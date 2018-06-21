اليوم.. عودة لجان إمتحانات الثانوية العامة فى محافظة السويس بأداء امتحان مادة “التفاضل والتكامل”

تزامناً مع عودة إمتحانات الثانوية العامة بعد أجازة عيد الفطر المبارك, قام طلاب وطالبات الثانوية العامة فى محافظة السويس, بالدخول إلي اللجان الخاصة بالإمتحانات بمدارس السويس صباح اليوم الخميس, الموافق 21-6-2018, جدير بالذكر بأن عدد لجان إمتحانات الثانوية فى السويس يبلغ 14 لجنة إمتحانية مخصصة اليوم لإداء الإمتحانات الثانوية لمادة التفاضل والتكامل, وهي مادة دراسية تابع لأحد فروع منهج الرياضيات البحته.

وفى أثناء دخول الطلاب إلي مقار اللجان, قام كلاً من رجال الشرطة بالتعاون مع المشرفين علي لجان الثانوية, بفحص هويات الطلاب والطالبات قبيل دخولهم إلي اللجان الخاصة بإمتحانات الثانوية العامة فى السويس, كما تم تفتيش الحقائب الخاصة بالبنات.

جدير بالذكر بأن لجان الثانوية العامة فى محافظة السويس بكافة أحيائها الخمس, تقوم بإستقبال ما يبلغ من 4333 طالب وطالبة منهم 214 طلاب بنظام “منازل”, فى إطار أداء طلاب وطالبات الثانوية العامة لأول إمتحان سيبدأ من التاسعة صباح اليوم.