نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 اعرف نتيجتك الآن.. نتائج اعدادية محافظة البحيرة الترم الثاني آخر العام

تنشر صحيفة “كابتن نيوز” نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 لمحافظة البحيرة, يأتي ذلك بالتزامن مع إنتظار الكثير من طلاب وطالبات الشهادة الاعدية 2018 فى محافظة البحيرة للنتيجة وإعتمادها وليس الطلاب فحسب, بل يأتي أولياء الأمور فى جميع محافظات مصر فى أعلي قائمة المنتظرين للشهادة, ولهذا سننشر لكم رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة وهو الموقع الرسمي الذي خصصته الوزارة للإستعلام عن نتيجة شهادة الصف الثالث الاعدادي 2018 بشكل مباشر بعد إعتماد المحافظ لها علي الفور.

ولجميع من يسأل متي موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 لمحافظة البحيرة نخبركم بأنها وفقاً للمصادر فمن المقرر أن تظهر نتائج الشهادة الاعدادية 2018 فى منتصف الإسبوع القادم, وبشكل محدد أكثر ستظهر في يوم الثلاثاء أو يوم الأربعاء, إذ قام وزير التربية والتعليم, الدكتور طارق شوقي, بالتشديدعلي جميع مديريات التربية والتعليم فى مختلف مناطق ومحافظات جمهورية مصر العربية, بسرعة الإنتهاء من عمليات تصحيح أوراق الإمتحانات, منوهاً بتوخي كامل الحذر فى عمليات رصد الدرجات للطلاب والطالبات.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 محافظة البحيرة 2018

لجميع طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية لمن يرغب بالحصول علي نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة البحيرة للعام الدراسي 2018 عليهم الدخول إلي هذا الرابط هنا أو يمكنكم تنزيل ملف النتيجة بشكل كامل من هنا ومن ثم البحث عن نتائجكم بإستخدام CTRL + F ومن ثم كتابة رقم جلوسك فى الخانة التى ظهرت أمامك وستري نتيجتك علي الفور.

وفى آخر ما ورد من أخبار قامت المهندسة نادية عبده بإعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 الترم الثاني لمحافظة البحيرة بشكل رسمي, وصرحت بأن نسب النجاح وصلت إلي ما يزيد عن 67%, كما قام وكيل تعليم محافظة البحيرة, الدكتور محمد سعد, بالتصريح بأن عدد الطلاب الذين قاموا بأداء امتحانات هذا العام بلغ 85181, فيما جاء عدد الذين حضروا الإمتحانات 83720 فى مختلف إدارات التعليم بالجمهورية.

تداولت العديد من الصحف الإخبارية توقعات ظهور نتيجة اعدادية محافظة البحيرة بأنها من المقرر أن تظهر فى خلال الأربعة والعشرين ساعة القادمة بحد أقصي ولن تتأخر عن ذلك, إذ قامت بعض المصادر من داخل مديرية التربية والتعلم بالإشارة إلي أنه تم بالفعل الإنتهاء من تصحيح جميع أوراق إجابات الإمتحانات الخاصة بطلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي لجميع المواد الدراسية لهذا العام, وفي الوقت الجاري يتم الإستعداد وإتمام كافة الإجراءات اللازمة لإعتماد النتيجة خلال الفترة القليلة القادمة, ولمن يرغب بأن يعرف نتيجته يجب أن يقوم بكتابة رقم الجلوس فى التعليقات , أو بحفظ رابط هذه الصفحة حتي يسهل عليك الوصول إلي النتيجة فور إعتمادها من الوزاره.

وخرجت وزارة التربية والتعليم فى تصريح جديد لها أفادت من خلاله بأن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي بمحافظة البحيرة من المقرر أن تظهر فى خلال 24 ساعة, إذ صرحت جميع الكنترولات بالإنتهاء بالفعل من أعمال التصحيح لأورق إمتحانات الطلاب, وما تبقي الآن هو فقط إعتماد النتائج ورصدها إلكترونيا , حتي يتم إعلانها ومعرفتها بأرقام جلوس الطلاب.

لمن ينتظر ظهور النتيجة,يمكنه كتابة رقم الجلوس فى التعليقات للحصول علي النتيجة فور ظهورها سنبلغكم بها فور إعتماد محافظة البحيرة لنتيجة الشهادة الاعدادية 2018.