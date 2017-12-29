الرئاسة المصرية تشيد بدور رجال الشرطة فى حماية الوطن من العمليات الإرهابية

يقوم الرئيس المصري, عبد الفتاح السيسي, بمتابعة حادث الإرهابي الذي تم اليوم علي كنسية مارمينا بمنطقة حلوان صباح اليوم, الجمعة, 29-12-2017, عن كثب, إذ أسفر هذا الحادث عن وقوع شهداء ومصابين من رجال الشرطة والمواطنين.

كما قام الرئيس, عبد الفتاح السيسي, بتقديم خالص تعازيه لجميع أسر الشهداء الذين راحو ضحية هذا الهجوب الإرهابي الخسيس الذي قام بإستهداف أحد الأماكن المقدسة فى الأيام التى يقوم فيها أبناء الوطن المسيحيين بالإحتفال بأعياد الميلاد المجيدة بمناسبة إنتهاء سنة 2017 وقدوم عام 2018, كما قام رئيس الجمهورية أيضاً بتقديم خالص الأمنيات لجميع مصابي هذا الحادث بالشفاء العاجل.

كما قام الرئيس المصري, السيسي, بتوجيع جميع الأجهزة المعنية بالدولة لكي تقوم بإتخاذ ما يلزم للعمل علي تقديم الرعاية المطلوبة لجميع اسر الشهداء والمصابين كما قام أيضا بالتشديد علي إستمرار تكثيف أعمال التأمين لكافة المنشآت الحيوية فى الدولة.