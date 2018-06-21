مصطفى مدبولي يناقش قضايا هامة مع أهم الوزارات فى مصر اليوم

يستقبل رئيس الوزراء المصري, فى صباح اليوم الخميس, الموافق 21-6-2018, محافظ البنك المركزي, طارق عامر, لمناقشة بعض القضايا المتعلقة بالسياسات النقدية, والعمل علي إتخاذ الإجراءات اللازمة للإصلاح الإقتصادي المصري, ومعرفةموقف الأطروحات فى البورصة المصرية.

كما ستقوم وزيرة الصحة المصرية, الدكتورة, هالة زايد, بالتلاقي مع مدبولي لمناقشة بعض الملفات الخاصة بالوزارة فى الفترة القادمة, وعلي رأسها العمل علي تطبيق قانون التأمين الصحي في مصر.

وسوف يلتقي أيضاً وزير الطيران المصري, يونس المصري, مع مدبولي لمناقشة بعد الملفات الخاصة بالوزارة وتنفيذ التكليفات الرئاسية لـ”للرئيس عبد الفتاح السيسي” الخاصة بضرورة تأمين المطارات فى مصر.