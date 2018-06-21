قوات الامن تفتح لجان الثانوية العامة فى محافظة قنا لأداء الطلاب الإمتحان فى مادة “التفاضل والتكامل”

فى إطار المتابعة المستمرة من “كابتن نيوز” لإمتحانات الثانوية العامة فى دولة مصر الشقيقة, أفادت المصادر بأن لجان الثانوية العامة فى محافظة قنا, بدأت بالإنتظام بدءا من صباح اليوم الخميس, الموافق, 21-6-2018, وذلك لآداء الطلاب الإمتحان فى مادة التفاضل والتكامل, بكافة لجان الثانوية العامة بأنحاء محافظة قنا.

إذ قام رجال الشرطة بفتح لجان الإمتحانات الخاصة بالثانوية العامة فى كافة مدارس محافظة قنا أمام طلاب وطالبات الثانوية العامة لأداء الإمتحانات, والتى من المقرر بأن تبدأ فى تمام الساعة التاسعة صباحا بمادة التفاضل والتكامل, يأتي ذلك فى وسط تشديدات مكثفة من رجال شرطة وأمن قنا.

وخرج وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا, الدكتور صبري خالد عثمان, وصرح فى تصريحات لجريدة “الفجر المصرية”, بأن إجمالي أعداد طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة قنا والذين يؤودن الإمتحانات اليوم يبلغ 18049 موزعين علي 50 لجنة بأنحاء المحافظة,يأتي ذلك بعد إنتهاء مديرية التربية والتعليم فى محافظة قنا من كافة الإستعدادت الخاصة لإستقبال إمتحانات الثانوية العامة فى مختلف مراكز ومناطق قنا.

هذا وقد قام بالتأكيد بأن مديرية تعليم قنا, قامت بعقد إجتماع تنسيقي لكي يتم بحث عمليات الإستعدادات لإمتحانات الثانوية العامة فى محافظة قنا, والعمل علي تجهيز أماكن الإستراحات الخاصة بمراقبي الإمتحانات.