجديد لإمتحانات الثانوية العامة “نظام امتحانات البوكليت للطلاب الثانوية العامة 2018” سيقوم بمساعدة أبنائنا الطلاب بالتعرف علي كيفية وضع الأسئلة الخاصة بإمتحانات إنتهاء العام الدراسي لكافة المواد الدراسية للشهادة الثانوية, كما أشار “شوقي” بأنه لم يوجد أي تسريب لأوراق إمتحانات اليوم بأي طريقة إذ قامت وزارة التربية والتعليم بإتخاذ كافة الإحتياطات الأمنية اللازمة فى اللجان.

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية 2018

وهنا علي “كابتن نيوز” سنقوم بنشر نموذج إجابة امتحان اللغة العربية 2018 بعد إنتهاء أداء الطلاب بالثانوية العامة بنظام البوكليت من أداء الإمتحان فى تمام الساعة الثانية 12.00 ظهراً, كما سنرفق لكم كافة الإجابات فور رفعها علي موقع وزارة التربية والتعليم وذلك فى إطار مساعدة الطلاب والطالبات من التأكد من إجابتهم فى ورقة الإمتحان.

كما سنهتم أيضاً بنشر قائمة توزيع الدرجات لإمتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2018 بنظام البوكليت عند نشر الوزارة له علي الفور لكي يتمكن الطالب من تحديد درجاته بنفسه ويتوقع أقرب توقع للدرجات التى يمكن أن يحصل عليها.

تجدر الإشارة إلي أن إمتحانات الثانوية العامة بدأت اليوم الأحد الموافق 3-6-2018 ومن المقرر بأن تنتهي فى شهر يوليو المقبل 1-7-2018.

رابط تحميل صور نموذج اجابة امتحان اللغة العربية الثانوية العامة 2018 هنا.

جدول توزيع درجات امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2018

وكما وعدناكم فى أول المقال بأننا سنقوم بنشر توزيع درجات امتحان العربي اليوم, نفي الآن, إمتحان اللغة العربية بنظام البوكليت الجديد يحتوي علي خمسين سؤال موزعين علي أنواع متعددة من الأسئله منها موضوعية ومقالية كالآتي:

رقم السؤال الدرجة الأول 4 درجات الثاني 10 درجات الثالث حتى السادس عشر درجة واحدة السابع عشر حتى الثاني والعشرين درجتان الثالث والعشرون حتى الخامس والعشرين درجة واحدة السادس والعشرون درجتان السابع والعشرون حتى التاسع والعشرين درجة واحدة السؤال الثلاثون درجتان 31 حتى 33 درجة واحدة الرابع والثلاثون درجتان الخامس والثلاثون حتى السابع والثلاثون درجة واحدة الثامن والثلاثون درجتان 39 حتى 42 درجة واحدة 43 حتى 50 درجتان

جميع نماذج الإجابة المرفقة غير رسمية حتي هذه اللحظة, سنقوم بنشر نموذج اجابة امتحان اللغة العربية 2018 للثانوية العامة فور صدورها بشكل رسمي.

لتحميل نموذج اجابة امتحان اللغة العربية الثانوية العامة 2018 نظام البوكليت الجديد وورقة الامتحان من هنا